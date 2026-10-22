Từ hôm nay, 22/10, Khu Liên hợp thể thao quốc gia thuộc Bộ Quốc phòng quản lý

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 2029/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

Theo Quyết định, Khu Liên hợp thể thao quốc gia, hiện thuộc Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), được chuyển giao nguyên trạng cùng thẩm quyền quản lý về Bộ Quốc phòng.

Đồng thời, một phần diện tích đất nằm trong quy hoạch Khu Liên hợp thể thao quốc gia được chuyển giao cho UBND TP Hà Nội quản lý theo Nghị quyết số 264/NQ-CP ngày 7/9/2026 của Chính phủ và các quy định pháp luật liên quan.

Việc chuyển giao phải bảo đảm quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài sản, tài chính và nguồn nhân lực; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, UBND TP Hà Nội cùng các cơ quan liên quan hoàn thành thủ tục bàn giao theo quy định.

Nội dung bàn giao bao gồm tổ chức bộ máy, nhân sự hiện có, tài sản, tài chính, tài liệu, các quyền và nghĩa vụ liên quan, cũng như các nhiệm vụ và dự án đầu tư công đang triển khai tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

Trong thời gian chuyển tiếp, Khu Liên hợp thể thao quốc gia tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sử dụng con dấu hiện hành cho đến khi Bộ Quốc phòng hoàn tất tiếp nhận và ban hành quy định về cơ cấu tổ chức theo mô hình quản lý mới.

Đơn vị cũng tiếp tục sử dụng kinh phí và triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch ngân sách đã được phê duyệt, trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền có quyết định khác.

Sau khi tiếp nhận, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Liên hợp thể thao quốc gia; đồng thời bố trí ngân sách để bảo đảm hoạt động của đơn vị không bị gián đoạn.

Đối với phần diện tích đất được chuyển giao, UBND TP Hà Nội có trách nhiệm hoàn thành thủ tục tiếp nhận theo phương án đã được phê duyệt, đồng thời xây dựng phương án quản lý, sử dụng bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

Thành phố sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Quốc phòng rà soát hiện trạng sử dụng đất, xác định ranh giới, diện tích, mốc giới và hoàn thiện hồ sơ địa chính.

Bên cạnh đó, Hà Nội có trách nhiệm xử lý hoặc phối hợp xử lý các vướng mắc liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng và nghĩa vụ tài chính về đất đai theo thẩm quyền, bảo đảm hoạt động quản lý, khai thác Khu Liên hợp thể thao quốc gia được duy trì liên tục.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 22/10/2026.