Từ hôm nay (10-10), cấm xe ô-tô tải từ 4 trục trở lên lưu thông trên QL14D

QL14D thường xuyên xảy ra ách tắc giao thông trầm trọng do xe ô-tô tải từ 4 trục trở lên trước thời điểm cấm loại xe này lưu thông.

Theo nội dung thông báo này, thực hiện việc cấm xe ô-tô tải từ 4 trục trở lên lưu thông trên tuyến QL14D (trừ các xe loại này vận chuyển nhu yếu phẩm phục vụ dân sinh; công tác cứu hộ và cứu nạn; phục vụ thi công Dự án cải tạo, nâng cấp QL14D, các dự án xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã Đắc Pring, La Êê, La Dêê, v.v… và các công trình do UBND các xã này triển khai trên địa bàn. Thời gian cấm bắt đầu từ 00 giờ ngày 10-10-2026 cho đến khi dự án hoàn thành xây dựng và thông xe QL14D, các loại xe còn lại lưu thông bình thường; đối với các xe chở quặng thì đề nghị tính toán đi bằng các cung đường khác hoặc có phương án trung chuyển sang xe tải thông thường, có tải trọng nhỏ hơn 25 tấn. Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đề nghị Chủ đầu tư Dự án QL14D (Ban QLDA ĐTXD Các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng) tổ chức triển khai lắp đặt biển báo theo chủ trương nêu trên; theo dõi, kịp thời báo cáo các bất cập để điều chỉnh cho phù hợp nhằm bảo đảm ATGT, khả năng lưu thông trên tuyến; đồng thời giao Trung tâm Quản lý hạ tầng TP Đà Nẵng phối hợp với Chủ đầu tư triển khai thực hiện chủ trương cấm xe nêu trên.

Vừa thi công vừa đảm bảo giao thông bình thường trên QL14D.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Trần Ngọc Thanh: Hiện nay, UBND TP Đà Nẵng đang cho triển khai thi công Dự án cải tạo, nâng cấp QL14D với tổng mức đầu tư dự án là 4.518 tỷ đồng; đã khởi công dự án vào tháng 6-2026 và dự kiến hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng trong năm 2027. Sau khi QL14D hoàn thành cải tạo, nâng cấp sẽ đảm bảo cho tất cả các phương tiện vận tải cơ giới đường bộ được phép lưu thông theo quy định của pháp luật lưu thông thuận lợi, an toàn. Trong quá trình triển khai dự án này, Sở Xây dựng TP đã chỉ đạo Chủ đầu tư triển khai công tác vừa thi công vừa đảm bảo giao thông hằng ngày và liên tục nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu. Nguyên nhân là do QL14B có rất nhiều xe tải nặng lưu thông, đặc biệt là xe chở quặng từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, cộng thêm thời tiết thường xuyên mưa, nắng thất thường khiến tuyến đường này hư hỏng nặng thêm với nhiều ổ gà, ổ voi, lầy lội và trơn trượt vào những ngày mưa, bụi bặm gây ô nhiễm môi trường vào những ngày nắng…

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng thị sát, kiểm tra tình hình triển khai Dự án QL14D.

Tình trạng này không chỉ gây ảnh hưởng lớn đến công tác thi công cải tạo, nâng cấp QL14D mà còn phát sinh nguy cơ mất ATGT trên QL14D, nhất là tại các đoạn đường quanh co, đèo dốc là rất cao. Nguy cơ không đảm bảo ATGT tại các đoạn đường đèo dốc trên QL14D là rất cao, trong đó, xe ô-tô tải từ 4 trục trở lên có thể gây tắc giao thông trầm trọng, có thể đe dọa đến tính mạng của người dân tại khu vực trong các trường hợp cấp cứu, chuyển bệnh nhân và sản phụ lên tuyến trên để chữa trị… Do vậy, chủ trương cấm xe nói trên rất được chính quyền địa phương và người dân sinh sống dọc hai bên QL14D đồng tình, ủng hộ.

PHÚ NAM