Từ hôm nay (1/11), thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0%

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại ở mức 0%, áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027 - Ảnh: Thanh Niên

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10/2026 quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng.

Theo Nghị quyết, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Đồng thời, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội, đã được điều chỉnh bởi khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP của Chính phủ, hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành.

Nghị quyết cũng quy định cơ chế điều chỉnh thời gian áp dụng trong trường hợp cần thiết. Theo đó, trường hợp cần rút ngắn hoặc kéo dài thời gian có hiệu lực của Nghị quyết để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15, mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt thông thường đối với xăng là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%. Trước đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại đã được giảm về 0% từ 24 giờ ngày 26/3/2026 đến hết ngày 15/4/2026 theo Quyết định số 482/QĐ-TTg và tiếp tục áp dụng mức 0% từ ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026 theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội. Hiện nay, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu đang ở mức 0 đồng/lít; xăng, dầu thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo chính sách hiện hành. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu cũng được áp dụng ở mức 0% đến hết ngày 31/12/2026.