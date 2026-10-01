Từ hôm nay (1-10), cao tốc Bến Lức - Long Thành kết nối miền Đông - miền Tây Nam Bộ đưa vào khai thác

Đi qua Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai, cao tốc Bến Lức - Long Thành góp phần giảm áp lực giao thông, tạo thuận lợi vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển logistics và liên kết vùng.

Sau 12 năm chờ đợi, cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe toàn tuyến, mở thêm trục kết nối giữa miền Tây và Đông Nam Bộ.

Nút giao Tân Hiệp là nơi giao nhau giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cầu Phước Khánh hoàn thành, khép kín mắt xích cuối cùng của cao tốc Bến Lức - Long Thành. Cầu vượt sông Lòng Tàu, kết nối TP Hồ Chí Minh với Đồng Nai.

Thử tải cầu Phước Khánh.

Cầu Phước Khánh được thiết kế dạng dây văng với tĩnh không thông thuyền 55m, bảo đảm cho tàu trọng tải lớn lưu thông.

Một đoạn đường dẫn lên cầu Phước Khánh.

Cầu Bình Khánh bắc qua sông Soài Rạp, một trong hai cầu dây văng lớn trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Cùng với cầu Phước Khánh, cầu Bình Khánh là điểm nhấn của tuyến cao tốc, góp phần hoàn thiện trục giao thông phía Nam TP Hồ Chí Minh.