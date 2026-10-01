Từ hôm nay (1-10), cao tốc Bến Lức - Long Thành kết nối miền Đông - miền Tây Nam Bộ đưa vào khai thác
Từ ngày 1-10, cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58km được đưa vào khai thác toàn tuyến, mở thêm trục giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Đông Nam Bộ.
Đi qua Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai, cao tốc Bến Lức - Long Thành góp phần giảm áp lực giao thông, tạo thuận lợi vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển logistics và liên kết vùng.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/tu-hom-nay-1-10-cao-toc-ben-luc-long-thanh-ket-noi-mien-dong-mien-tay-nam-bo-dua-vao-khai-thac-1058952