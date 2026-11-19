Diện mạo mới từ tinh thần tự lực, tự cường

Những ngày này, đến các đơn vị thuộc Sư đoàn 5, chúng tôi cảm nhận rõ sự đổi thay của cảnh quan doanh trại. Hệ thống đường nội bộ được chỉnh trang sạch đẹp, hai bên đường là những hàng cây xanh tỏa bóng mát, thảm cỏ được chăm sóc, cắt tỉa gọn gàng. Đáng chú ý, nhiều tuyến đường được đặt tên gắn với lịch sử truyền thống, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy đơn vị qua từng thời kỳ. Mỗi bảng tên đường còn có mã QR để cán bộ, chiến sĩ có thể tra cứu, tìm hiểu thông tin, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, tạo động lực phấn đấu.

Cùng với đó, hệ thống bảng tin, pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền được quy hoạch khoa học, bố trí thống nhất, bảo đảm tính chính quy, thẩm mỹ. Các khu nhà ở, nhà làm việc được chỉnh trang đồng bộ; biển bảng chỉ dẫn được củng cố, sắp xếp hợp lý, tạo không gian doanh trại nền nếp. Việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải được tổ chức khoa học, duy trì hiệu quả thông qua mô hình “Điểm xanh thanh niên” do các chi đoàn đảm nhiệm. Nhiều khu vực công cộng lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, vừa giúp tiết kiệm điện, vừa góp phần bảo vệ môi trường.

Bảng tin thi đua được xây dựng thống nhất trong toàn Sư đoàn 5 (Quân khu 7).

Theo Thượng tá Hoàng Mạnh Hiến, Chính ủy Trung đoàn 271 (Sư đoàn 5): Trong quá trình triển khai xây dựng doanh trại nói chung, tham gia Hội thi "Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp" nói riêng, Trung đoàn 271 luôn chú trọng phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đồng thời nhận được sự giúp đỡ về nhân công, vật tư, kinh phí của các đơn vị kết nghĩa, chính quyền địa phương nơi đóng quân. Không chỉ huy động hàng vạn ngày công để củng cố, chỉnh trang, tu sửa doanh trại, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn nghiên cứu, phát huy sức sáng tạo để thực hiện những công trình, phần việc có ý nghĩa sâu sắc và tính thẩm mỹ cao. Từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên đến tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ, mỗi công trình được hoàn thành không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn thể hiện ý thức xây dựng đơn vị, xây dựng môi trường văn hóa quân sự chính quy, lành mạnh.

Doanh trại là điểm sáng văn hóa và niềm tự hào

Công viên 31/5 của Trung đoàn 5 (Sư đoàn 5) là công trình thanh niên với những hàng cây xanh mát và hệ thống nhà chòi kiên cố, tạo không gian sinh hoạt, thư giãn cho bộ đội. Không chỉ là nơi để cán bộ, chiến sĩ nghỉ ngơi sau giờ huấn luyện, công viên còn tạo không gian thân thiện để bộ đội đón tiếp gia đình, bạn bè đến thăm trong những ngày nghỉ.

Bên cạnh đó, Trung đoàn 5 còn có nhiều công trình vườn hoa thanh niên, trong khuôn viên đơn vị rực rỡ sắc màu của các loại hoa xen với cây cảnh, hòn non bộ, tiểu cảnh... rất hài hòa, tạo không gian thư thái. Các phòng cắt tóc thanh niên cũng thường xuyên được tu sửa khang trang, sạch đẹp, phục vụ nhu cầu chỉnh trang tác phong cho bộ đội.

Một góc khuôn viên doanh trại của Đại đội 1, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 5 (Sư đoàn 5, Quân khu 7).

Binh nhất Đỗ Duy Khôi, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 5, chia sẻ: “Từ khi công viên 31/5 được xây dựng, chúng tôi có thêm không gian để giải trí, thư giãn. Đặc biệt, mỗi lần tiếp khách tại công viên, nghe những lời khen cảnh quan đơn vị sạch đẹp, chúng tôi càng thêm tự hào về đơn vị, coi doanh trại thực sự là ngôi nhà thứ hai của mình”.

Thực tiễn từ Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” ở Sư đoàn 5 cho thấy, khi phong trào xây dựng, làm đẹp doanh trại được tổ chức thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và nhu cầu của bộ đội sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sức sáng tạo của mỗi quân nhân. Những công trình mới, những hàng cây, vườn hoa, tuyến đường sạch đẹp không chỉ làm thay đổi diện mạo doanh trại mà còn góp phần bồi đắp tình yêu đơn vị của cán bộ, chiến sĩ, từ đó xây dựng ý thức chính quy, kỷ luật và quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Đại tá Lê Thanh Tùng, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 cho biết: “Chúng tôi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nền nếp, nâng cao hiệu quả công tác doanh trại; nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo; đồng thời khắc phục hạn chế, thực hiện nghiêm các quy định trong quản lý, xây dựng doanh trại. Qua đó, góp phần thiết thực nâng cao đời sống bộ đội và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu". Đó chính là phát huy hiệu quả của Hội thi "Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp", bảo đảm tính bền vững của những công trình, thành quả đạt được từ hội thi”.