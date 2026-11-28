Khách tham quan, chọn mua các đặc sản vùng, miền tại Hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP Vĩnh Long. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Từ tổ chức hội chợ, kết nối giao thương trực tiếp đến thúc đẩy bán hàng trên nền tảng số, tỉnh Vĩnh Long đang đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại, tạo thêm cơ hội đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc sản địa phương đến gần người tiêu dùng. Các mô hình thương mại điện tử tại khu vực nông thôn bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần mở rộng thị trường và thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh.

Kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ

Hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP diễn ra tại Quảng trường phường Nguyệt Hóa, trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026, thu hút 154 đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia với 350 gian hàng. Các đơn vị giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản vùng miền, hàng thủ công và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Theo Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, trong 7 ngày diễn ra, hội chợ thu hút khoảng 82.000 lượt khách tham quan, mua sắm, tổng doanh thu ước đạt hơn 31 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy sức hút của hoạt động xúc tiến thương mại, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Khách tham quan, chọn mua các đặc sản vùng, miền tại Hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn cho biết, tỉnh có nhiều lợi thế về nông nghiệp, chế biến, làng nghề và nguồn nguyên liệu đặc trưng vùng sông nước. Hiện Vĩnh Long có 980 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, gồm 794 sản phẩm đạt 3 sao, 170 sản phẩm đạt 4 sao, 15 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia và 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao. Ngoài ra, tỉnh có 524 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, 147 sản phẩm cấp khu vực và 41 sản phẩm cấp quốc gia.

Hội chợ được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer, góp phần kết nối hài hòa giữa bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với phát triển kinh tế, xúc tiến thương mại và kích cầu du lịch địa phương. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Không chỉ tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong tỉnh, hội chợ còn thu hút nhiều đơn vị từ các địa phương khác đến tìm kiếm thị trường. Ông Hứa Văn Thịnh, Giám đốc Hợp tác xã Chè La Bằng, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị mang đến giới thiệu nhiều sản phẩm trà, trong đó có sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia, cùng matcha trà xanh, hồng trà và các sản phẩm chế biến từ trà. Thông qua hội chợ, hợp tác xã mong muốn tiếp xúc với các nhà phân phối, hệ thống siêu thị và người tiêu dùng tại Vĩnh Long, qua đó mở rộng kênh phân phối tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Phiên livestream giới thiệu đặc sản vùng, miền, các sản phẩm OCOP tại Hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP Vĩnh Long. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Đối với doanh nghiệp địa phương, hội chợ cũng là dịp tiếp nhận phản hồi của khách hàng để cải tiến sản phẩm. Ông Phạm Đình Ngãi, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Trà Vinh Farm (Sokfarm), xã Tiểu Cần cho biết, doanh nghiệp thường xuyên tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh để giới thiệu sản phẩm, kết nối khách hàng và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường. Qua đó, doanh nghiệp có thêm thông tin về nhu cầu tiêu dùng, phục vụ cải tiến chất lượng và phát triển thương hiệu. Hiện các sản phẩm của Sokfarm đều đạt chuẩn OCOP, trong đó có 4 sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Đẩy mạnh thương mại điện tử, đưa sản phẩm vươn xa

Cùng với xúc tiến thương mại trực tiếp, Vĩnh Long đang đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử, từng bước thay đổi phương thức quảng bá, phân phối sản phẩm.

Theo Sở Công Thương tỉnh, năm 2026, ngành phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức 3 lớp tập huấn tại các khu vực Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long, thu hút 372 học viên. Ba phiên livestream thực hành trong khuôn khổ chương trình ghi nhận hơn 164.418 lượt xem. Nội dung tập huấn tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng gian hàng trên sàn thương mại điện tử, livestream bán hàng, quảng cáo đa kênh, tích hợp thanh toán và hóa đơn điện tử.

Phiên livestream giới thiệu đặc sản vùng, miền, các sản phẩm OCOP tại Hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP Vĩnh Long. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Ngành công thương cũng phối hợp với Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số thuộc Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương tổ chức 3 lớp tập huấn cho 288 cán bộ, công chức, viên chức. Chương trình cập nhật quy định pháp luật, nâng cao năng lực quản lý thương mại điện tử và hướng dẫn ứng dụng AI trong kinh doanh trực tuyến.

Đáng chú ý, mô hình điểm “Xã thương mại điện tử - Chợ Lách vươn mình” bước đầu phát huy hiệu quả trong đưa hoạt động kinh doanh trực tuyến đến khu vực nông thôn. Đến ngày 11/11/2026, mô hình có 66 nhà bán hàng hoạt động ổn định trên TikTok Shop, vượt mục tiêu ban đầu 60 nhà bán; 1.340 sản phẩm được đưa lên môi trường số, phát sinh hơn 50.000 đơn hàng với gần 77.000 sản phẩm bán ra.

Địa phương đã tổ chức 4 lớp tập huấn chuyên sâu, thu hút gần 300 lượt học viên. Kênh TikTok chung “Chợ Lách vươn mình” đạt khoảng 3.000 người theo dõi; hashtag #ChoLachVuonMinh có hơn 1.800 bài đăng với trên 2,6 triệu lượt xem.

Tại hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP vừa qua, hoạt động livestream bán hàng cũng được tổ chức trong 4 ngày. Ông Phạm Thành Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương Vĩnh Long cho biết, Ban Tổ chức phối hợp với Viettel Post Vĩnh Long và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Minh Đẳng triển khai các phiên Megalive từ ngày 18-21/11/2026, với sự tham gia của 30 doanh nghiệp, giới thiệu 60 sản phẩm. Qua 4 ngày, các phiên livestream ghi nhận khoảng 8.400 lượt xem, chốt 1.400 đơn hàng, doanh thu khoảng 125 triệu đồng.

Khách tham quan, chọn mua các đặc sản vùng, miền tại Hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP Vĩnh Long. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Theo ông Nam, đưa livestream vào hoạt động xúc tiến thương mại giúp sản phẩm OCOP, đặc sản và hàng hóa tiêu biểu của địa phương tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều địa bàn, đồng thời tạo thêm kênh bán hàng cho doanh nghiệp.

Thực tế từ doanh nghiệp cũng cho thấy hiệu quả của phương thức phân phối này. Ông Phạm Đình Ngãi, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Trà Vinh Farm (Sokfarm) cho biết, doanh nghiệp bắt đầu tham gia các sàn thương mại điện tử và livestream bán hàng từ tháng 8/2025. Đến nay, doanh thu từ các kênh trực tuyến chiếm khoảng 20% tổng doanh thu. Doanh nghiệp duy trì livestream mỗi ngày khoảng 12 giờ, mỗi phiên tiếp cận từ 7.000-10.000 khách hàng.

Từ kết quả thực tế, ngành Công Thương Vĩnh Long tiếp tục mở rộng các hình thức xúc tiến thương mại trên môi trường số. Ông Phạm Phước Trãi, Phó Giám đốc Sở Công Thương Vĩnh Long cho biết, từ ngày 4-8/12, Sở dự kiến tổ chức Hội chợ triển lãm trên môi trường mạng giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP – Đặc sản tỉnh Vĩnh Long năm 2026. Hội chợ được thiết kế trên nền tảng số 3D, quy mô 50-60 gian hàng, giới thiệu khoảng 200-250 sản phẩm OCOP, đặc sản và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Điểm mới của chương trình là kết hợp không gian trưng bày trực tuyến với 5 phiên livestream quảng bá, bán hàng. Người tiêu dùng có thể truy cập nền tảng qua website hoặc quét mã QR để tham quan gian hàng, tìm hiểu thông tin và liên hệ doanh nghiệp đặt mua sản phẩm. Nền tảng dự kiến được duy trì hoạt động liên tục 365 ngày, kéo dài thời gian quảng bá và kết nối tiêu thụ hàng hóa.

Từ hội chợ trực tiếp, hoạt động livestream đến mô hình thương mại điện tử tại cơ sở, Vĩnh Long đang từng bước hình thành phương thức kết nối tiêu thụ đa kênh, kết hợp giao thương truyền thống với kinh doanh trên nền tảng số. Đây là hướng đi nhằm mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy chuyển đổi số trong kinh tế nông thôn.