Tự học trang điểm từ con số 0: 4 bí quyết giúp người mới tránh mất tiền oan

Nắm vững những kỹ năng makeup cơ bản

Trước khi học trang điểm, bạn cần hiểu cách chăm sóc da và sử dụng dụng cụ. Một làn da được làm sạch, dưỡng ẩm phù hợp sẽ giúp lớp nền mịn màng, hạn chế tình trạng cakey hoặc đọng vào những vùng da khô.

Hãy xây dựng quy trình chăm sóc da đơn giản gồm làm sạch, dưỡng ẩm và kem chống nắng vào ban ngày. Không nhất thiết phải sử dụng quá nhiều sản phẩm, điều quan trọng là chọn công thức phù hợp với từng loại da.

Bên cạnh đó, hãy làm quen với những dụng cụ cơ bản như mút tán nền, cọ má và cọ mắt. Mút ẩm dùng để tán các sản phẩm kem nền dạng lỏng, cọ phù hợp để phủ phấn. Bạn cũng có thể dùng đầu ngón tay để tán một số sản phẩm dạng kem nếu thấy thuận tiện.

Người mới bắt đầu không cần đầu tư cả bộ cọ đắt tiền. Chỉ vài dụng cụ đa năng cùng một số sản phẩm thiết yếu đã đủ để luyện tập những bước trang điểm hằng ngày.

Trước khi học trang điểm, bạn cần hiểu cách chăm sóc da và sử dụng dụng cụ

Hiểu đường nét gương mặt trước khi chọn cách trang điểm

Mỗi gương mặt có cấu trúc riêng, vì vậy một kiểu makeup đẹp trên người khác chưa chắc phù hợp với bạn. Học cách quan sát dáng mặt, đôi mắt, lông mày và gò má sẽ giúp bạn chọn kỹ thuật tán màu hợp lý hơn.

Chẳng hạn, với gương mặt tròn, cách tán má theo hướng chếch lên có thể tạo cảm giác gương mặt thanh thoát. Với khuôn mặt vuông, bronzer hoặc tạo khối nhẹ ở những vùng phù hợp giúp đường nét trông mềm mại hơn.

Bạn cũng nên chú ý đến sự cân bằng giữa các điểm nhấn. Nếu chọn đôi mắt làm tâm điểm với eyeliner sắc nét và phấn mắt đậm, hãy tiết chế màu má và son. Ngược lại, khi muốn đôi môi nổi bật với son đỏ hoặc màu đậm, phần mắt có thể được trang điểm nhẹ nhàng hơn.

Thay vì cố che đi mọi khuyết điểm, hãy tập trung làm nổi bật những đường nét khiến bạn tự tin nhất.

Tìm phong cách makeup phù hợp với bản thân

Khi đã nắm được kỹ thuật cơ bản, bạn có thể bắt đầu khám phá phong cách riêng. Một gợi ý dễ thực hiện là lấy cảm hứng từ trang phục thường mặc. Những bộ váy hoa, chất liệu ren có thể phù hợp với lớp makeup dịu dàng, má hồng nhẹ và môi bóng. Trong khi đó, phong cách tối giản với áo sơ mi, quần tây lại dễ kết hợp cùng eyeliner gọn gàng và màu son trung tính.

Bạn cũng có thể tham khảo personal color - phương pháp phân tích màu sắc cá nhân để tìm ra các gam màu trang điểm tôn diện mạo. Những tông đào, san hô thường tạo cảm giác tươi tắn; màu nâu đất, đỏ trầm mang lại vẻ thanh lịch; còn hồng lạnh hoặc đỏ mận có thể phù hợp với phong cách sắc sảo.

Khi đã nắm được kỹ thuật cơ bản, bạn có thể bắt đầu khám phá phong cách riêng

Điều chỉnh makeup theo từng hoàn cảnh

Một layout trang điểm phù hợp không chỉ phụ thuộc vào gương mặt mà còn cần hài hòa với nơi bạn đến và hoạt động trong ngày.

Với sinh viên hoặc người đi làm, lớp makeup nhẹ nhàng thường là lựa chọn tiện lợi. Cách trang điểm này giúp diện mạo tươi tắn mà không mất quá nhiều thời gian.

Trong những dịp đặc biệt như tiệc tối, đám cưới hoặc sự kiện, bạn có thể tăng độ che phủ của lớp nền, nhấn eyeliner, chọn màu son nổi bật hơn.

Dù trang điểm theo phong cách nào, hãy ưu tiên cảm giác thoải mái và phù hợp với cá tính của mình.

Học makeup không đòi hỏi bạn phải sở hữu thật nhiều mỹ phẩm hay thành thạo mọi xu hướng ngay từ đầu. Khi hiểu làn da, nắm được đường nét gương mặt, thử nghiệm màu sắc và biết điều chỉnh theo hoàn cảnh, bạn sẽ từng bước tìm ra cách trang điểm phù hợp. Quan trọng nhất, hãy xem mỗi lần makeup là một cơ hội luyện tập, thay vì áp lực phải tạo nên một diện mạo hoàn hảo ngay lập tức.