Từ học sinh Giỏi Toán rẽ hướng sang Văn, nữ sinh Nghệ An tốt nghiệp thủ khoa Sư phạm

Vỡ ra nhận thức mới về ngữ pháp như giải xong bài toán khó

Tháng 6 vừa qua, Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 2004) xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa ngành Sư phạm Ngữ văn, trường ĐH Sư phạm Hà Nội, với số điểm trung bình toàn khóa 3.96/4.0 (GPA). Hằng đạt 7/8 kỳ học bổng, liên tiếp nhiều kỳ nhận danh hiệu sinh viên xuất sắc và vinh dự nhận Giải thưởng Nguyễn Tuân danh giá, dành cho sinh viên có kết quả học tập cao nhất khoa Ngữ văn, năm 2022 - 2023, 2023 - 2024. Chỉ trong 2 năm 2024 và 2025, Hằng sở hữu 5 giấy khen vì thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Nữ sinh cho biết, từ THCS, cô vốn yêu thích sự logic của Toán học và từng đoạt giải Nhất, Nhì học sinh Giỏi (HSG) Toán cấp huyện. Tuy nhiên, theo gợi ý của mẹ, nữ sinh “đánh liều” thi vào chuyên Văn, vì nghĩ môn này sẽ giúp cô đạt kết quả tốt hơn trong bài thi chuyển cấp vào trường chuyên của tỉnh. Bất ngờ, Hằng đỗ vào top 10 lớp chuyên Văn, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An.

Nguyễn Thị Hằng - thủ khoa ngành Sư phạm Ngữ văn, trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Theo nữ sinh, cô tiếp cận và giải quyết môn Ngữ văn bằng cách nắm vững những kiến thức cơ bản. Sau đó, cô phân tách kiến thức, phát triển sơ đồ tư duy chặt chẽ như cách giải một bài toán. Khi bước vào đại học, nữ sinh từng phân vân giữa những lựa chọn tương lai và chọn ngành Sư phạm Ngữ văn, phần nhiều vì tiếc ba năm gắn bó với môn học. “Mình thích môn ngữ pháp từ ngay buổi học đầu tiên. Mỗi khi khám phá và vỡ ra một nhận thức mới, mình thấy như vừa giải xong một bài toán khó”, Hằng chia sẻ. Từ tình yêu với ngữ pháp, cô bắt đầu đặt những mục tiêu cao hơn trong hành trình theo đuổi ngôn ngữ.

Nữ sinh đoạt giải Ba, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ khoa Ngữ văn, năm học 2024 - 2025, với đề tài “Nghiên cứu uyển ngữ tiếng Việt và xây dựng website ứng dụng uyển ngữ trong giao tiếp”. Hằng cũng mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu và đứng lớp với môn học mình từng mất nhiều năm mới tìm thấy tình yêu.

Nguyễn Thị Hằng tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Học đến khi chắc chắn không có kiến thức nào bị sót lại

Dù từng là học sinh chuyên Văn của trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), Hằng vẫn cảm thấy áp lực khi bước vào môi trường đại học với nhiều bạn năng động, tự tin. “Mình từng rụt rè khi phát biểu trước đám đông và phải gom góp nhiều can đảm cho một lần đứng lên bày tỏ quan điểm trước lớp”, Hằng nói. Nữ sinh hiếm khi tham gia các hoạt động tập thể vì lo sợ mình không đủ khả năng. Bước ngoặt đến với cô sau kỳ I năm thứ nhất, Hằng nỗ lực ôn tập và đạt học bổng với GPA 4.0.

Mục tiêu ban đầu của Hằng khi vào đại học là tốt nghiệp loại Giỏi. Nhưng ngay sau học kỳ đầu tiên với GPA 4.0, cô đặt quyết tâm đạt điểm A ở tất cả các môn. “Cứ đến cuối kỳ, bạn bè lại hỏi mình nên ôn phần nào vì thấy mình “đánh bại” nhiều đề thi. Mình "dở khóc dở cười", không biết trả lời các bạn thế nào, bởi thực chất, cô học hết toàn bộ. Thậm chí nhiều hôm, mình thức đến đêm muộn, mày mò đọc thêm các tài liệu bên ngoài để mở rộng vốn kiến thức”, Hằng cho biết.

Tuy nhiên, thành tích học tập chưa giúp Hằng tự tin về mọi mặt. Sau một học kỳ lỡ hẹn với học bổng vì thiếu điểm rèn luyện, nữ sinh quyết định thay đổi toàn diện bằng cách tham gia các câu lạc bộ, hoạt động trường lớp. Ban đầu, Hằng viết nội dung cho fanpage, thiết kế ảnh rồi dần tham gia giao lưu, tổ chức sự kiện. Nữ sinh chia sẻ, thời gian đầu là giai đoạn “quá độ” với nhiều va vấp để cô dần bước ra khỏi vùng an toàn và trở nên dạn dĩ hơn.

Những thay đổi ấy không diễn ra trong một sớm một chiều mà dần trở thành một phần trong cách Hằng học tập, làm việc và giao tiếp. Từ một sinh viên từng thu mình, Hằng bắt đầu chủ động nắm lấy những cơ hội và tự tin hơn trước những lựa chọn của bản thân.

Hiện, Hằng là giáo viên Ngữ văn tại trường TH & THCS Quảng Tân, Hà Nội, đồng thời theo học thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội. “Ngay cả khi chưa đủ tin tưởng vào bản thân, hãy nỗ lực không ngừng cho những điều phía trước”, Hằng chia sẻ.