Tự học để thích ứng với thay đổi của thị trường lao động

Chủ động tích lũy kiến thức

Kết thúc một ngày làm việc tại công ty, trở về nhà, sau thời gian cơm nước, chị Đỗ Thị Kim Thoa (29 tuổi) ở phường Lạng Giang lại bắt đầu tham gia học tiếng Anh online. Mỗi tuần, chị học 2 buổi, mỗi buổi kéo dài 1,5 tiếng. Ngoài ra, các buổi trong tuần, chị vẫn tự học. Có hôm bận rộn, chị chỉ dành khoảng 30 phút để học; những ngày có nhiều thời gian hơn, chị dành 1-2 giờ luyện nghe, nói và bổ sung từ vựng. Theo chị Thoa, việc học ngoại ngữ hiện nay thuận lợi hơn trước nhờ sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI). Chị có thể sử dụng các công cụ AI để luyện giao tiếp, sửa phát âm, kiểm tra ngữ pháp, mở rộng vốn từ và tạo những tình huống hội thoại phù hợp với công việc.

Nhiều người trẻ tham gia học tiếng Trung Quốc sau giờ làm tại Trung tâm Tiếng Trung Hương Hương.

Làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, chị nhận thấy ngoại ngữ ngày càng cần thiết. Từng tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ Anh song chị nhận thấy, bản thân vẫn cần nâng cao kiến thức, nhất là với lĩnh vực đang làm để phục vụ công việc hiện tại, có thêm cơ hội tiếp cận những vị trí việc làm tốt hơn trong tương lai. “Trước đây tôi nghĩ chỉ cần hoàn thành tốt công việc hiện tại là được. Nhưng càng làm lâu, tôi càng nhận thấy nếu bản thân không tự trau dồi kiến thức mới thì rất dễ bị hạn chế cơ hội. Vì vậy, tôi tranh thủ buổi tối để học, coi đây là khoản đầu tư cho chính mình”, chị Thoa chia sẻ.

Còn với anh Lăng Văn Khải (28 tuổi), nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi tại xã Tam Tiến, thời gian sau giờ làm anh thường tìm hiểu thêm về các công cụ thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh, video. Do đặc thù công việc, anh thường xuyên phải giới thiệu sản phẩm, tư vấn và tiếp cận khách hàng. Vì vậy, anh chủ động học qua các khóa học trực tuyến, video hướng dẫn và tự thực hành. Anh có thể thiết kế hình ảnh giới thiệu sản phẩm; quay, dựng, chỉnh sửa các video ngắn về kỹ thuật chăn nuôi, giới thiệu sản phẩm chăn nuôi và công việc hằng ngày rồi đăng tải lên TikTok, Facebook. Qua đó, mạng xã hội trở thành một kênh giúp anh tiếp cận khách hàng, quảng bá sản phẩm và xây dựng hình ảnh cá nhân gắn với lĩnh vực chăn nuôi. Những kỹ năng tưởng như ngoài chuyên môn lại trở thành trợ thủ giúp anh chủ động hơn trong công việc, mở rộng cách tiếp cận khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Với một bộ phận khác, việc học sau giờ làm lại hướng đến một “nghề tay trái”. Người học thiết kế, người học chụp ảnh, quay dựng video, bán hàng trực tuyến, làm bánh, trang điểm, kinh doanh online… Ban đầu có thể chỉ xuất phát từ sở thích, mong muốn thử sức ở lĩnh vực mới nhưng khi được trau dồi, những kỹ năng này dần mang lại nguồn thu nhập bổ sung, thậm chí mở ra hướng nghề nghiệp mới. Qua đó cho thấy, nhiều người trẻ đang chủ động chuẩn bị từ sớm, tạo thêm lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân.

Thay đổi để thích ứng

Thị trường lao động đang thay đổi nhanh dưới tác động của chuyển đổi số, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, người lao động cần liên tục bổ sung kỹ năng để đáp ứng yêu cầu công việc. Trong bối cảnh đó, khả năng tự học trở thành một lợi thế quan trọng, nhất là với lực lượng lao động trẻ. Bắc Ninh là địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh (với hơn 560 nghìn lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp); tập trung nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Trung Quốc, Hàn Quốc. Bởi vậy, nhu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực có chuyên môn, kỹ năng và khả năng ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Trung. Nhiều người trẻ lựa chọn học tiếng Trung ngay cả khi đã đi làm với mục tiêu nâng cao khả năng giao tiếp, phục vụ công việc hoặc mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Việc chủ động học tập sau giờ làm giúp người trẻ nâng cao năng lực, tăng thu nhập và chuẩn bị tốt hơn cho những yêu cầu mới. Tuy nhiên, thay vì chạy theo xu hướng hoặc cùng lúc học quá nhiều thứ, mỗi người cần xác định, lựa chọn những kỹ năng phù hợp với công việc, định hướng nghề nghiệp và có thể áp dụng vào thực tế.

Theo chị Hoàng Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm tiếng Trung Hương Hương, hiện trung tâm có 12 cơ sở trên địa bàn Bắc Ninh, Thái Nguyên và nhiều lớp học online. Bên cạnh học sinh, sinh viên, số lượng người đã đi làm tìm đến các lớp tiếng Trung ngày càng tăng (chiếm khoảng 30%). Điểm đáng chú ý là nhiều người đi làm không học tiếng Trung theo phong trào mà xác định khá rõ mục tiêu: Giao tiếp tốt hơn với đồng nghiệp, đối tác, nâng cao hiệu quả công việc hoặc mong muốn có thêm lợi thế khi tìm kiếm cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

Có thể thấy, một bộ phận người trẻ đang ngày càng chủ động trong việc bổ sung kỹ năng, đón đầu nhu cầu của thị trường lao động. Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Ninh cho rằng các doanh nghiệp hiện nay không chỉ cần người có kiến thức ở thời điểm tuyển dụng mà còn coi trọng khả năng học hỏi, cập nhật kiến thức và thích ứng trong quá trình làm việc. Trong một thị trường lao động liên tục biến động, khả năng tự học và làm mới năng lực chính là một trong những yếu tố giúp người lao động duy trì sức cạnh tranh, nắm bắt cơ hội và phát triển bền vững.

Trong thị trường lao động liên tục thay đổi, việc chủ động học tập sau giờ làm giúp người trẻ nâng cao năng lực, tăng thu nhập và chuẩn bị tốt hơn cho những yêu cầu mới. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải học thật nhiều mà là lựa chọn đúng những kiến thức, kỹ năng có thể vận dụng vào thực tế. Thay vì chạy theo xu hướng hoặc cùng lúc học quá nhiều thứ, cần xuất phát từ công việc, định hướng nghề nghiệp và nhu cầu của bản thân để xác định nội dung cần học, từ đó biến kiến thức thành năng lực thực tế.