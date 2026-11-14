Từ học bổng đến những căn nhà mới cho người dân vùng biên Đồng Tháp

Đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình Thắp sáng đường quê. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Sáng 14/11, tại phường Thường Lạc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp phối hợp Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần HUDECO, các đơn vị tổ chức chương trình an sinh xã hội, chăm lo cộng đồng và đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới.

Các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng tại chương trình. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Đây là hoạt động thực hiện Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030", thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ Đồng Tháp; phát huy vai trò kết nối, huy động nguồn lực xã hội của tổ chức Đoàn trong công tác chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, đồng hành với thanh thiếu nhi tại địa bàn biên giới.

Đại diện Đoàn Thanh niên các địa phương nhận công trình Nhà Khăn quàng đỏ. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Anh Mai Minh Luận, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Đồng Tháp cho biết, Đoàn Thanh niên tỉnh luôn xác định công tác an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng và đồng hành với thanh thiếu nhi, nhất là tại địa bàn biên giới, vùng khó khăn là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện để thanh thiếu nhi phát triển.

Đại diện Đoàn Thanh niên phường Thường Lạc nhận công trình Thắp sáng đường quê. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Các hoạt động sẽ tạo thêm động lực để học sinh tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, các gia đình có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mong muốn, tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng xây dựng, triển khai thêm nhiều chương trình, công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả, hướng đến chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, thanh thiếu nhi trong tỉnh, đặc biệt ở địa bàn biên giới, khó khăn.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Nhà Khăn quàng đỏ cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Đại diện đơn vị phối hợp tổ chức chương trình, anh Phan Quốc Thái, Phó Bí thư Thường trực Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đội ngũ giảng viên, sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tiếp tục đóng góp sức trẻ, tri thức, chuyên môn và tinh thần sáng tạo, kết nối thêm tổ chức, người có chuyên môn và tâm huyết cùng tham gia giải quyết các vấn đề của địa phương.

Bộ đội biên phòng tỉnh hỗ trợ người dân đến khám bệnh, nhận thuốc miễn phí tại chương trình. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Thông qua các hoạt động phối hợp, đội ngũ sinh viên, giảng viên và chuyên gia trẻ của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đến với Đồng Tháp, triển khai các chương trình thiết thực trong lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe, chuyển đổi số, khoa học công nghệ.

Các bên hướng tới hình thành cơ chế phối hợp bền vững, trong đó địa phương xác định nhu cầu thực tiễn, nhà trường nghiên cứu, đề xuất giải pháp và doanh nghiệp đồng hành đưa giải pháp vào cuộc sống.

Người dân phường Thường Lạc được khám bệnh miễn phí tại chương trình. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cùng các đơn vị trao tặng 20 suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng; tặng 30 xe lăn dành cho người khuyết tật, 1.000 khăn quàng đỏ, 50 phần sữa cùng dụng cụ hỗ trợ phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Tổng giá trị nguồn lực trao tặng tại chương trình khoảng 515 triệu đồng.

Sau chương trình, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên thực hiện khởi công 2 căn nhà tại phường Thường Lạc và xã Trường Xuân; khám bệnh, phát thuốc cho 400 người dân phường Thường Lạc; khánh thành công trình Thắp sáng đường quê.