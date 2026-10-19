Từ hoạt động mại dâm tại quán karaoke, lộ đường dây đánh bạc, cá độ khủng

Tối 19/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết, đầu tháng 10/2026, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, khách sạn trên địa bàn phường Bình Tân.

Kết quả phát hiện nhiều trường hợp mua, bán dâm có liên quan đến Nhà hàng Karaoke Yến Như (số 520 đường số 1, khu dân cư Vĩnh Lộc) và Nhà hàng Karaoke Holiday (số 592 đường số 1), cùng thuộc phường Bình Tân.

Kết quả điều tra xác định, 2 cơ sở trên do Nguyễn Hằng Ni, Nguyễn Thị Thu Trinh và Lê Văn Khải Vy góp vốn, phân chia lợi nhuận; giao cho Nguyễn Thị Hồng Thắm cùng các quản lý trực tiếp điều hành.

Các đối tượng bị khởi tố liên quan tới đánh bạc. Ảnh: CACC.

Để thu hút khách, các đối tượng đã thống nhất cho phép nhân viên nữ bán dâm với khách bên ngoài cơ sở kinh doanh. Khi khách có nhu cầu, quản lý tiếp viên sẽ giới thiệu, thỏa thuận giá cả, nhận tiền môi giới và bố trí nhân viên ra ngoài bán dâm.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng yêu cầu nhân viên lập giấy xin ra cổng với lý do "đi ăn", "có việc gia đình" nhằm che giấu hoạt động phạm pháp.

Sau khi thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 5/10, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự về các tội "Môi giới mại dâm" và "Đánh bạc"; đồng thời khởi tố 7 bị can, gồm: Nguyễn Hằng Ni, Nguyễn Thị Thu Trinh, Nguyễn Thị Hồng Thắm, Nguyễn Thị Điểm và Võ Thị Mỹ Châu về tội "Môi giới mại dâm"; Lê Văn Khải Vy về các tội "Môi giới mại dâm" và "Đánh bạc"; Phạm Văn Dòn về tội "Đánh bạc".

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện Lê Văn Khải Vy còn tham gia cá độ bóng đá qua trang mạng Sbobet, sử dụng tài khoản do Phạm Văn Dòn cung cấp. Từ manh mối này, phòng cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét, phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet với nhiều đối tượng tham gia, hoạt động theo mô hình phân cấp tài khoản để thu lợi bất chính.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CACC.

Theo tài liệu điều tra, đường dây sử dụng hệ thống tài khoản Master, Agent và Member trên trang mạng Sbobet. Trong đó, Đàm Thừa Trung tiếp nhận một tài khoản Master với hạn mức 500.000 điểm, tương đương 5 tỷ đồng theo tỷ lệ quy đổi ban đầu, sau đó giao cho Hồ Diệu Cơ phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới, giao cho các đối tượng khác tổ chức cá độ bóng đá. Các đối tượng hưởng lợi thông qua việc nâng tỷ lệ quy đổi điểm cược, chênh lệch tiền thắng thua hoặc hoa hồng.

Từ tài khoản Master, Hồ Diệu Cơ tiếp tục phân chia, giao tài khoản cho Lục Kiến Trung, Nguyễn Văn Trúc, Trương Ngọc Minh và nhiều đối tượng khác để trực tiếp đánh bạc hoặc giao lại cho các con bạc tham gia đặt cược.

Quá trình đấu tranh, Công an TPHCM đã triệu tập các đối tượng liên quan, thu giữ các phương tiện, tang vật; đồng thời trích xuất, phân tích dữ liệu điện tử, lịch sử đặt cược, làm rõ phương thức giao nhận tài khoản, thanh toán và phân chia tiền thắng thua, qua đó xác định vai trò của từng đối tượng trong đường dây.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Tổ chức đánh bạc"; đồng thời khởi tố thêm 19 bị can về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", gồm: Hồ Diệu Cơ, Lục Kiến Trung, Nguyễn Văn Trúc, Trương Ngọc Minh, Đàm Thừa Trung, Nguyễn Văn Thành, Huỳnh Uy, Trần Lệ Thúy, Lý Khôn Quyền, Phạm Ngọc Sơn, Mai Thu Sơn, Nguyễn Văn Linh, Liều Sì Hỷ, Trương Vi Thông, Trương Huyên, Tăng Đức, Trần Hòa Lợi, Võ Lợi Hùng và Dương Võ Trung.

Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 18 bị can; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Võ Trung do tình trạng sức khỏe.

Tới nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố tổng cộng 26 bị can về các tội "Môi giới mại dâm", "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, nhất là các đối tượng cung cấp tài khoản cá độ ở cấp trên, để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.