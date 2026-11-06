Từ hoài nghi đến tự hào

Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng giới thiệu bài dự thi về Trường học hạnh phúc của em Lê Tuệ Minh, học sinh lớp 9D, Trường THCS Hoàng Văn Thụ (Hà Nội). Qua những dòng hồi tưởng về gần bốn năm gắn bó, em kể lại hành trình một tập thể từng bị đánh giá thấp đã vượt qua những bất đồng, cùng nhau trưởng thành và gặt hái thành tích đáng tự hào. Đằng sau hành trình ấy là tình bạn bền chặt và sự dìu dắt tận tâm của cô giáo chủ nhiệm.

Có những ngày nắng sân trường không còn chói chang mà bỗng hoá dịu dàng đến lạ. Đó là những ngày cuối cùng của chặng đường bốn năm THCS, khi chúng em phải đối mặt với sự thật rằng: mình đang sống với tư cách là những cậu học trò cuối cấp. Nhìn những vạt nắng vàng chao nghiêng qua kẽ lá, lắng nghe tiếng râm ran hát đâu đó cất lên nơi vòm cây, lòng em lại bồi hồi bao niềm hoài niệm và sự biết ơn cho mái trường, cho lớp học và hiện tại này.

Gần bốn năm - hơn một nghìn ngày đồng hành, khoảng thời gian ấy không quá dài so với một đời người, nhưng lại đủ để khiến những đứa trẻ ngây ngô, xa lạ trở thành một phần máu thịt của nhau. Làm sao quên được những ngày đầu tiên bước chân vào lớp - những ánh mắt bỡ ngỡ, những cái gật đầu ngượng ngùng chưa nhớ nổi tên nhau. Thời gian cứ thế trôi, bánh xe guồng quay học tập với biết bao kỷ niệm khó phai. Đó là những phút giây tim đập chân run trong giờ kiểm tra 15 phút, hay buổi kiểm tra đầu giờ hồi hộp đến nghẹt thở. Bên cạnh đó là những tiết học thể dục dưới cái nắng hè oi ả, mồ hôi rơi nhễ nhại nhưng lại rộn rã tiếng cười đùa của tuổi trẻ.

Hành trình ấy, thú thật chưa từng bằng phẳng. Có lúc D - lớp học theo lịch sử trường là lớp kém, ít nổi trội dính không ít định kiến hay cái nhìn không mấy thiện cảm từ mọi người. Chúng em đã từng đối mặt với những hoài nghi. Đôi lúc, nội bộ lớp cũng không tránh khỏi rạn nứt, những bất đồng của tuổi mới lớn. Tự thâm tâm em đã từng nghĩ: “Có lẽ nào mình đã chọn sai, mình thật xui xẻo khi vào lớp này”. Nhưng chính sau những vấp ngã ấy, chúng em lại học cách nghĩ lại nhìn nhận, bao dung và cùng nhau sửa đổi bằng bản lĩnh, sự nỗ lực không ngừng với một tinh thần đoàn kết, kiên cường lớp, 9D đã chứng minh rằng: “Chúng em không hề thua kém bất kỳ ai!”

Chúng em đã cùng nhau viết nên kỳ tích ngọt ngào. Tập thể còn nhiều loay hoay, lấp lửng đã vươn lên đoạt danh hiệu “tập thể lớp xuất sắc” - xuất sắc nhất khối, và thứ hai toàn trường trong phong trào thi đua. Không chỉ dừng lại ở đó, những bước chân của lớp 9D còn in đậm ở các hoạt động sôi nổi của phong trào thi đua. Không chỉ vậy, vẫn còn nguyện vẹn niềm tự hào khi sản phẩm của chúng em được xướng tên ở giải nhất cuộc thi làm tập san, thiệp chào mừng ngày 20/11 hay những tiết mục văn nghệ bùng nổ mang về giải nhì và giải ba làm nức lòng thầy trò. Bên cạnh đó, lớp em cũng khẳng định vị thế sau kỳ thi Olympic học sinh giỏi cấp phường với nhiều giải thưởng.

Bản thân em, từng có cơ hội được tập thể lớp tin tưởng giao trọng trách làm lớp phó học tập ở năm lớp 6, em lại càng có cơ hội quan sát, thấu hiểu để có một tập thể gắn kết và gặt hái được những “trái ngọt” ngày hôm nay, mỗi thành viên đã phải cố gắng và hy sinh nhiều đến thế nào.

Và trên hành trình ấy, nếu không có người thuyền trưởng tận tụy - cô Nguyễn Thị Hòa, cô giáo chủ nhiệm kính yêu thì con thuyền ấy có lẽ chẳng thể cập bến bờ hạnh phúc. Cô không chỉ dạy chúng em kiến thức trên bục giảng, mà còn dạy chúng em cách làm người bằng tình yêu thương và sự nhẫn nại vô bờ. Những lúc trót mắc lỗi, những khi chúng em nghịch ngợm làm cô phiền lòng, cô không dùng lời trách mắng nặng nề, mà luôn ân cần chỉ bảo, lắng nghe và giảng giải cho chúng em hiểu. Sự bao dung và tâm huyết của cô chính là ngọn hải đăng chiếu sáng con đường và uốn nắn những nét tính cách ngây thơ ấy trở nên trưởng thành.

Giờ đây, đứng trước ngưỡng cửa của những kỳ thi lớn mang tính bước ngoặt của cuộc đời, những gương mặt ngây ngô ngày nào giờ đã biết trăn trở, bước tới môi trường mới với những áp lực lớn hơn. Hơn một nghìn ngày bên nhau đang dần khép lại để mở ra những bầu trời mới. Nhưng em tin rằng, dù thời gian có phai mờ hết tất cả, thì bạn bè thân thương cùng niềm tự hào mang tên tập thể lớp 9D khoá 2023 - 2027 sẽ mãi là hành trang quý giá nhất, nâng đỡ bước chân chúng em trên mọi chặng đường trong tương lai. Tất cả những điều đó là lý do khiến em thêm yêu và muốn gắn bó với trường hơn hết.

Dành cho thí sinh dự thi "Viết và bình chọn trường học hạnh phúc 2026": Gửi bài lên chuyên trang để được tải Giấy chứng nhận miễn phí tham gia cuộc thi (áp dụng đến 30/12/2026): https://treemvietnam.net.vn/truong-hoc-hanh-phuc