Từ hoài nghi đến hiệu quả: Những đoàn tàu riêng cho người đi làm

Đã 3 tháng nay, vào sáng sớm các ngày trong tuần, hình ảnh hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai đổ về ga Hà Nội, Giáp Bát để lên tàu đi làm đã trở nên quen thuộc.

Tàu phục vụ đưa, đón nhân viên Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: ĐSVN).

Những ngày đầu, không ít ý kiến băn khoăn về khả năng duy trì mô hình khi giờ tàu cố định, mỗi ngày chỉ có một chuyến đi và một chuyến về, trong khi thời gian làm việc của nhân viên y tế có thể kéo dài do yêu cầu chăm sóc người bệnh.

Tuy nhiên, thực tế sau hơn 3 tháng vận hành đã cho thấy một kết quả khác.

Theo VNR, đi tàu giúp cán bộ, nhân viên có thời gian di chuyển ổn định, hạn chế ảnh hưởng của ùn tắc giao thông và bảo đảm an toàn. Trên hành trình, hành khách còn được phục vụ ăn sáng, giải khát, có thể tranh thủ nghỉ ngơi, nạp năng lượng trước ngày làm việc.

Đến nay, đoàn tàu duy trì ổn định khoảng 450 - 500 hành khách mỗi chuyến. Từ tháng 9, ngành Đường sắt nối thêm một toa, nâng năng lực chuyên chở lên gần 1.300 hành khách mỗi ngày.

Hiệu quả của mô hình không chỉ nằm ở số lượng hành khách. Với Bệnh viện Bạch Mai, đoàn tàu chuyên dụng tạo thêm một phương thức ổn định để luân chuyển đội ngũ y bác sĩ giữa hai cơ sở, góp phần bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, việc đưa cơ sở Ninh Bình vào hoạt động nhằm đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân hơn, giảm chi phí đi lại và tạo điều kiện để người dân tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương. Trong bối cảnh đó, phương án đưa đón cán bộ, nhân viên bằng đường sắt vừa đáp ứng yêu cầu về thời gian, vừa tạo sự ổn định trong tổ chức công việc.

Không chỉ Bệnh viện Bạch Mai, ngành Đường sắt cũng đang triển khai mô hình tương tự tại Hải Phòng.

Tháng 9/2025, đôi tàu HP15/HP16 được thành lập để đưa đón cán bộ, công chức thành phố Hải Phòng đi làm. Sau một năm vận hành, từ ngày 22/9/2025 đến 22/9/2026, đôi tàu đã thực hiện 500 chuyến, phục vụ khoảng 235.500 lượt hành khách trên đoạn tuyến ga Hải Dương - ga Hải Phòng.

Đáng chú ý, hành khách không chỉ có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mà còn có sinh viên, người dân đi khám bệnh và khách du lịch. Từ một mô hình được hình thành để phục vụ nhu cầu đi làm, đoàn tàu dần mở rộng vai trò, góp phần kết nối hai khu vực Đông - Tây và đáp ứng nhu cầu đi lại đa dạng hơn.

Hành trình ấy không phải lúc nào cũng thuận lợi. Những ngày đầu, có thời điểm tàu chỉ phục vụ khoảng 100 hành khách mỗi chuyến, doanh thu không đủ chi phí. Nhưng khi lộ trình và chất lượng dịch vụ được cải thiện, cùng chính sách giá vé ưu đãi, lượng khách tăng dần.

Từ quý IV/2025, lượng khách bình quân tăng từ 112 lên 345 người/chuyến. Đến nay, mỗi chuyến phục vụ bình quân 546 hành khách, phần lớn là cán bộ, công chức, viên chức thành phố đi làm.

Với người lao động, thời gian trên tàu cũng trở thành khoảng thời gian có thể nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày làm việc; nhiều người tranh thủ hoàn thiện báo cáo, xử lý công việc hoặc chợp mắt trên hành trình.