Từ Hoa hậu Du lịch Việt Nam đến vương miện The Miss Globe của Nguyễn Thu Thảo

Nguyễn Thu Thảo giành vương miện The Miss Globe 2026 trong chung kết diễn ra tại Phuket, Thái Lan, chiều 6/11. Người đẹp 21 tuổi vượt qua 48 thí sinh để nhận danh hiệu từ đương kim hoa hậu Chayathanus Saradatta.

Hành trình đến chiến thắng của đại diện Việt Nam có sự ghi nhận từ nhiều phần thi trước chung kết. Thu Thảo lần lượt lọt top 5 Bình chọn của khán giả, top 6 Trang phục dân tộc, top 10 Người đẹp áo tắm, top 10 Hoa hậu mạng xã hội và top 25 Tài năng. Những kết quả này giúp cô có thêm dấu ấn tại cuộc thi trước khi bước vào đêm tranh vương miện.

Trong đêm thi quyết định, Thu Thảo thể hiện phong thái tự tin qua các phần đồng diễn, áo tắm, dạ hội và ứng xử. Khi được lựa chọn một từ khóa để nói về hành trình của mình, cô chọn “bravery”, nghĩa là lòng can đảm.

Người đẹp chia sẻ bản thân xuất thân trong gia đình không khá giả và những thử thách từng trải qua đã giúp cô trưởng thành, có thêm động lực theo đuổi mục tiêu. Cô gửi đến khán giả thông điệp: “Nơi chúng ta bắt đầu không quyết định đích đến của chúng ta. Nếu tôi có thể làm được, bạn cũng có thể”.

Sau khi được xướng tên, Thu Thảo cho biết cô bất ngờ và hạnh phúc vì không nghĩ mình sẽ đăng quang.

Một trong những phần thi giúp Thu Thảo được chú ý là Trang phục dân tộc với thiết kế Hồng phượng kỳ vân của nhà thiết kế Đặng Phong. Bộ trang phục khai thác cảm hứng từ nghệ thuật hát bội Nam Bộ, tái hiện những dấu ấn sân khấu truyền thống gắn với đời sống văn hóa của người dân miền Nam.

Việc lựa chọn chất liệu văn hóa truyền thống làm điểm nhấn cho phần thi giúp đại diện Việt Nam giới thiệu một loại hình nghệ thuật sân khấu đặc trưng đến khán giả quốc tế. Đây cũng là phần thi đưa cô vào top 6 Trang phục dân tộc.

Nguyễn Thu Thảo sinh năm 2005, quê Tuyên Quang, hiện là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô sở hữu chiều cao 1,8 m, số đo ba vòng 89-65-92 cm. Trước khi tham gia các cuộc thi nhan sắc, người đẹp có bảy năm làm nghề trang điểm.

Năm 2024, Thu Thảo từng góp mặt trong top 40 Hoa hậu Việt Nam. Đến tháng 5/2026, cô giành vương miện Hoa hậu Du lịch Việt Nam, qua đó được lựa chọn đại diện quốc gia tham dự The Miss Globe.

Tại mùa giải năm nay, các danh hiệu á hậu lần lượt thuộc về đại diện Thái Lan, Ukraine, Hà Lan và Argentina. Hoa hậu Hương Giang là một trong tám thành viên ban giám khảo cuộc thi.

Chiến thắng của Nguyễn Thu Thảo đánh dấu lần thứ hai đại diện Việt Nam đăng quang The Miss Globe. Trước đó, Đỗ Trần Khánh Ngân giành vương miện tại Albania năm 2017.

Ngoài hai hoa hậu, Việt Nam còn có các đại diện đạt thành tích á hậu 4 là Lâm Thu Hồng năm 2022 và Đỗ Hà Trang năm 2024. Những kết quả này tạo nên chuỗi dấu ấn của nhan sắc Việt tại sân chơi được tổ chức thường niên.

The Miss Globe, còn được gọi là Hoa hậu Hoàn cầu, lần đầu tổ chức vào năm 1925. Theo ban tổ chức, cuộc thi nằm trong nhóm tám sân chơi sắc đẹp quốc tế lớn, bên cạnh Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Trái Đất, Hoa hậu Siêu quốc gia, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế và Hoa hậu Liên lục địa.