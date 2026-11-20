Cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/11. Ảnh: Sputnik

Ông đồng thời đánh giá cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ là sự kiện mang tính lịch sử.

Theo hãng thông tấn Nga Tass, trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Facebook, ngày 20/11, ông Fico viết: “Tại hội nghị thượng đỉnh ở Trung Quốc, từ ‘hòa bình’ đã được nhắc đến nhiều hơn gấp 100 lần so với suốt 4 năm họp Hội đồng châu Âu”.

Thủ tướng Slovakia cho biết ông đã có dịp gặp cả ba nhà lãnh đạo, trong đó có một số cuộc gặp riêng với lãnh đạo Trung Quốc và Nga. Theo ông, kết quả các cuộc hội đàm không nằm ngoài dự đoán và ông tin tưởng những kết quả này sẽ không bị ảnh hưởng bởi những ý kiến khác biệt tại châu Âu, nơi không tham gia cuộc gặp ba bên.

Ông Fico cũng bày tỏ quan ngại về nội dung thảo luận tại cuộc họp không chính thức của Hội đồng châu Âu dự kiến diễn ra ngày 26/11 tới, cho rằng các quan điểm cứng rắn về vấn đề an ninh và đối ngoại có thể tiếp tục được đưa ra.

Đề cập khả năng cải tổ Liên hợp quốc (LHQ), Thủ tướng Slovakia cho rằng các cuộc thảo luận tại Trung Quốc đã tạo cơ sở thúc đẩy tiến trình này, trong bối cảnh ba quốc gia là ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ tái khẳng định cam kết tham gia.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp ba bên bên lề hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo ba nước theo hình thức này. Tại cuộc gặp, các nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về tình hình quốc tế, đồng thời đề cập các vấn đề liên quan đến ổn định chiến lược và an ninh quốc tế.

Theo nội dung tuyên bố chung được công bố sau cuộc gặp, ba nước bày tỏ ủng hộ cải tổ LHQ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức này trước những thách thức toàn cầu. Nga, Trung Quốc và Mỹ cũng đề cập kế hoạch tăng cường sản xuất, cung ứng các sản phẩm dầu mỏ nhằm đáp ứng lợi ích của các quốc gia.

Tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền miễn trừ của các quan chức nhà nước, đồng thời cho rằng Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) và các cơ quan tương tự cần hoạt động trong phạm vi thẩm quyền. Các nhà lãnh đạo cũng khẳng định không được để xảy ra chiến tranh hạt nhân, bởi không bên nào có thể giành chiến thắng trong một cuộc xung đột như vậy. Ba nước nhất trí tham gia đối thoại nhằm giảm thiểu các nguy cơ liên quan đến vũ khí hạt nhân.