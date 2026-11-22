Chị Phạm Thị Châu (thôn Nam Điền, xã Thạch Xuân) thuộc diện hộ cận nghèo. Chồng mất do bệnh tật, một mình chị nuôi 3 con đang trong độ tuổi trưởng thành, ăn học. Nhiều năm qua, nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu trông vào vài sào ruộng nên kinh tế luôn trong cảnh chật vật, thiếu trước hụt sau.

Chị Phạm Thị Châu (ở giữa) phấn khởi khi có thêm nguồn thu nhập từ mô hình sinh kế chăn nuôi bò.

Tháng 5/2025, từ nguồn hỗ trợ 12 triệu đồng của xã Thạch Xuân, chị Châu đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi bò sinh sản. Sau khi tìm hiểu, chị lựa chọn một con bò nái có chất lượng tốt để làm giống. Nhờ chú trọng chăm sóc, chủ động tìm hiểu kỹ thuật chăn nuôi, con bò đã sinh lứa bê đầu tiên. Đây là tín hiệu tích cực, mở ra hướng phát triển kinh tế và tiếp thêm động lực để chị từng bước cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.

Chị Phạm Thị Châu chia sẻ: “Nhờ được hỗ trợ kinh phí, gia đình tôi có điều kiện lựa chọn con giống chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, giúp việc chăm sóc, chăn nuôi thuận lợi hơn. Nguồn hỗ trợ không chỉ tạo thêm sinh kế, giúp gia đình phát triển kinh tế mà còn là sự động viên lớn để mẹ con tôi nỗ lực lao động, vươn lên trong cuộc sống”.

Với bà Lê Thị Danh, con bò là tài sản có giá trị nhất của gia đình.

Cũng thuộc diện cận nghèo được hỗ trợ sinh kế, bà Lê Thị Danh (thôn Nam Điền) xem con bò được trao tặng là nguồn hy vọng để cải thiện cuộc sống. Chồng mất từ năm 2018, bản thân thường xuyên đau ốm, bệnh tật, bà Danh phải chật vật xoay xở trong căn nhà đơn sơ, thiếu thốn. Với bà, con bò hiện là tài sản có giá trị nhất, đồng thời cũng là nguồn sinh kế đáng kể của gia đình.

Bà Lê Thị Danh chia sẻ: “Không chỉ được hỗ trợ bò, tôi còn được hướng dẫn cách chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh nên con bò phát triển rất tốt. Tôi hy vọng bò sớm sinh sản để có thêm nguồn thu nhập, cải thiện cuộc sống và có điều kiện trang trải chi phí thuốc men khi tuổi ngày càng cao”.

Ông Nguyễn Quốc Quỳnh – Trưởng thôn Nam Điền cho biết: “Toàn thôn hiện có 6 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo. Trong năm 2025, thôn đã rà soát kỹ hoàn cảnh, nhu cầu của từng gia đình để lựa chọn 7 hộ phù hợp hỗ trợ sinh kế. Đến nay, các mô hình đều phát huy hiệu quả tích cực, giúp các hộ có thêm tư liệu sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và tạo nền tảng vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Nhiều hộ dân xã Thạch Xuân được trao “cần câu” sinh kế từ những con bò sinh sản, tạo thêm động lực phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh mô hình chăn nuôi bò sinh sản, nhiều hộ dân tại xã Thạch Xuân còn được hỗ trợ phát triển sinh kế từ chăn nuôi gà. Bà Văn Thị Huệ (thôn Đồng Xuân) cho biết, gia đình thuộc diện hộ nghèo, nguồn thu nhập nhiều năm nay chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Nhờ được hỗ trợ đàn gà giống, gia đình bà có thêm hướng phát triển kinh tế, từng bước cải thiện thu nhập.

Bà Huệ chia sẻ: “Từ đàn gà được hỗ trợ ban đầu, tôi chú trọng chăm sóc, phòng bệnh và từng bước nhân rộng đàn để duy trì nguồn thu. Vừa qua, tôi còn được tham gia lớp tập huấn kỹ thuật do địa phương tổ chức, được hướng dẫn thêm về kỹ thuật chăn nuôi nên tự tin hơn, hy vọng mô hình sẽ tiếp tục phát triển hiệu quả”.

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Mô hình chăn nuôi gà cũng được triển khai, góp phần giúp các hộ nghèo trên địa bàn có thêm nguồn thu nhập, cải thiện đời sống.

Việc lựa chọn sinh kế, dù là chăn nuôi bò hay gà, đều được UBND xã Thạch Xuân cân nhắc trên cơ sở hoàn cảnh, nhu cầu và điều kiện chăm sóc của từng gia đình. Cách làm này nhằm bảo đảm nguồn hỗ trợ được trao đúng đối tượng, phù hợp khả năng sản xuất, qua đó phát huy hiệu quả nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Không chỉ tạo thêm tư liệu sản xuất, những mô hình sinh kế còn tiếp thêm động lực để các hộ khó khăn chủ động vươn lên, từng bước cải thiện đời sống.

“Từ 60 con gà giống được hỗ trợ cùng với thức ăn ban đầu, gia đình tôi có điều kiện bắt tay vào chăn nuôi. Sau một thời gian chăm sóc, đàn gà đã mang lại nguồn thu từ 2 - 5 triệu đồng. Dù chưa phải khoản tiền lớn nhưng đây là nguồn thu thiết thực, giúp gia đình trang trải thêm chi phí sinh hoạt và có thêm động lực để tiếp tục phát triển chăn nuôi” - bà Nguyễn Thị Uyển (hộ nghèo thôn Bắc Xuân) bày tỏ.

Lựa chọn sinh kế phù hợp với điều kiện từng gia đình là yếu tố quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo tại xã Thạch Xuân.

Từ đầu năm 2026 đến nay, UBND xã Thạch Xuân đã trao 42 mô hình sinh kế cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đó có 22 mô hình chăn nuôi bò và 20 mô hình chăn nuôi gà. Cùng với các chính sách hỗ trợ khác, những mô hình này góp phần tạo thêm điều kiện để người dân phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 3,14%, hộ cận nghèo còn 2,31%.

Ông Nguyễn Văn Hân – Chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Thạch Xuân, phụ trách công tác giảm nghèo nhấn mạnh: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả từng mô hình sinh kế để có phương án hỗ trợ phù hợp, giúp người dân có thêm tư liệu sản xuất và động lực vươn lên. Bên cạnh sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền, điều quan trọng là mỗi hộ gia đình cần chủ động phát huy nguồn lực được hỗ trợ, tích cực lao động, sản xuất để từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống”.