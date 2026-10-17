Từ hỗ trợ sinh kế đến giảm nghèo bền vững

Với sự hỗ trợ từ địa phương, chị H'Luyên đã có thêm điều kiện chăm sóc cây trồng, nâng cao thu nhập

Hỗ trợ sinh kế mở hướng thoát nghèo

Gia đình chị H’Luyên ở bon N’Jang Bơ, xã Trường Xuân có 5 sào cà phê nhưng do thiếu vốn đầu tư, vườn cây chưa được chăm sóc tốt nên thu nhập bấp bênh. Vợ chồng chị chủ yếu làm thuê để trang trải chi phí sinh hoạt và lo cho các con ăn học. Trước hoàn cảnh đó, gia đình được hỗ trợ máy bơm xịt thuốc, máy phát cỏ, tạo điều kiện chăm sóc vườn cà phê, giảm công lao động và từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất. “Trước đây, vợ chồng tôi chủ yếu đi làm thuê để trang trải cuộc sống. Giờ có thêm máy móc chăm sóc vườn cà phê, gia đình đỡ vất vả hơn, có điều kiện đầu tư sản xuất và cải thiện thu nhập. Nhờ đó, hiện nay, tôi đã ra khỏi danh sách hộ nghèo”, chị H’Luyên chia sẻ.

Từ trường hợp chị H’Luyên có thể thấy, hỗ trợ sinh kế chỉ phát huy hiệu quả khi xuất phát từ nhu cầu thực tế của từng gia đình, giúp người dân có thêm điều kiện sản xuất, từng bước chủ động cải thiện cuộc sống. Cách làm này cũng được xã Trường Xuân tiếp tục cụ thể hóa thông qua đề án “Tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên đồng hành giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn xã, giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035”. Thông qua đề án, các chi bộ, cán bộ, đảng viên triển khai nhiều hình thức hỗ trợ phù hợp với điều kiện của từng hộ nghèo.

Sau khi thoát nghèo, các hộ nghèo ở xã Đức An vẫn được địa phương thăm hỏi, nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất để kịp thời hỗ trợ khi phát sinh khó khăn

Tại bon Păng Sim, ông Lê Văn Thường được hỗ trợ 300 cây cà phê ghép, trị giá 4,2 triệu đồng; ông Nguyễn Thiên Du Vỹ được hỗ trợ 1.020 cây cà phê giống và 300 cây hồ tiêu, tổng trị giá 8 triệu đồng. Tại bon Bu Pah, bà H’Đi được hỗ trợ mô hình sinh kế nuôi heo thịt... Bà Thị Trãi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trường Xuân cho biết: “Địa phương hiện có 141 hộ nghèo và 196 hộ cận nghèo. Trước thực tế này, xã phân công các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên theo dõi, giúp đỡ từng hộ, lựa chọn sinh kế phù hợp với điều kiện gia đình. Cùng với tháo gỡ khó khăn, địa phương chú trọng khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, góp phần hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới”.

Hỗ trợ sinh kế giúp hộ nghèo có thêm điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Tuy nhiên, mỗi gia đình có mỗi nguyên nhân nghèo khác nhau nên cần cách hỗ trợ phù hợp. Trao cây giống, vật tư hay công cụ sản xuất chỉ là bước đầu; điều quan trọng là tiếp tục đồng hành, giúp người dân duy trì sản xuất, ổn định thu nhập và không tái nghèo. Đây cũng là bài toán đặt ra với các xã phía Tây của tỉnh, nơi đời sống của nhiều hộ dân vẫn phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp.

Giữ vững thành quả, hạn chế tái nghèo

Thoát nghèo chưa đồng nghĩa với cuộc sống đã ổn định. Đối với những hộ dựa vào sản xuất nông nghiệp, thu nhập phụ thuộc mùa vụ, thời tiết và giá nông sản thì chỉ một vụ mùa thất thu hoặc biến cố gia đình cũng có thể ảnh hưởng đến thành quả đạt được. Vì vậy, bên cạnh hỗ trợ ban đầu, việc theo dõi, nắm bắt tình hình và kịp thời tháo gỡ khó khăn có ý nghĩa quan trọng trong duy trì sinh kế, hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Người dân xã Đắk Mil vươn lên nhờ sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án, mô hình sinh kế giảm nghèo

Theo bà Phạm Thị Thúy - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đức An, thoát nghèo đã khó, nhưng để không tái nghèo càng khó hơn. Do đó, sau khi thoát nghèo, người dân vẫn được địa phương thăm hỏi, nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất để kịp thời hỗ trợ khi phát sinh khó khăn. Với những hộ làm nông nghiệp, quá trình cải thiện thu nhập cần thời gian để cây trồng phát triển, cho thu hoạch và tạo nguồn thu ổn định. Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Dũng - Chủ tịch UBND xã Đắk Mil cho biết, địa phương lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án, kết hợp hỗ trợ sinh kế với đầu tư hạ tầng thiết yếu. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được chú trọng nhằm nâng cao ý thức tự lực, tự cường, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số.