Từ hỗ trợ đến tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển
Doanh nghiệp đang mong muốn về một môi trường kinh doanh thuận lợi để yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất. Đây cũng là yêu cầu đặt ra khi xây dựng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, với định hướng chuyển từ hỗ trợ là chính sang tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động phát triển. Định hướng ấy cần được cụ thể hóa như thế nào trong luật mới?
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Thân, đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tu-ho-tro-den-tao-dieu-kien-cho-doanh-nghiep-phat-trien-420832.htm