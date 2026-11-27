Kết thúc hội thảo, đại diện TTU-VWAI đã trao cho đoàn Ban Chỉ đạo 515 một số bộ hồ sơ liên quan đến các địa điểm chôn cất liệt sĩ và kỷ vật của bộ đội Việt Nam.

Một hồ sơ thu giữ trong chiến tranh có thông tin liên quan đến 21 quân nhân đã dẫn nhóm nghiên cứu Đại học Texas Tech đến những tư liệu mới về khu vực Bệnh viện K76A. Trong một hướng tìm kiếm khác, thư từ thời chiến của liệt sĩ Trương Công Hỗ đặt ra câu hỏi làm thế nào để tìm đúng thân nhân khi ban đầu có hơn một gia đình có thông tin phù hợp. Hai trường hợp được giới thiệu tại hội thảo ngày 15/11/2026 ở Washington, D.C; trong khuôn khổ Dự án “Sáng kiếm Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong Chiến tranh” (TTU–VWAI), do Chính phủ Hoa Kỷ tài trợ; cho thấy sự cẩn trọng cần có khi đưa một đầu mối từ kho lưu trữ trở về với địa bàn và gia đình.

1- Tìm lại địa bàn từ dấu vết trên giấy

Trường hợp K76A bắt đầu từ một hồ sơ CDEC, thuộc bộ sưu tập tài liệu thu giữ trong chiến tranh. Từ thông tin liên quan đến 21 quân nhân, nhóm nghiên cứu mở rộng việc tra cứu sang hồ sơ bệnh viện, lịch sử đơn vị, tư liệu địa lý và không ảnh. Theo phần trình bày của Tiến sĩ Alex-Thái Đình Võ, nhóm đã tập hợp hơn 140 hình ảnh thời chiến để phục dựng không gian khu vực và nhận diện những nơi cần ưu tiên khảo sát. Con số ấy phần nào cho thấy lượng công việc nằm sau một đề xuất khoanh vùng địa bàn.

Trong việc phục dựng một địa bàn thời chiến, địa danh là một trong những điều cần kiểm tra trước. Người dân có thể quen dùng tên làng, tên suối, tên núi truyền qua nhiều đời. Hồ sơ quân sự có thể ghi bằng phiên hiệu, tọa độ hoặc một cách phiên âm khác. Sau nhiều thập niên, tên hành chính và cảnh quan cũng có thể thay đổi. Đặt bản đồ và không ảnh cũ bên cạnh dữ liệu địa lý hiện nay, đối chiếu với lời kể của người từng sống ở địa phương, nhóm nghiên cứu có thể lần theo những mốc còn nhận ra được và ghi rõ mức độ chắc chắn của từng nhận định.

Một khó khăn khác nằm ở ý nghĩa của thông tin được ghi. Điểm thu giữ một tài liệu cho biết tài liệu được tìm thấy ở đâu trong một hoàn cảnh nhất định. Giữa điểm ấy với nơi đơn vị từng đóng quân hoặc nơi một quân nhân hy sinh có thể còn nhiều chặng. Tương tự, báo cáo tác chiến có thể xác định nơi diễn ra giao tranh, trong khi việc chôn cất thuộc chuỗi sự kiện sau đó. Một tọa độ chỉ có thể dùng đúng khi người đọc xác định được nó đang chỉ sự kiện nào. Có lúc cần mở rộng thời gian tra cứu và đọc thêm nguồn hồ sơ của các đơn vị hoạt động ở khu vực sau trận đánh.

Báo cáo về K76A là một trong bốn nghiên cứu địa điểm mà Đại học Texas Tech giới thiệu để chuyển giao cho Ban Chỉ đạo Quốc gia 515. Ba báo cáo còn lại đề cập Suối Tre – Đồng Rùm, Căn cứ Hỏa lực Gold và Cồn Tiên. Những báo cáo ấy có thể giúp lực lượng chức năng chuẩn bị câu hỏi khi gặp nhân chứng, xác định khu vực cần khảo sát và xem lại những nhận định còn thiếu căn cứ. Đối với K76A, kết quả được trình bày tại hội thảo là việc phục dựng bối cảnh và đề xuất các khu vực ưu tiên khảo sát. Số quân nhân được nhắc trong hồ sơ ban đầu là dữ kiện để tiếp tục nghiên cứu.

2- Từ khảo sát đến xác minh một danh tính

Tiến sĩ Alex-Thái Đình Võ trình bày bốn công đoạn có quan hệ với nhau, gồm nghiên cứu lịch sử, phân tích địa lý và khảo sát, khai quật và quy tập, rồi xác minh danh tính bằng chứng cứ lịch sử kết hợp với ADN. Đại học Texas Tech tham gia nghiên cứu hồ sơ trước khi tìm kiếm và có thể hỗ trợ đối chiếu thông tin lịch sử sau khi phát hiện hài cốt. Các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam tổ chức tìm kiếm, quy tập và thực hiện các bước xác minh theo chức năng. Đại học Georgia bày tỏ mong muốn đóng góp chuyên môn khoa học và kỹ thuật vào những khâu phù hợp.

Khi khảo sát, câu hỏi về địa hình cần được đặt lại tại chính nơi từng xảy ra sự kiện. Một mốc trên bản đồ có thể còn dấu vết, đã mất hoặc được người dân nhớ ở vị trí hơi khác. Đội khảo sát có thể thu được thông tin giúp điều chỉnh hướng nghiên cứu, kể cả khi địa điểm đã xem xét chưa đem lại kết quả. Nếu những phát hiện ấy được bổ sung vào báo cáo, nhà nghiên cứu có thể trở lại kho lưu trữ với câu hỏi cụ thể hơn. Báo cáo cũng lưu được căn cứ vì sao một vị trí đã được ưu tiên, qua đó giúp người tiếp tục công việc hiểu đường đi của các nhận định trước đó.

Hình ảnh toàn cảnh của Hội thảo chuyên môn giữa Đại học Texas Tech và Ban Chỉ đạo quốc gia 515 ngày 15/11/2026 tại Washington.

Sau khi quy tập, tư liệu lịch sử có thể giúp xác định đơn vị nào từng hoạt động tại địa điểm, khoảng thời gian xảy ra sự kiện và những quân nhân nào cần được đối chiếu thêm. Hồ sơ quân sự, thông tin hy sinh, lời kể đồng đội và chứng cứ khoa học đều có giá trị trong quá trình xem xét từng trường hợp. Khi có điều kiện giám định ADN và đối chiếu với mẫu thân nhân, dữ liệu lịch sử giúp đặt kết quả ấy trong bối cảnh của cuộc tìm kiếm. Một hồ sơ rõ về nơi tìm thấy và hoàn cảnh lịch sử cũng giúp cơ quan chức năng giải thích cho gia đình những căn cứ đã được sử dụng trong quá trình xác minh.

Công việc nhận diện đòi hỏi đọc kỹ cả những chi tiết tưởng đã rõ. Hai người có thể cùng họ tên, cùng quê hoặc thuộc những đơn vị có phiên hiệu gần giống nhau. Tài liệu viết tay có thể thiếu dấu, mờ chữ hoặc chép tắt địa chỉ. Khi gặp những dữ kiện trùng nhau, nhà nghiên cứu cần tìm thêm điểm nhận diện độc lập, như tên thân nhân, mốc thời gian, địa danh cũ hoặc thông tin về đơn vị. Sự tỉ mỉ ấy đặc biệt có ý nghĩa khi một thông tin sắp được thông báo tới gia đình đã chờ đợi suốt nhiều năm.

3- Tìm đúng gia đình để kỷ vật trở về

Có những cuộc tìm kiếm bắt đầu từ nét chữ của chính người đã đi qua chiến tranh. Một lá thư, tờ giấy ghi địa chỉ hay một phần tài liệu bị hư hỏng có thể là dấu tích còn lại của mối liên hệ giữa người lính và quê nhà. Nghiên cứu kỷ vật thường bắt đầu bằng việc đọc lại những gì còn có thể đọc được, xác định hoàn cảnh lưu giữ và đối chiếu tên người, địa danh, thời điểm. Với tài liệu hư hỏng, việc phục chế giúp nhìn rõ thêm dấu chữ còn lại. Những chỗ đọc chưa chắc vẫn cần được ghi nhận để tiếp tục kiểm tra qua nguồn khác.

Hồ sơ liệt sĩ Trương Công Hỗ cho thấy khó khăn của việc tìm đúng người nhận. Theo tư liệu hội thảo, ban đầu có hơn một gia đình có thông tin phù hợp. Nhóm nghiên cứu phải tiếp tục đối chiếu tư liệu, thư từ thời chiến và thông tin gia đình. Một tên riêng có thể mở đầu cuộc tìm kiếm. Địa danh ghi trên thư, cách xưng hô hoặc thông tin đã được gia đình lưu giữ qua nhiều năm có thể giúp làm rõ mối liên hệ. Giá trị của việc đối chiếu nằm ở chỗ các chi tiết được kiểm tra cùng nhau trước khi dùng để xác định thân nhân.

Cùng với trường hợp liệt sĩ Trương Công Hỗ, Texas Tech giới thiệu báo cáo nghiên cứu về cựu chiến binh Nguyễn Đức Văn. Hai báo cáo cá nhân được trình bày trong nhóm sáu báo cáo để chuyển giao cho Ban Chỉ đạo 515. Tại hội thảo, nhóm nghiên cứu còn đề cập các trường hợp Hoàng Văn Địch và Đậu Khắc Nhưỡng khi nói về khả năng phục chế tư liệu và xác minh mối liên hệ với gia đình. Với từng trường hợp, việc xác định người liên quan, liên hệ với thân nhân và trao trả kỷ vật là những bước cần căn cứ riêng.

Một cuộc trao trả còn có thể đưa tư liệu trở lại đời sống cộng đồng, tùy thuộc nguyện vọng của gia đình. Khi thân nhân muốn chia sẻ câu chuyện, họ có thể cho biết người viết thư là ai, thời trẻ sống ở đâu và gia đình đã gìn giữ những gì về người ấy. Những ký ức đó giúp thế hệ sau đọc lá thư trong hoàn cảnh của người viết và của người từng chờ tin.

Giá trị tri ân của công việc hiện lên ở từng kết quả cụ thể. Một hồ sơ lịch sử có thể giúp khoanh vùng nơi cần khảo sát. Một kết quả quy tập có thể mở ra việc xác minh danh tính. Một lá thư được xác minh đúng người viết và đúng thân nhân có thể trở về với gia đình qua nhiều thập niên lưu lạc. Mỗi kết quả đòi hỏi một quá trình đối chiếu riêng. Với người thân liệt sĩ, những căn cứ được làm rõ qua từng bước giúp họ nhận lại một phần câu chuyện về người đã ra đi, bằng những thông tin có thể gìn giữ và kể lại cho con cháu.

Hà Nội, 26/11/2026

Đặng Vương Hưng

(Thành viên của Dự án TTU-VWAI)