Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm sáng 23/11 tại Hà Nội

Khám phá hồ sơ thiết kế cầu Long Biên

Tại triển lãm, hồ sơ thiết kế cầu Long Biên là một trong những điểm nhấn giàu giá trị để soi chiếu chiều sâu của tài liệu lưu trữ kiến trúc - xây dựng giai đoạn 1858 - 1945.

Khác với góc nhìn chỉ dừng lại ở diện mạo công trình hiện hữu, hồ sơ thiết kế gốc cho phép người xem lần theo hành trình hình thành, giải pháp kỹ thuật và sự biến đổi của công trình, đồng thời nhận diện sự giao thoa, tiếp biến với điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa và xã hội Việt Nam.

Bản vẽ thiết kế cầu Long Biên

Khi đặt trong tổng thể cấu trúc không gian đô thị, công trình hạ tầng - kiến trúc như cầu Long Biên cho thấy mối liên hệ hữu cơ giữa thiết kế công trình, tổ chức không gian và sự vận động kinh tế - xã hội của đô thị qua từng thời kỳ.

Cách tiếp cận dựa vào tư liệu lưu trữ quốc gia để kể câu chuyện đô thị thời kỳ này cũng được thể hiện rõ nét qua công trình "Kiến trúc Pháp - Đông Dương, dấu tích Sài Gòn - Hòn ngọc Viễn Đông" do nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến biên soạn.

Hình ảnh cầu Long Biên tại triển lãm

Dù tập trung vào quá trình quy hoạch, xây dựng Sài Gòn giai đoạn 1862 - 1945 và các công trình kiến trúc Pháp - Đông Dương tiêu biểu tại Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm cho thấy giá trị của việc khai thác nguồn tư liệu lưu trữ để nhận diện gốc tích, chân dung cảnh quan và kiến trúc đô thị.

Theo nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến, chúng ta thừa hưởng một gia sản lớn lao được kiến tạo từ công sức và trí tuệ của các thế hệ tiền nhân, vì vậy việc tìm hiểu gốc tích cảnh quan và kiến trúc là cách để hiểu, yêu thành phố và gìn giữ để ngày càng nhân văn hơn.

Đại biểu, khách mời tham quan triển lãm

Đặt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển đô thị bền vững, các hồ sơ tư liệu gốc như hồ sơ thiết kế cầu Long Biên cùng các công trình nghiên cứu từ kho lưu trữ quốc gia được giới thiệu trong triển lãm giúp người xem nhận diện các công trình hiện hữu, hơn nữa thấy rõ mối liên hệ giữa lịch sử quy hoạch và bài toán hài hòa giữa yêu cầu phát triển mới với bảo tồn bản sắc, cảnh quan và chiều sâu văn hóa.

Giá trị lịch sử, kiến trúc

Triển lãm “Phong cách kiến trúc Pháp tại Việt Nam 1858 - 1945 trong tài liệu lưu trữ” do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) phối hợp cùng Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam 2026. Đây là hoạt động thiết thực cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa, đưa di sản tư liệu đến gần hơn với công chúng và thúc đẩy hợp tác lưu trữ Việt Nam - Pháp.

Triển lãm diễn ra sau khi cơ quan lưu trữ hai nước phối hợp xây dựng hồ sơ đề cử khối tài liệu lưu trữ tiếng Pháp về Việt Nam và Đông Dương vào danh mục Di sản tư liệu thế giới thuộc Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO vào cuối năm 2025. Việc công bố các tư liệu gốc góp phần khẳng định giá trị lịch sử, tính xác thực, ý nghĩa của khối tài liệu và lan tỏa trách nhiệm bảo tồn di sản cho ký ức chung của nhân loại.

Công chúng tại triển lãm

Hơn 300 tài liệu, bản đồ, bản vẽ và hình ảnh gắn với gần 60 công trình kiến trúc trải khắp ba miền, được cấu trúc thành hai nội dung.

Phần thứ nhất khắc họa dấu ấn kiến trúc Pháp tại nhiều địa phương qua bản vẽ, hồ sơ thiết kế, thi công, hình ảnh và tài liệu liên quan, đưa người xem lần theo hành trình hình thành, biến đổi của từng công trình cũng như sự giao thoa, tiếp biến với điều kiện lịch sử, văn hóa và xã hội Việt Nam.

Trong đó, đáng chú ý là hình ảnh, bản vẽ: Trường Nữ sinh Pháp, hiện là trụ sở Bộ Tư pháp, số 58/60 Trần Phú; Viện Đại học Đông Dương do kiến trúc sư Charles Lacollonge lập năm 1924; Bệnh viện René Robin, nay là Bệnh viện Bạch Mai, số 78 Giải Phóng; Nha Tài chính Đông Dương, nay là trụ sở Bộ Ngoại giao, số 1 Tôn Thất Đàm...

Phần thứ hai tập trung vào tư liệu quy hoạch đô thị, tái hiện quá trình tổ chức không gian và định hình diện mạo đô thị Việt Nam giai đoạn 1858 - 1945, giúp công chúng hình dung định hướng không gian qua từng thời kỳ, sự chuyển dịch cấu trúc đô thị và mối quan hệ giữa quy hoạch, kiến trúc với phát triển kinh tế - xã hội.

Hình ảnh Bệnh viện René Robin, nay là Bệnh viện Bạch Mai, số 78 Giải Phóng, Hà Nội

Phát biểu tại lễ khai mạc sáng 23/11, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng nhấn mạnh: Kiến trúc góp phần tạo nên diện mạo đô thị, phản ánh lịch sử, văn hóa và những biến đổi của đời sống xã hội qua từng thời kỳ. Trong giai đoạn 1858 - 1945, nhiều công trình mang phong cách kiến trúc Pháp tồn tại đến nay, trong đó có cầu Long Biên, Bệnh viện Bạch Mai... và đã trở thành dấu ấn kiến trúc, góp phần định hình diện mạo nhiều đô thị.

Theo ông Đặng Thanh Tùng, việc nhận diện, nghiên cứu và gìn giữ những giá trị kiến trúc có ý nghĩa thiết thực, góp phần hài hòa giữa phát triển hiện đại với bảo tồn bản sắc và chiều sâu văn hóa đô thị.

Triển lãm kết hợp giới thiệu tài liệu lưu trữ và trình chiếu bằng công nghệ hiện đại

Kết hợp giữa tài liệu lưu trữ, thiết kế trưng bày, trình chiếu và giải pháp công nghệ hiện đại, triển lãm là dịp để công chúng tiếp cận trực tiếp các chứng cứ lịch sử, hiểu sâu hơn vai trò của tài liệu lưu trữ trong nhận diện, nghiên cứu, bảo tồn và trao truyền di sản cho các thế hệ mai sau.