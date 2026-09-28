Tử hình Trần Thanh Tuấn SN 2001 và một người khác

Ngày 28/9, theo tin từ báo Công lý, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tuyên phạt Trần Thanh Tuấn (SN 2001) và Trần Minh Tâm (SN 1994) cùng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cùng tội danh, Đỗ Thị Ngọc Yến (SN 2000) bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù, Võ Nữ Minh Thư (SN 2003) nhận 8 năm tù. Đinh Đức Tuấn (SN 1990) và Trần Ngọc Thảo (SN 2000) cùng lĩnh 2 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo nhận định của Hội đồng xét xử, hành vi của Trần Thanh Tuấn và Trần Minh Tâm đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, liên quan khối lượng ma túy rất lớn nên phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc nhất.

Các bị cáo tại phiên toà.↵

Theo cáo trạng đăng trên báo Công an TPHCM, khoảng 17h30 ngày 4/4/2025, lực lượng chức năng kiểm tra và bắt giữ Trần Minh Tâm khi người này điều khiển ô tô trên đường số 6, phường An Lạc A, quận Bình Tân cũ.

Qua khám xét, cơ quan chức năng phát hiện trong xe một vali màu xanh chứa hơn 13,8kg ma túy gồm MDMA và Ketamine. Ngoài ra, một túi đựng máy DJ có chứa 21 gói Ketamine với tổng trọng lượng gần 21kg cũng được thu giữ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tâm, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ gần 110g ma túy các loại cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc phân chia, cất giấu.

Mặc dù không thu giữ ma túy tại nơi ở của Trần Thanh Tuấn, cơ quan điều tra xác định dữ liệu điện thoại thể hiện Tuấn thường xuyên chỉ đạo Tâm nhận và giao “hàng”.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 1/2025, Tuấn nhận làm đầu mối tiêu thụ ma túy được vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam cho một người sử dụng tài khoản Telegram có tên “Anh Hai”. Tuấn thuê Tâm cất giấu ma túy tại nơi ở và đi giao cho khách, với tiền công từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng mỗi lần.

Ngày 3/4/2025, Tuấn nhận một vali và túi đựng máy DJ chứa lượng lớn ma túy, đưa đến nhà Tâm. Số ma túy sau đó được đưa lên ô tô để chờ chỉ đạo giao hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan tố tụng xác định Trần Thanh Tuấn và Trần Minh Tâm phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng khối lượng hơn 22,7kg Ketamine, hơn 13,8kg hỗn hợp MDMA và Ketamine, cùng 3,9g Methamphetamine và 3,1g MDMA.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Tâm còn bán ma túy cho nhiều người khác. Trong đó, Đỗ Thị Ngọc Yến nhiều lần mua Ketamine từ Tâm để bán lại, với tổng khối lượng phải chịu trách nhiệm hình sự là 29,3g.

Ngày 4/4/2025, Yến tiếp tục mua 3 gói “nước vui” của Võ Nữ Minh Thư với giá 8,4 triệu đồng. Số ma túy được ngụy trang trong túi bánh và giao qua dịch vụ xe công nghệ để bán lại với giá 10,5 triệu đồng thì bị phát hiện, bắt giữ.

Đối với Võ Nữ Minh Thư, bị cáo mua ma túy thông qua tài khoản Telegram “Gia Đại Thiếu” để phân phối lại nhiều lần, với tổng khối lượng Ketamine phải chịu trách nhiệm hình sự là 26,8g.

Đinh Đức Tuấn và Trần Ngọc Thảo được xác định nhiều lần mua ma túy từ Tâm. Hai người thuê một phòng trọ tại đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, để phân chia ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau phiên tòa, cơ quan chức năng tiếp tục xác minh các tài khoản mạng xã hội, số điện thoại và tài khoản ngân hàng liên quan nhằm làm rõ nguồn cung cấp và những người có liên quan đến đường dây.