Tử hình Ngô Duy Khánh, 41 tuổi

Ngày 15/9, TAND TP Đồng Nai đưa vụ án ra xét xử và tuyên án tử hình đối với bị cáo Ngô Duy Khánh (41 tuổi, trú tại xã Bình Minh, TP Đồng Nai) về tội Giết người.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Đồng Nai, Khánh và chị B.D. (35 tuổi, quê An Giang) có quan hệ tình cảm, đồng thời chung sống như vợ chồng. Trong thời gian sống cùng nhau, Khánh phát hiện chị D. vẫn thường xuyên trò chuyện với người yêu cũ nên yêu cầu chị chấm dứt việc liên lạc.

Bị cáo Ngô Duy Khánh tại phiên tòa xét xử. Ảnh Dân trí.

Đến tháng 4, Khánh tiếp tục phát hiện chị D. vẫn giữ liên lạc với người yêu cũ. Ngày 11/4, hai người xảy ra tranh cãi, Khánh khóa cửa phòng trọ, không cho chị D. rời đi. Trong lúc mâu thuẫn, Khánh lấy khoảng 1 lít xăng đổ lên người chị D., sau đó dùng bật lửa châm lửa, khiến nạn nhân tử vong.

Tại phiên xét xử, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác, đồng thời gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự tại địa phương và để lại mất mát, đau thương cho gia đình nạn nhân. Xét tính chất và mức độ của vụ án, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự hung hãn, côn đồ, coi thường pháp luật và tính mạng của người khác.

Theo nhận định của tòa, bị cáo không còn khả năng giáo dục, cải tạo để trở thành người có ích cho xã hội. Vì vậy, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất, loại bị cáo vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.