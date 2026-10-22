Tử hình nghịch tử sát hại mẹ ruột, chém cha bị thương

Vụ án khiến người mẹ tử vong, người cha bị thương; 5 bị cáo khác trong vụ án cũng bị tuyên án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm Đặng Nhật Trường cùng 5 bị cáo liên quan trong vụ án giết người và mua bán trái phép chất ma túy. (Ảnh: Thanh Trà)

Ngày 22/10, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Đặng Nhật Trường (SN 1998, trú phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) cùng 5 bị cáo liên quan.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng và các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Đặng Nhật Trường mức án tử hình về tội “Giết người”, 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Tùng (SN 1992) 8 năm tù; Trần Duy Hưng (SN 2002) và Nguyễn Thái Sơn (SN 2003) cùng 7 năm tù; Bùi Hữu Quân (SN 2008) 3 năm tù và Lưu Dương Mạnh Dũng (SN 2005) 18 tháng tù.

Bi kịch gia đình từ nhát dao của người con ruột

Theo cáo trạng, khoảng 23h15 ngày 3/5/2026, tại nhà riêng ở phường Đồng Hới, sau khi sử dụng ma túy dạng cần sa, Đặng Nhật Trường lấy hai con dao rồi đi vào phòng ngủ của cha mẹ ruột là ông S. và bà D.

Đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Trị công bố cáo trạng tại phiên tòa xét xử Đặng Nhật Trường và 5 bị cáo liên quan. (Ảnh: Thanh Trà)

Khi cha mẹ đang ngủ, Trường bất ngờ dùng dao tấn công liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, cổ và lưng của mẹ.

Nghe tiếng động, ông S. tỉnh giấc, quay sang thì bị con trai dùng dao chém trúng vùng cổ. Hai vợ chồng hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài, nhưng Trường vẫn tiếp tục cầm dao đuổi theo.

Ông S. chạy đến nhà một người dân gần đó nhờ đưa đi cấp cứu. Trong khi đó, bà D. chạy được khoảng 30m thì bị Trường đuổi kịp, tiếp tục dùng dao tấn công nhiều nhát vào vùng đầu khiến nạn nhân gục xuống đường.

Sau khi gây án, Trường vứt hung khí gần vị trí người mẹ nằm rồi rời khỏi hiện trường.

Hậu quả, bà D. tử vong tại chỗ do mất máu cấp vì đa chấn thương. Ông S. bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể được giám định là 2%.

Kết quả giám định xác định hai con dao Trường sử dụng đều thuộc danh mục dao có tính sát thương cao. Cơ quan điều tra cũng phát hiện cần sa tại phòng ngủ của bị cáo.

Theo cáo trạng, sau khi vụ án xảy ra, Đặng Nhật Trường nhờ chị gái hỗ trợ 10 triệu đồng để lo chi phí mai táng cho mẹ. Đại diện gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Trường, còn người cha không yêu cầu bồi thường thêm.

Quá trình điều tra, Trường thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Những tình tiết này được cơ quan tiến hành tố tụng xem xét khi giải quyết vụ án.

Tuy nhiên, hành vi của bị cáo bị xác định có tính chất đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của chính những người sinh thành.

Từ những lần mua bán cần sa đến... bục khai báo

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng xác định trước khi gây án, Đặng Nhật Trường đã nhiều lần mua cần sa từ Trần Duy Hưng, Nguyễn Thái Sơn và Bùi Hữu Quân để sử dụng.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng làm rõ nguồn ma túy được các đối tượng mua bán qua nhiều lần, chủ yếu xuất phát từ Phạm Văn Tùng.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 1/2026, trong một lần lái taxi chở khách vào thành phố Huế, Tùng mua cần sa của một người không rõ lai lịch với giá 5 triệu đồng để sử dụng.

Đến tháng 3/2026, Tùng tiếp tục mua cần sa tại Huế với số tiền 10 triệu đồng. Sau khi mang về, Tùng chia nhỏ, cất giấu tại phòng ngủ rồi nhiều lần bán lại cho các đối tượng khác để kiếm lời.

Từ tháng 3 đến tháng 5/2026, Tùng đã 27 lần bán cần sa cho Trần Duy Hưng, 12 lần bán cho Lưu Dương Mạnh Dũng và 2 lần bán cho B.H.Q.

Các đối tượng thường liên hệ qua điện thoại, Facebook Messenger, hẹn giao nhận ma túy tại khu vực công viên dọc bờ sông Nhật Lệ và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng.

Sau khi mua cần sa từ Tùng, Trần Duy Hưng tiếp tục bán lại cho Đặng Nhật Trường. Từ ngày 25/3 đến 9/4/2026, Hưng đã 7 lần bán cần sa cho Trường.

Đối với Nguyễn Thái Sơn, do trước đó Hưng vay 10 triệu đồng nên đã đưa cho Sơn một phần cần sa nhằm kéo dài thời gian trả nợ. Sau khi nhận ma túy, Sơn mang về sử dụng và nhiều lần bán lại cho Trường.

Cơ quan điều tra xác định Sơn có 6 lần trực tiếp bán cần sa cho Trường và một lần làm trung gian để Bùi Hữu Quân bán ma túy cho Trường.

Riêng Bùi Hữu Quân, ngày 27/4/2026 đã trực tiếp giao cần sa cho Trường với giá 200.000 đồng, thông qua sự giới thiệu của Sơn.

Lưu Dương Mạnh Dũng được xác định có hành vi giúp Trần Duy Hưng giao một gói cần sa cho Trường vào ngày 1/4/2026. Dũng biết rõ đó là ma túy nhưng vẫn thực hiện việc giao nhận, dù không được hưởng lợi.

Kết quả giám định cho thấy mẫu nước tiểu của cả 6 bị cáo đều có chất ma túy.

Theo cáo trạng, hành vi của các bị cáo liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy đã xâm phạm chế độ quản lý của Nhà nước đối với chất ma túy, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Vụ án để lại hậu quả đặc biệt đau lòng khi người mẹ tử vong, người cha bị thương, còn người con phải nhận bản án tử hình.

Từ những giao dịch mua bán cần sa diễn ra nhiều lần đến hành vi bạo lực nghiêm trọng trong gia đình, vụ án là lời cảnh tỉnh về hậu quả của hành vi phạm tội, trách nhiệm chấp hành pháp luật và sự cần thiết phải chủ động ngăn chặn các hành vi liên quan đến ma túy.