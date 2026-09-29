Tử hình kẻ cầm đầu đường dây ma túy và tàng trữ súng

Ngày 29/9, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án ma túy do Lê Ngọc Tuấn và 19 đồng phạm thực hiện. Tuấn được xác định là đối tượng tổ chức, cầm đầu đường dây.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Tuấn (SN 1993) tử hình cho hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Cùng bị tuyên phạt mức án chung thân bị cáo Trần Quang Huy (SN 1999) và bị cáo Trần Hoàng Hải về một hoặc cả 2 tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

17 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 6 tháng tù giam về tội “Không tố giác tội phạm” đến 28 năm tù về các tội “Mua bán, Tàng trữ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng vụ án được phát hiện ngày 19/11/2025 tại khu vực phường Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh. Manh mối vụ việc bắt đầu từ một đơn giao hàng thông qua ứng dụng Grab. Ngày 19/11/2025, Đ.V.A.K. nhận giao một hộp giấy với tiền công 79.000 đồng. Sau khi nhận hàng từ một người tên Hoàng Hải, trên đường vận chuyển, K. nghi ngờ bên trong có chứa chất cấm nên kiểm tra và phát hiện 2 gói nylon, nghi là ma túy nên trình báo và giao nộp tang vật cho Công an phường Thạnh Mỹ Tây.

Từ lời khai và các tài liệu thu thập được, CQĐT xác định Hoàng Hải có liên quan đến đường dây ma túy do Lê Ngọc Tuấn tổ chức.

Cáo trạng xác định, Tuấn mua ma túy rồi cất giấu tại nhiều địa điểm, sau đó chỉ đạo các đồng phạm phân chia, giao nhận ma túy cho khách để bán kiếm lời.

Lê Ngọc Tuấn đã mua, cất giấu khoảng 8,1kg Methamphetamine, Ketamine và MDMA. Tuấn trực tiếp bán 340,1 gam ma túy cho Nguyễn Mạnh Tiến, Phạm Kim Phụng, Nguyễn Bạch Trọng Sang, Phạm Quang Sinh, Nguyễn Quốc Cường và Cao Văn Nhờ.

Ngoài ra, Tuấn còn chỉ đạo Trần Quang Huy và Trần Hoàng Hải nhiều lần giao nhận, bán ma túy tại nhiều địa điểm khác nhau. Tổng khối lượng ma túy Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán được xác định khoảng 8,5kg.

Để phòng thân, Tuấn còn cất giấu một khẩu súng và đạn thuộc nhóm vũ khí quân dụng.

CQĐT, xác định Trần Quang Huy có vai trò giúp sức cho Tuấn trong việc cất giấu ma túy, quản lý kho chứa và nhiều lần giao nhận ma túy để nhận tiền công. Trần Hoàng Hải cũng giúp sức Tuấn cất giấu hơn 2,1kg ma túy, phụ Tuấn bán và thực hiện việc giao nhận theo chỉ đạo. Hải còn cung cấp ma túy cho Hà Thị Lan và Phạm Kim Phụng sử dụng.

Từ đường dây của Tuấn, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ nhiều người liên quan.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Được nói lời sau cùng, bị cáo Lê Ngọc Tuấn mong HĐXX giảm nhẹ mức án để bị cáo có cơ hội trở về, làm lại cuộc đời.