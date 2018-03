Tử hình hung thủ giết hại ông chủ quán ốc vì bị mất điện thoại

Quay lại quán ốc yêu cầu ông chủ cho xem camera để truy tìm người nhặt điện thoại bỏ quên của mình nhưng không được đáp ứng, đối tượng rút dao đâm thấu tim nạn nhân.

TAND tỉnh Lạng Sơn mới đây đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Công Truyện (31 tuổi, trú xã Hồng Phong, huyện Bình Gia, Lạng Sơn) về tội danh giết người.

Cáo trạng truy tố thể hiện, khoảng 23 giờ ngày 11/12/2017, Hoàng Công Truyện được bạn là Đỗ Tuyết Hoài, (SN 1997, trú thôn Bản Sầm, xã Bình Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) mời đến quán ốc Yến Thanh, địa chỉ số 16, đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn do anh Trịnh Văn Thái, sinh năm 1965 là chủ quán.

Hoàng Công Truyện

Khi đến nơi, Truyện thấy có Hoài và 02 người bạn của Hoài là Lâm Thị Mòn (bạn cùng trọ với Hoài) và Hoàng Minh Đức. Trong lúc chơi, Truyện đặt chiếc điện thoại nhãn hiệu Mobile Sart ở trên bàn.

Đến khoảng 01 giờ 30 phút ngày 12/12/2017 thì mọi người ra về, Truyện điều khiển xe mô tô về nhà trọ tại số 200B, đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn. Khi Truyện vào nhà phát hiện không còn điện thoại nên bảo chị gái là Hoàng Thanh Truyền gọi vào số của mình thì thấy tắt máy.

Truyện quay lại quán ốc Yến Thanh hỏi nhân viên đang dọn hàng thì được trả lời là không thấy. Truyện đến nơi Hoài trọ tại số 4, ngõ 8, đường Nguyễn Du hỏi Hoài và bảo Hoài hỏi bạn xem có ai cầm không, nhưng những người này đều nói là không cầm.

Truyện rủ Hoài cùng đến quán ốc để tìm nhưng Hoài không đi, lúc này trên tay Truyện cầm 01 con dao nhọn và nói với Hoài “sang quán ốc xem camera thấy ai lấy điện thoại thì xiên chết”.

Khoảng 02 giờ ngày 12/12/2017 Truyện điều khiển xe mô tô đến quán ốc Yến Thanh, lúc này quán đã đóng cửa. Truyện để xe dưới lòng đường rồi lên vỉa hè trước của quán gọi cửa nhưng không thấy ai mở. Truyện tiến vào dùng tay đập cửa thì chủ quán là anh Trịnh Văn Thái ra mở cửa.

Truyện hỏi về chiếc điện thoại nhưng anh Thái nói không thấy. Truyện yêu cầu xem camera của quán nhưng anh Thái nói "bây giờ muộn rồi để mai xem camera và sẽ hỏi nhân viên để ai cầm sẽ trả”.

Truyện không đồng ý nên đã sử dụng dao nhọn mang theo đâm vào vùng mạng sườn trái của anh Thái. Sau đó rút dao bỏ chạy và vứt dao xuống sông Kỳ Cùng đoạn cầu 17/10 rồi về nhà ngủ. Đến 04 giờ cùng ngày thì Hoàng Công Truyện bị Công an thành phố Lạng Sơn triệu tập lấy lời khai.

Anh Thái sau khi bị đâm được đưa đi bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, nhưng đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Qua giám định pháp y xác định nguyên nhân chết là do “Trụy tim mạch do mất máu tối cấp hậu quả của vết thương thấu ngực rách phổi; thấu tim do vật sắc nhọn gây nên”.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, lời khai của các bên liên quan tại tòa và nhân thân của bị cáo, HĐXX xét thấy, bị cáo đã có 1 tiền án 9 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy vừa mới ra tù chưa lâu lại tiếp tục phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Cho rằng việc cải tạo bị cáo không còn tác dụng, trên cơ sở đề nghị của VKS, HĐXX đã tuyên Hoàng Công Truyện mức án tử hình.

Từ Huy