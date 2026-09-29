Tử hình đối tượng cầm đầu đường dây mua bán hơn 8,5kg ma túy, tàng trữ súng đạn

Ngày 29/9, TAND TPHCM đưa vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Không tố giác tội phạm” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” ra xét xử sơ thẩm đã tuyên đối với Lê Ngọc Tuấn cùng 19 đồng phạm.

Các bị cáo tại toà

Chiều cùng ngày, HĐXX đã tuyên phạt Lê Ngọc Tuấn (SN 1993) mức án tử hình cho hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Trần Quang Huy (SN 1999) chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Trần Hoàng Hải (SN 1995) chung thân, Nguyễn Thị Thanh Hải (SN 1990) 11 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tú” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1991) 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Kim Phụng (SN 1995) 19 năm tù, Nguyễn Quang Thịnh (SN 1988) 17 năm 6 tháng tù, Phạm Quang Sinh (SN 1989) 17 năm 6 tháng tù, Nguyễn Quốc Cường (SN 1988) 25 năm tù, Lê Thị Cẩm Bình (SN 2001) 28 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”;

Nguyễn Thế Tường (SN 1984) 11 năm tù, Hà Thị Lan (SN 1999) 7 năm tù, Nguyễn Bạch Trọng Sang (SN 1993) 7 năm tù, Cao Văn Nhờ (SN 1988) 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Cao Cự Bình (SN 1980) 7 năm tù, Trịnh Chí Linh (SN 1995) 3 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Thị Mỹ Trinh (SN 2002) 3 năm 6 tháng tù, Trịnh Hoài Thương (SN 1991) 3 năm tù, Phạm Thanh Tùng (SN 2000) 2 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Nguyễn Thị Bích Liên (SN 2001) 6 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 19/11/2025, Trần Hoàng Hải sử dụng ứng dụng Grab đặt giao một hộp giấy từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến đường Phạm Ngũ Lão. Khi nhận hàng, tài xế Đ.V.A.K nghi ngờ bên trong có chất cấm nên mở kiểm tra, phát hiện 2 gói nylon chứa tinh thể nghi là ma túy. K. lập tức đến Công an phường Thạnh Mỹ Tây trình báo và giao nộp tang vật.

Từ đây, lực lượng Công an mở rộng điều tra, kiểm tra ôtô do Hải điều khiển và phát hiện nhiều gói ma túy gồm Methamphetamine, MDMA và Ketamine với tổng khối lượng lớn. Hải khai số ma túy này do Lê Ngọc Tuấn đưa để cất giấu, phân chia và giao cho khách.

Mở rộng truy xét, Công an bắt giữ Tuấn tại Cần Thơ và khám xét nơi ở. Tại đây, cơ quan điều tra thu giữ hàng loạt gói ma túy được cất giấu dưới nhiều dạng, cùng cân điện tử, dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều bao bì. Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn thu giữ một khẩu súng ngắn ổ quay tự chế bắn đạn cỡ 5,6mm cùng 5 viên đạn. Kết quả giám định xác định khẩu súng có tính năng, tác dụng và khả năng gây sát thương tương tự vũ khí quân dụng, thuộc nhóm vũ khí quân dụng.

Tuấn khai do cần tiền tiêu xài nên sử dụng Telegram liên hệ người tên “Tài” để mua ma túy. Tuấn thuê nhiều địa điểm tại Cần Thơ để cất giấu ma túy, đồng thời thuê Trần Quang Huy và Trần Hoàng Hải giúp phân chia, giao nhận ma túy cho khách. Mỗi lần giao nhận, Hải và Huy được trả công từ vài triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 8,5kg Methamphetamine, Ketamine và MDMA liên quan hành vi mua bán. Tuấn còn bị cáo buộc cất giấu súng và đạn quân dụng để phòng thân. Trần Quang Huy và Trần Hoàng Hải được xác định là những người giúp sức tích cực trong việc cất giấu, giao nhận và bán ma túy cho Tuấn.

Từ đường dây này, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ nhiều nhánh mua bán và tổ chức sử dụng ma túy khác. Nguyễn Mạnh Tiến bị xác định nhiều lần mua ma túy từ Tuấn để bán lại kiếm lời. Phạm Kim Phụng mua ma túy từ Hải rồi phân chia bán cho nhiều người, đồng thời cung cấp địa điểm, ma túy và phương tiện để một số người sử dụng.

Tại một căn hộ ở phường Thuận Giao, lực lượng Công an thu giữ nhiều loại ma túy. Phụng được xác định đã tổ chức cho Nguyễn Quang Thịnh, Phạm Thanh Tùng và Lê Thùy Dương sử dụng ma túy tại căn hộ này. Nguyễn Quang Thịnh còn nhiều lần giúp Phụng giao ma túy cho khách.

Một nhánh khác liên quan Nguyễn Quốc Cường và Lê Thị Cẩm Bình. Cả hai góp tiền thuê phòng trọ, mua Methamphetamine của Hải để vừa sử dụng vừa bán kiếm lời. Cẩm Bình nhiều lần bán ma túy cho Trịnh Hoài Thương và Cao Văn Nhờ. Cơ quan điều tra xác định Cường và Bình còn cung cấp địa điểm, ma túy để tổ chức sử dụng.

Ngoài hành vi mua bán, nhiều bị cáo còn bị cáo buộc tổ chức sử dụng hoặc tàng trữ ma túy. Phạm Quang Sinh nhiều lần giúp Phụng và Hải giao ma túy, đồng thời cung cấp ma túy để cùng Nguyễn Thế Tường sử dụng. Nguyễn Thị Thanh Hải cung cấp ma túy cho Cao Cự Bình sử dụng 2 lần và giúp Phụng giao ma túy cho người mua. Hà Thị Lan tổ chức cho Trần Thị Mỹ Trinh sử dụng ma túy tại nơi ở.

Cáo trạng cũng xác định Cao Văn Nhờ mua Methamphetamine rồi rủ Trịnh Chí Linh đến khách sạn sử dụng. Nguyễn Bạch Trọng Sang mua ma túy của Hải và để Phan Thanh Đạm sử dụng tại nhà. Trịnh Hoài Thương bị xác định cất giấu ma túy mua của Cẩm Bình; Phạm Thanh Tùng cất giấu ma túy nhằm mục đích sử dụng và thỏa thuận mua thêm ma túy nhưng chưa kịp nhận thì bị Công an kiểm tra.

Riêng Nguyễn Thị Bích Liên, cơ quan điều tra xác định Liên biết Tuấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nhưng không trình báo cơ quan chức năng, nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Không tố giác tội phạm”. Trong khi đó, tài xế K. được xác định không biết bên trong kiện hàng là ma túy và đã chủ động trình báo, giao nộp tang vật cho Công an.