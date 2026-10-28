Tử hình cựu quan chức Trung Quốc nhận hối lộ

Theo TTXVN, tòa án phán quyết ông Vương Hội Dân bị tước quyền lợi chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Các khoản thu lợi bất chính và những tài sản liên quan đã được thu hồi sẽ nộp vào ngân sách nhà nước.

Tòa án xác định trong giai đoạn 1998-2025, ông đã lợi dụng chức vụ để trục lợi cho các tổ chức, cá nhân, nhận hối lộ tổng cộng hơn 436 triệu NDT (khoảng 65,4 triệu USD).

Tòa đánh giá số tiền hối lộ đặc biệt lớn, gây tổn thất "cực kỳ nghiêm trọng" cho nhà nước và nhân dân Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Vương được hưởng khoan hồng do thành khẩn khai báo và nộp lại một phần tài sản bất chính.

Ông Vương Hội Dân, 67 tuổi, từng giữ nhiều chức vụ tại Khu tự trị Tân Cương và cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc. Ông bị điều tra từ tháng 3/2025 và khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 11 cùng năm.