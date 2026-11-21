Theo tạp chí People, ngày 20/11, Tòa án bang Florida (Mỹ) đã tuyên án tử hình đối với Tomasz Kosowski (47 tuổi), cựu bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, về tội giết người cấp độ một.

CNN và ABC News đưa tin, trong quá trình xét xử, Kosowski tự bào chữa cho mình thay vì thuê luật sư. Trước đó, người này cũng tự đại diện trong một vụ kiện dân sự.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 21/3/2023, Kosowski sát hại luật sư Stephen Cozzi tại văn phòng luật nơi nạn nhân làm việc. Sau khi gây án, Kosowski đưa thi thể nạn nhân ra khỏi tòa nhà, vận chuyển đến khu vực đầm lầy Everglades, bang Florida và phi tang trong một thùng rác.

Mặc dù cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, tìm kiếm, thi thể luật sư Cozzi đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Tomasz Kosowski bị tuyên án tử hình. Ảnh: People.↵

Theo FOX 13 và Tampa Bay Times, luật sư Stephen Cozzi từng đại diện cho chủ sử dụng lao động cũ và các đồng nghiệp của Kosowski trong một vụ kiện dân sự.

Năm 2019, Kosowski khởi kiện những người này liên quan đến các sai sót trong việc lập hóa đơn thanh toán mà ông cáo buộc.

Trong quá trình điều tra vụ mất tích của luật sư Cozzi, cảnh sát phát hiện nhiều chứng cứ liên quan đến Kosowski.

Theo tài liệu điều tra mà People thu thập được, dấu vân tay của Kosowski được tìm thấy tại phòng nghỉ nhân viên trong văn phòng nơi nạn nhân làm việc. Đây là khu vực thông thường không dành cho người ngoài ra vào.

Khám xét nhà riêng của Kosowski tại thành phố Tarpon Springs, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện máu của nạn nhân cùng các chứng cứ khác.

Từ những tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng đã truy tố Kosowski về tội giết người.

Theo CNN, Kosowski đã tự đại diện cho mình trong vụ kiện liên quan đến người sử dụng lao động cũ từ năm 2022. Khi bị truy tố hình sự, bị cáo tiếp tục lựa chọn tự bào chữa và từ bỏ quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn.

Do đó, việc xem xét chứng cứ và đưa ra phán quyết thuộc thẩm quyền của thẩm phán.

Trong quá trình xét xử, Kosowski phủ nhận một số tình tiết mà cơ quan công tố đưa ra.

Theo ABC News, bị cáo cho rằng việc một mình nâng thi thể luật sư Cozzi, người nặng khoảng 86 kg, lên xe bán tải là điều "không thể thực hiện".

Tuy nhiên, sau khi xem xét các chứng cứ, ngày 23/9/2026, Thẩm phán Joseph Bulone thuộc Tòa án hạt Pinellas tuyên Kosowski phạm tội giết người cấp độ một.

Tại phiên tuyên án ngày 20/11, thẩm phán quyết định áp dụng hình phạt tử hình đối với bị cáo.

Theo CNN, trong phiên tuyên án, Thẩm phán Bulone nhận định Kosowski đã "tự đánh mất quyền được sống" bởi hành vi phạm tội của mình.

Vụ án kết thúc giai đoạn xét xử với bản án tử hình dành cho cựu bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, đến thời điểm bản án được tuyên, thi thể luật sư Stephen Cozzi vẫn chưa được tìm thấy.