Tử hình 2 bị cáo trong đường dây mua bán hơn 36kg ma túy

Ngày 28/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Trần Thanh Tuấn (SN 2001), Trần Minh Tâm (SN 1994) cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo tại phiên toà.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Trần Thanh Tuấn và Trần Minh Tâm cùng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cùng tội danh, bị cáo Đỗ Thị Ngọc Yến (SN 2000) bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù, Võ Nữ Minh Thư (SN 2003) 8 năm tù.

Đối với tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, bị cáo Đinh Đức Tuấn (SN 1990) và Trần Ngọc Thảo (SN 2000) cùng nhận mức án 2 năm 6 tháng tù.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 4/4/2025, cơ quan chức năng kiểm tra Trần Minh Tâm khi người này điều khiển ô tô tại khu vực đường số 6, phường An Lạc A, quận Bình Tân cũ, TPHCM.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe một vali màu xanh chứa nhiều gói ma túy, tổng khối lượng hơn 13,8kg, gồm MDMA và Ketamine.

Tiếp tục kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một túi đựng máy DJ chứa 21 gói Ketamine, tổng khối lượng gần 21kg, cùng nhiều gói ma túy khác.

Khám xét nơi ở của Trần Minh Tâm, công an thu giữ thêm 3,9953 gam Methamphetamine, 102,9103 gam Ketamine và 3,1971 gam MDMA, cùng nhiều dụng cụ liên quan đến việc mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thanh Tuấn tại đường số 8, khu phố 41, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân cũ, cơ quan chức năng không thu giữ đồ vật liên quan đến ma túy.

Tuy nhiên, kiểm tra điện thoại iPhone của Tuấn, cơ quan điều tra phát hiện nhiều cuộc gọi giữa Tuấn và Tâm liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra, Trần Thanh Tuấn khai khoảng tháng 1/2025 quen một người tên “Anh Hai”, sử dụng tài khoản Telegram có tên nước ngoài.

Theo lời khai của Tuấn, “Anh Hai” đề nghị Tuấn phụ giúp việc bán ma túy. Người này đưa ma túy từ Campuchia về Việt Nam, sau đó giao cho Tuấn cất giấu và đi giao cho người mua theo chỉ đạo.

Tuấn thuê Trần Minh Tâm hỗ trợ. Mỗi lần nhận ma túy, Tâm mang về nơi ở cất giấu. Khi có khách mua, Tuấn chỉ đạo Tâm giao hàng và trả công từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/lần.

Từ giữa tháng 3 đến ngày 3/4/2025, Tuấn khai đã 3 lần nhận ma túy từ “Anh Hai”, sau đó giao cho Tâm cất giữ và mang đi giao cho nhiều người.

Đáng chú ý, ngày 3/4/2025, Tuấn nhận một vali màu xanh và túi đựng máy DJ chứa ma túy rồi đưa về nhà Tâm. Sau khi kiểm đếm, cả hai cất số ma túy vào cốp ô tô để chờ chỉ đạo giao cho khách.

Cáo trạng xác định Tuấn và Tâm phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng số ma túy gồm hơn 22,7kg Ketamine; 13,8kg MDMA, Ketamine; 3,9 gam Methamphetamine và 3,1 gam MDMA, bao gồm số ma túy bị thu giữ tại nhà Tâm, trên ô tô và số đã bán cho các đối tượng khác.

Ngoài việc giúp Tuấn cất giấu, giao ma túy, Tâm còn trực tiếp bán ma túy cho Đỗ Thị Ngọc Yến 4 lần, bán cho Đinh Đức Tuấn 6 lần và bán cho Trần Ngọc Thảo.

Theo cáo trạng, Yến mua ma túy của Tâm để bán lại kiếm lời. Tổng cộng, Yến phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 29,3 gam Ketamine.

Ngày 4/4/2025, Yến đặt mua của Võ Nữ Minh Thư 3 gói “nước vui” với giá 8,4 triệu đồng để bán lại cho một người tên Điệp với giá 10,5 triệu đồng.

Số ma túy được ngụy trang trong bịch bánh và giao bằng xe công nghệ đến khu vực phường An Lạc A. Tuy nhiên, Yến chưa kịp giao cho khách thì bị phát hiện, thu giữ 21,5 gam Ketamine.

Võ Nữ Minh Thư khai mua ma túy của một người sử dụng tài khoản Telegram “Gia Đại Thiếu” để bán lại kiếm lời. Thư nhiều lần bán “nước vui”, Ketamine và thuốc lắc cho những người không rõ lai lịch.

Cáo trạng xác định Thư phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 26,8 gam Ketamine và hành vi “phạm tội 2 lần trở lên”.

Đối với Đinh Đức Tuấn và Trần Ngọc Thảo, cả hai cùng thuê phòng trọ tại đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân cũ.

Đinh Đức Tuấn khai đã 6 lần mua ma túy của Tâm để sử dụng. Ngày 4/4/2025, Tuấn rủ Thảo cùng sử dụng ma túy.

Sau khi mua 2,5 gam Ketamine và một viên thuốc lắc, cả hai mang về phòng, chia ma túy thành nhiều đường rồi cùng sử dụng. Khi Công an kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 0,4 gam Ketamine.

Cáo trạng xác định Đinh Đức Tuấn và Trần Ngọc Thảo phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Do lượng Ketamine 0,4194 gam thu giữ tại nơi ở không đủ định lượng nên hai bị cáo không bị xử lý về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối với người tên “Anh Hai” và “Gia Đại Thiếu”, do chưa xác định được lai lịch nên cơ quan điều tra chưa có căn cứ xử lý.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh các tài khoản Telegram, Signal, số điện thoại và tài khoản ngân hàng được sử dụng trong các giao dịch để làm rõ những người có liên quan.