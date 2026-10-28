Từ Hiệu trưởng đến Phó Hiệu trưởng: Chọn việc chung làm trọng

Trong cuộc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và hệ thống giáo dục nói riêng, việc sáp nhập các trường học thường đặt ra những thách thức không nhỏ về tư tưởng, tâm lý của đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân dân.

Thế nhưng, tại phường Hoàng Liệt (Hà Nội), câu chuyện về cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Liệt tự nguyện lui về làm Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An sau sáp nhập đã trở thành một điểm sáng, một minh chứng sinh động về tinh thần trách nhiệm, đạo đức nhà giáo và bản lĩnh của người đảng viên đi đầu vì sự nghiệp chung.

Cô Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An là tấm gương sáng trong đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục phường Hoàng Liệt. Ảnh: TA

Bản lĩnh của người đảng viên

Khi chủ trương sáp nhập Trường Tiểu học Hoàng Liệt vào Trường Tiểu học Chu Văn An được cấp ủy, chính quyền phường Hoàng Liệt thông qua, không ít phụ huynh và giáo viên còn băn khoăn, trăn trở. Bởi lẽ, Trường Tiểu học Hoàng Liệt đã có 70 năm xây dựng và phát triển, ghi dấu nhiều thành tích trong dạy và học, trở thành ngôi trường thân thuộc, được nhiều thế hệ học sinh, phụ huynh tin yêu.

Trong khi đó, Trường Tiểu học Chu Văn An mới được thành lập từ năm học 2017-2018 trên cơ sở tách ra từ chính Trường Tiểu học Hoàng Liệt. Bởi vậy, việc sáp nhập không chỉ là sự thay đổi về tổ chức, bộ máy mà còn gắn với những tâm tư, tình cảm của đội ngũ nhà giáo và các thế hệ học sinh đối với mái trường giàu truyền thống.

Cùng với việc sáp nhập trường, công tác sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý cũng đặt ra không ít tâm tư, trăn trở. Theo phương án nhân sự mới, cô giáo Bùi Thị Minh Hằng, từng là cấp phó của cô Nguyễn Thị Bích Hạnh, được phân công giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An sau sáp nhập. Hai Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An trước đây được bố trí trở lại làm giáo viên; trong khi thầy giáo Phạm Hoài Nam, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Liệt, tiếp tục đảm nhiệm cương vị Phó Hiệu trưởng tại trường mới. Những thay đổi về vị trí, chức trách không tránh khỏi tác động đến tâm tư của đội ngũ nhà giáo, đồng thời đặt ra yêu cầu tạo sự đồng thuận, thống nhất để bộ máy mới sớm ổn định, hoạt động hiệu quả.

Phụ huynh, học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (Điểm trường Hoàng Liệt) luôn dành cho cô Hạnh những tình cảm tốt đẹp. Ảnh: TA

Chia sẻ về câu chuyện này, cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh nhớ lại, trước khi sáp nhập, với kinh nghiệm nhiều năm công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai (cũ), cô được tin tưởng giao nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Liệt. Đây là một trong những địa bàn chịu áp lực lớn về gia tăng dân số cơ học, kéo theo không ít khó khăn, thách thức trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.

Đặc biệt, cô chính là người trực tiếp "chấp bút" cho bản đề án hình thành nên các trường tiểu học công lập sau này trên địa bàn phường. Có thể coi Trường Tiểu học Hoàng Liệt chính là chiếc nôi, là tiền thân của ba ngôi trường công lập gồm: Trường Tiểu học Chu Văn An, Trường Tiểu học Linh Đàm và Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái, với tổng số hơn 8.000 học sinh tiểu học trên địa bàn phường.

Nhìn lại chặng đường ấy, cô Hạnh tâm sự: Nếu nói đang từ một Hiệu trưởng, thời gian công tác còn lại tới 42 tháng nữa mới đến tuổi nghỉ hưu mà không có chút tâm tư, trăn trở thì không đúng sự thật. Nhất là trong bối cảnh cô còn đang đảm nhận trọng trách là Cụm trưởng Cụm thi đua số 3, quản lý và dẫn dắt 9 trường công lập trên địa bàn. Tuy nhiên, trong những thời điểm then chốt, khi được các đồng chí: Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch UBND phường trực tiếp gặp gỡ, phân tích thấu đáo và động viên, cô đã nhanh chóng vượt qua cảm xúc cá nhân để xác định rõ ràng vai trò, trách nhiệm của một người đảng viên tiên phong và cũng là "chị cả" trong hệ thống giáo dục địa phương.

Cô giáo Bích Hạnh thực sự là "người chị cả" của giáo dục Hoàng Liệt, trung tâm đoàn kết của các trường tiểu học trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Sơn

Tạo sự đoàn kết và đồng thuận

Không chỉ gương mẫu chấp hành sự phân công, cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh còn chủ động gặp gỡ, chia sẻ, động viên cô Bùi Thị Minh Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An sau sáp nhập, cùng hai Phó Hiệu trưởng của trường trước đây. Bằng sự chân thành, cởi mở và tinh thần trách nhiệm, cô đã góp phần hòa giải những khúc mắc, xóa nhòa khoảng cách, tháo gỡ những băn khoăn, tạo sự đồng thuận, gắn kết trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giúp tập thể nhà trường vững tin bước vào giai đoạn mới.

Sau thời gian ngắn đi vào hoạt động, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Chu Văn An đã từng bước ổn định, phối hợp nhịp nhàng trong công tác điều hành. Với những nhiệm vụ quan trọng, Hiệu trưởng Bùi Thị Minh Hằng luôn chủ động trao đổi, tham khảo ý kiến cô Nguyễn Thị Bích Hạnh cùng hai Phó Hiệu trưởng tiền nhiệm. Sự chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau đã góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất. Khi 5 trường công lập trên địa bàn đi vào hoạt động ổn định, cô Hạnh tiếp tục chủ động xin thôi đảm nhiệm vai trò Cụm trưởng thi đua, tạo thuận lợi cho công tác điều hành.

Đánh giá về sự gương mẫu, trách nhiệm của cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Bùi Thị Ngọc Thủy khẳng định, dù ở cương vị Hiệu trưởng, Cụm trưởng thi đua trước đây hay Phó Hiệu trưởng hiện nay, cô Hạnh luôn tận tâm với công việc, phát huy vai trò kết nối, khéo léo hòa giải những vướng mắc, góp phần củng cố khối đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ nhà giáo và nhân dân địa phương.

Câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh tại phường Hoàng Liệt để lại bài học sâu sắc về văn hóa ứng xử, tinh thần đặt lợi ích tập thể, lợi ích của ngành giáo dục lên trên danh vị cá nhân. Đó thực sự là tấm gương sáng ngời lan tỏa năng lượng tích cực, góp phần viết tiếp những trang truyền thống vẻ vang của ngành giáo dục Thủ đô.