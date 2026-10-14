Từ Hậu Duệ Mặt Trời đến Doctor X: Kim Ji Won thay đổi thế nào giữa 2 lần xuống tóc?

Mới lên sóng được 2 tập, Doctor X đã càn quét các bảng xếp hạng phim ăn khách, rating tăng vọt, từng chi tiết được săm soi bàn tán và tất nhiên nữ chính Kim Ji Won lại có thêm một vai diễn thành công trong sự nghiệp của mình.

Khán giả vẫn ấn tượng Kim Ji Won là nữ diễn viên “chuyên trị” vai tiểu thư nhà giàu sang chảnh, bằng chứng là cô kiêu kỳ không ai bằng trong Người Thừa Kế và Nữ Hoàng Nước Mắt. Nhưng hóa ra Kim Ji Won vào vai bác sĩ cũng rất ngọt. Trong Hậu Duệ Mặt Trời, cô là bác sĩ quân y và đến Doctor X, cô lại thành bác sĩ phẫu thuật.

Kim Ji Won đã hai lần đóng vai bác sĩ.

Hai bộ phim cách nhau 10 năm, đánh dấu hai lần Kim Ji Won cắt tóc ngắn để tạo dáng vẻ mạnh mẽ, gai góc đúng như tính cách nhân vật. Nếu như Myung Joo của Hậu Duệ Mặt Trời có chút ngang tàng bướng bỉnh thì Gye Soo Jung của Doctor X lại quyết đoán, khó gần. Và cả hai lần xuống tóc của cô đều mang lại kết quả rực rỡ.

Khán giả rất thích thú với vai diễn mới của cô.

Thành tích của Doctor X càng khiến khán giả tấm tắc với những màn biến hình của Kim Ji Won. Cô có nhiều phim ăn khách nhưng các vai diễn không hề trùng lặp. Dù cùng đóng bác sĩ, nhân vật ở Hậu Duệ Mặt Trời và Doctor X có tính cách hoàn cảnh khác biệt, thể loại phim cũng chẳng giống nhau.

Được yêu thích với những vai con nhà giàu kiêu sa nhưng Kim Ji Won từng ghi điểm khi trở thành cô nhân viên văn phòng hướng nội có cuộc sống bình thường đến độ nhàm chán trong phim Nhật Ký Tự Do Của Tôi. Từng có khả năng tạo phản ứng hóa học với bạn diễn cực đỉnh nhưng ở Doctor X, Kim Ji Won chẳng cần chuyện tình cảm cũng vẫn đẩy rating tăng vọt.