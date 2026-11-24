Chuyển đổi từ đồng ruộng

Festival Quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II năm 2026, diễn ra tại TP.Cần Thơ với chủ đề "Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế", không chỉ giới thiệu thành tựu sản xuất, công nghệ và thương mại của ngành hàng lúa gạo mà còn đặt ra yêu cầu chuyển đổi một ngành sản xuất gắn với hàng triệu hộ nông dân, từ phương thức canh tác đến tổ chức chuỗi giá trị, đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường.

Trong bối cảnh cạnh tranh thương mại, biến đổi khí hậu và yêu cầu giảm phát thải tác động ngày càng sâu đến sản xuất nông nghiệp, hạt gạo Việt Nam muốn giữ vị thế không thể chỉ dựa vào sản lượng. Chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc, hiệu quả sử dụng tài nguyên, trách nhiệm môi trường và giá trị thương mại đang trở thành những yếu tố quyết định sức cạnh tranh. Cuộc chuyển đổi vì thế phải đi xa hơn việc thay đổi một vài kỹ thuật canh tác, hướng đến tổ chức lại toàn bộ chuỗi ngành hàng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Cây lúa, hạt gạo gắn liền với nền văn minh lúa nước và văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đồng thời đóng góp tích cực vào an ninh lương thực toàn cầu. Việt Nam đã xuất khẩu nhiều dòng gạo chất lượng cao, gạo thơm, gạo đặc sản, gạo hữu cơ và tiếp cận các thị trường có tiêu chuẩn khắt khe.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai mạc Festival

Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP.Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, áp dụng quy trình canh tác tuần hoàn, số hóa, khoa học công nghệ tiên tiến và trí tuệ nhân tạo nhằm giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm phát thải khí nhà kính. Đồng thời, củng cố mô hình liên kết giữa Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp, xây dựng và bảo vệ thương hiệu gạo Việt Nam.

Định hướng này đang được cụ thể hóa thông qua Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030. Tính đến tháng 8/2026, khoảng 421.000ha đất của nông dân, hợp tác xã đã tham gia đề án, nhưng khoảng 68.000ha đáp ứng đầy đủ các tiêu chí. Khoảng cách giữa diện tích tham gia và diện tích thực hiện đủ tiêu chí cho thấy mở rộng quy mô phải đi cùng năng lực tổ chức, giám sát và thực hiện quy trình.

Những kết quả bước đầu từ các mô hình sản xuất đang cho thấy hướng chuyển đổi này có cơ sở thực tiễn. Sau hơn 2 năm triển khai đề án, toàn vùng ĐBSCL hình thành hơn 400.000ha sản xuất theo quy trình bền vững. Qua các mô hình, lượng giống gieo sạ bình quân giảm 30 - 50%, phân bón hóa học giảm 20 - 30%, nước tưới giảm 20 - 40%; năng suất tăng 5 - 12%, lợi nhuận của nông dân tăng từ 1,5 - 9,3 triệu đồng/ha/vụ.

Tại An Giang, năm 2026, diện tích thực hiện Đề án 1 triệu héc-ta đạt 184.035ha, bằng 100,2% kế hoạch. Trong đó, khoảng 117.000ha đáp ứng thêm tiêu chí giảm lượng giống gieo sạ, 56.000ha đáp ứng thêm tiêu chí thu gom rơm rạ. Tỉnh triển khai 8 mô hình trình diễn tại 8 xã, tổng diện tích 398,16ha; xây dựng 15 mô hình đo đạc, báo cáo và thẩm định phát thải (MRV), diện tích 1.192,3ha.

Dron đã thay thế con người trong phun thuốc, gieo sạ lúa, bón phân nhằm giảm chi phí sản xuất

Qua các mô hình trình diễn, chi phí sản xuất giảm từ 3,24 - 4,405 triệu đồng/ha, lợi nhuận đạt từ 28,093 - 30,560 triệu đồng/ha. Một số mô hình có liên kết sản xuất và tiêu thụ còn giúp nông dân bán lúa cao hơn giá thị trường từ 800 - 1.000 đồng/kg. Đây là những kết quả cho thấy khi quy trình kỹ thuật được thực hiện đồng bộ, có tổ chức sản xuất và đầu ra phù hợp, người trồng lúa có thể nhận được lợi ích cụ thể ngay trong từng vụ.

Không chỉ ở một địa phương, những thay đổi trong phương thức canh tác đang được ghi nhận tại nhiều vùng sản xuất lúa ở ĐBSCL. Ông Trương Văn Bới, (thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Phú A1, xã Tân An, tỉnh An Giang) canh tác 25 công lúa OM18 tham gia Đề án 1 triệu héc-ta. Ban đầu, ông còn băn khoăn khi phải giảm lượng giống và thay đổi quy trình sản xuất. Tuy nhiên, sau một vụ thực hiện, ruộng lúa sinh trưởng tốt, sâu bệnh giảm, chi phí đầu tư thấp hơn nhưng hiệu quả kinh tế cao hơn, giúp ông thêm tin tưởng vào phương thức canh tác mới.

Nâng giá trị chuỗi ngành hàng

Chuyển đổi phương thức canh tác là điều kiện để sản xuất lúa gạo đáp ứng yêu cầu mới, nhưng giá trị thương mại của hạt gạo còn phụ thuộc vào khả năng kết nối thị trường. Sản phẩm chất lượng cao, có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường và an toàn thực phẩm có cơ hội tiếp cận những phân khúc khách hàng đòi hỏi cao hơn. Tuy nhiên, cơ hội đó không tự động chuyển thành giá bán tốt hay lợi ích ổn định cho người nông dân.

Trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 6,4 triệu tấn gạo, trị giá 3,11 tỷ USD. Khối lượng xuất khẩu giảm 6,1%, giá trị giảm 10,9% so với cùng kỳ; giá xuất khẩu bình quân giảm khoảng 5,1%, còn 484,8 USD/tấn. Những biến động này cho thấy ngành hàng vẫn chịu sức ép về giá và thị trường, trong khi chất lượng, cơ cấu sản phẩm và khả năng đáp ứng nhu cầu từng phân khúc có vai trò ngày càng quan trọng.

Gạo được đưa xuống tàu để chuẩn bị đóng vào container xuất khẩu

Đối với gạo xanh, yêu cầu không chỉ là chứng minh quy trình canh tác giảm phát thải mà còn phải bảo đảm chất lượng đồng nhất, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng tiêu chuẩn của đối tác và duy trì nguồn cung ổn định. Doanh nghiệp cần vùng nguyên liệu đủ quy mô, hợp tác xã có năng lực quản lý và nông dân thực hiện quy trình. Nếu thiếu liên kết, những yêu cầu về sản xuất và chứng nhận có thể trở thành chi phí mà người trồng lúa khó tự đáp ứng.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - Trương Cảnh Tuyên đánh giá: Festival là cơ hội quảng bá hình ảnh, thúc đẩy liên kết vùng, thu hút nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi chuỗi giá trị nông nghiệp xanh, ứng dụng khoa học công nghệ. Theo ông, Festival không chỉ giới thiệu những thành tựu của ngành hàng lúa gạo mà còn tạo điều kiện để các địa phương, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà đầu tư và đối tác quốc tế gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Thực tế triển khai Đề án 1 triệu héc-ta cho thấy, muốn hình thành vùng nguyên liệu lớn, các khâu từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ phải được tổ chức đồng bộ. Hợp tác xã cần đủ năng lực xây dựng kế hoạch sản xuất, điều phối thành viên, quản lý chất lượng và kết nối doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải tham gia từ khâu tổ chức vùng nguyên liệu, hướng dẫn quy trình đến thu mua, chế biến và thương mại. Nông dân thực hiện quy trình, nhưng cũng phải được bảo đảm quyền lợi tương xứng với chất lượng sản phẩm và công sức chuyển đổi.

Một trong những vấn đề cần quan tâm là liên kết tiêu thụ chưa thật sự bền chặt ở một số nơi. Trong vụ đông xuân 2025 - 2026, toàn vùng ĐBSCL có hơn 200 mô hình liên kết trên diện tích khoảng 10.300ha. Thế nhưng, có những mối liên kết còn mang tính thời vụ, các bên thay đổi đối tác sau mỗi vụ sản xuất. Khi hợp đồng bao tiêu thiếu ổn định, nông dân khó yên tâm tuân thủ quy trình, còn doanh nghiệp cũng khó xây dựng vùng nguyên liệu lâu dài.

Nông dân xã Phú Hòa (tỉnh An Giang) trao đổi kinh nghiệm khi tham gia Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp

Đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với khả năng nhân rộng sản xuất xanh. Nông dân có thể chấp nhận giảm lượng giống, phân bón, thay đổi phương thức quản lý nước, thu gom rơm rạ và thực hiện những yêu cầu kỹ thuật mới nếu thấy hiệu quả kinh tế rõ ràng. Nhưng nếu sản phẩm làm ra không có nơi tiêu thụ ổn định, không được phân biệt về chất lượng và giá bán, những thay đổi trên đồng ruộng khó duy trì lâu dài.

Cùng với tổ chức sản xuất và liên kết tiêu thụ, đo đạc, báo cáo và thẩm định phát thải cũng là yêu cầu quan trọng. MRV tạo cơ sở xác định mức giảm phát thải trong quá trình sản xuất, phục vụ kiểm chứng quy trình và xây dựng dữ liệu vùng nguyên liệu. Tuy nhiên, hoạt động này đòi hỏi quy trình kỹ thuật, nhân lực và kinh phí. Nếu chi phí đo đạc, xác minh quá lớn trong khi lợi ích kinh tế chưa rõ ràng, nông dân và hợp tác xã khó chủ động tham gia.

Vì vậy, chuyển đổi xanh không thể đặt toàn bộ trách nhiệm lên người trồng lúa. Chính quyền địa phương cần tiếp tục hỗ trợ hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng, cơ giới hóa và kết nối các chủ thể. Hợp tác xã phải được nâng cao năng lực quản trị. Doanh nghiệp cần tham gia sâu hơn, cùng tổ chức vùng nguyên liệu, hỗ trợ quy trình và bảo đảm đầu ra. Chính sách cũng phải hướng đến những chi phí, nhu cầu và lợi ích thực tế của người sản xuất.

Từ Festival Quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II, câu chuyện hạt gạo xanh vì thế không chỉ nằm ở những quy trình canh tác mới hay công nghệ được giới thiệu. Giá trị của cuộc chuyển đổi được xác định bằng khả năng tổ chức lại sản xuất, nâng chất lượng hàng hóa, tạo thị trường ổn định, giảm tác động môi trường và cải thiện thu nhập của người trồng lúa. Khi những thay đổi trên đồng ruộng được thị trường ghi nhận, khi chất lượng được kiểm chứng và lợi ích được chia sẻ hợp lý, hạt gạo Việt Nam mới có cơ sở tạo ra giá trị xanh bền vững, góp phần nâng vị thế ngành hàng trên thị trường quốc tế.