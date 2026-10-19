Từ hạt cốm dẻo thơm đến nghi lễ ngàn đời

Đây được coi là không gian để Hợp Thành kể câu chuyện về vùng đất, con người, phong tục và những giá trị văn hóa gắn với sản xuất nông nghiệp được cộng đồng các dân tộc nơi đây chắt lọc, lưu truyền, gìn giữ qua nhiều thế hệ. Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao cộng đồng mang đậm bản sắc các dân tộc, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Thực hành nghi lễ Then pang mẩu (Then cốm mới) của người Tày. Ảnh: Hương Thu

Điểm nhấn của lễ hội là nghi lễ Then pang mẩu (Then cốm mới) của người Tày do thầy Then chủ trì. Đây là nghi lễ đón hồn Mẹ lúa, dâng lễ lên tổ tiên, tổ Then và bày tỏ lòng tri ân đối với các đấng linh thiêng đã mở ra câu chuyện về thế giới tinh thần, về lòng biết ơn và khát vọng cuộc sống đủ đầy của người dân.

Ấn tượng hội thi "Lung linh vòng Xòe" năm 2026 tại Lào Cai

01/05/2026 14:00

Phát biểu khai mạc Lễ hội, Chủ tịch UBND xã Hợp Thành Ngô Vũ Quốc nêu rõ: Lễ hội là dịp để người dân Hợp Thành cùng chia sẻ niềm vui mùa vàng, tôn vinh thành quả lao động của người nông dân, đồng thời gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Lễ hội cũng là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn xã.