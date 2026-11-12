Từ Harvard, Stanford đến các quỹ đầu tư lớn, trí tuệ Việt hội tụ tại Paris

Không chỉ kết nối những trí tuệ Việt đang thành công trên thế giới, Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2026 (Vietnam Global Leaders Forum 2026) còn đặt mục tiêu biến các sáng kiến thành những dự án hợp tác, đầu tư và chuyển giao công nghệ cụ thể tại Việt Nam.

Đây là thông tin được AVSE Global công bố tại cuộc họp báo bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến chiều ngày 11/11, giới thiệu diễn đàn với chủ đề "Việt Nam 2045: Cửa ngõ vào tương lai". Sự kiện sẽ diễn ra tại Paris (Pháp) từ 11 - 12/12/2026.

TS Đinh Thanh Hương, Giám đốc Điều hành Tri thức và Dự án của AVSE Global - GS Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE Global, thành viên cấp cao Đại học Cambridge (Vương quốc Anh) - TS Lê Võ Phương Nga, Giám đốc Dự án Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng (từ trái qua phải) tại cuộc họp báo chiều 11/11.

Quy tụ những người Việt có ảnh hưởng trên thế giới

Theo Ban tổ chức, diễn đàn dự kiến có sự tham gia của 100 người Việt và người gốc Việt có tầm ảnh hưởng, được lựa chọn từ nhiều lĩnh vực, đang sinh sống và làm việc tại gần 30 quốc gia.

Đáng chú ý, thành phần khách mời không chỉ giới hạn trong giới khoa học, trí thức mà còn mở rộng đến lãnh đạo các tập đoàn lớn, nhà kinh tế, nhà đầu tư, người quản lý các quỹ đầu tư, các nhân vật có ảnh hưởng trong đời sống văn hóa, xã hội, thể thao và những người có vai trò trong hoạch định chính sách quốc tế.

Ban tổ chức cho biết, trong số các gương mặt dự kiến tham gia có những chuyên gia về quản trị trí tuệ nhân tạo (AI), chuyên gia y tế từ Đại học Harvard, các nhà khoa học thuộc Đại học Stanford, nhà vô địch thể thao thế giới và những nhân vật từng đảm nhiệm vai trò ngoại giao quốc tế.

Sự hiện diện của những nhân vật này được kỳ vọng tạo nên không gian đối thoại đa chiều, nơi các góc nhìn về kinh tế, công nghệ, văn hóa và xã hội cùng gặp nhau trong một mục tiêu chung: tìm kiếm những cơ hội phát triển mới cho Việt Nam.

Phát biểu tại họp báo, GS Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE Global, thành viên cấp cao Đại học Cambridge (Vương quốc Anh), cho rằng năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt trong hành trình hướng tới hai dấu mốc lịch sử của đất nước: năm 2030 và năm 2045.

“Với hai hành trình và hai dấu mốc như vậy, năm 2026 chúng tôi cho rằng đây là một năm bệ phóng. Chúng ta mong muốn tìm ra con đường vào tương lai một cách đĩnh đạc, chủ động và không chỉ thu hút được sức người ở trong nước mà cả nguồn lực của Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới”, GS Nguyễn Đức Khương nói.

Theo ông, một trong những lợi thế của người Việt trên toàn cầu không chỉ nằm ở trình độ chuyên môn, năng lực thích ứng với xu hướng thế giới mà còn ở sự gắn bó với quê hương, cội nguồn và tinh thần đổi mới sáng tạo.

Phải biến tri thức thành hành động

Điểm đáng chú ý của VGL Forum 2026 là mục tiêu chuyển hóa những cuộc đối thoại thành kết quả cụ thể, thay vì chỉ dừng ở việc chia sẻ ý tưởng.

TS Lê Võ Phương Nga, Giám đốc Dự án Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng, nhấn mạnh sức mạnh của diễn đàn nằm ở khả năng kết nối những mạng lưới nguồn lực phía sau mỗi đại biểu.

“Sức mạnh lớn nhất của VGL Forum chính là sức mạnh cộng hưởng. Mỗi đại biểu người Việt có tầm ảnh hưởng tham dự không chỉ đại diện cho cá nhân họ, mà đằng sau là cả mạng lưới đối tác, quỹ đầu tư và nguồn lực quốc tế lớn mạnh”, bà Nga chia sẻ.

Theo bà, ngay sau diễn đàn, AVSE Global sẽ tổng hợp các ý kiến, sáng kiến để xây dựng báo cáo khuyến nghị chiến lược gửi tới Chính phủ. Đồng thời, tổ chức hướng tới chuyển hóa kết quả thảo luận thành những dự án hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ thực tế tại Việt Nam.

Điều này đặt ra kỳ vọng về một bước chuyển từ kết nối trí thức sang huy động nguồn lực, từ những ý tưởng phát triển sang các chương trình có khả năng triển khai.

TS Đinh Thanh Hương, Giám đốc Điều hành Tri thức và Dự án của AVSE Global, cho biết diễn đàn sẽ tập trung vào những vấn đề cốt lõi trong hành trình phát triển đất nước đến năm 2045.

Trong đó, các phiên thảo luận sẽ phân tích sự thay đổi của trật tự thế giới, vị thế Việt Nam trên bản đồ toàn cầu và những cơ hội mới trong hợp tác quốc tế. Các chủ đề chuyên sâu sẽ đề cập đến hạ tầng, kiến trúc, khoa học công nghệ, tăng trưởng kinh tế, thịnh vượng và giá trị xã hội.

Đặc biệt, văn hóa và lịch sử được xác định là một trong những nội dung trọng tâm, bởi theo định hướng của Ban tổ chức, tầm nhìn Việt Nam 2045 không đơn thuần là bài toán tăng trưởng kinh tế. Đó còn là câu chuyện gìn giữ bản sắc, xây dựng những giá trị xã hội bền vững và tạo dựng một nền tảng tri thức đủ mạnh để Việt Nam nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Các diễn giả đặc biệt tham dự diễn đàn.

Bên cạnh các phiên đối thoại trực tiếp, diễn đàn sẽ tổ chức không gian Open Forum nhằm giới thiệu dự án chiến lược, mở rộng kết nối với các chuyên gia, trí thức không thể có mặt tại Paris.

Một điểm mới được Ban tổ chức nhấn mạnh là chương trình "Emerging Vietnam Global Leaders", hướng tới phát hiện, tôn vinh những gương mặt trẻ có tiềm năng tạo ảnh hưởng trên phạm vi quốc tế.

Về AVSE Global AVSE Global là tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Paris (Pháp), quy tụ chuyên gia, nhà khoa học và trí thức Việt Nam trên toàn thế giới, cùng các nguồn lực quốc tế, nhằm đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam. Với hơn 300 nhân sự nòng cốt hiện diện tại hơn 30 quốc gia, cùng mạng lưới hơn 2.000 chuyên gia và 10.000 trí thức kết nối thông qua 10 mạng lưới chuyên ngành, AVSE Global triển khai các sáng kiến, dự án và chương trình chiến lược trong nhiều lĩnh vực trọng yếu. Các hoạt động thường xuyên hằng năm bao gồm 15+ diễn đàn và hội thảo chính sách quốc tế, 10+ chương trình đào tạo cấp cao, 10+ dự án tư vấn quy mô lớn và 50+ báo cáo chuyên sâu về khoa học công nghệ, giáo dục, thu hút nhân tài, phát triển kinh tế, quy hoạch đô thị, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lượng.