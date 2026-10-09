Từ Harvard đến Stanford: 9 đại học Mỹ bị điều tra về thị thực

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 8/10. Ảnh: EPA

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance vừa thông báo, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ mở cuộc điều tra đối với nhiều trường đại học liên quan đến việc sử dụng chương trình thị thực J-1. Đây là loại thị thực dành cho những người tham gia các chương trình trao đổi tại Mỹ, bao gồm học giả, nhà nghiên cứu và sinh viên quốc tế. Tùy từng trường hợp và quy định áp dụng, người mang thị thực có thể được phép làm việc hoặc tiến hành nghiên cứu trong thời gian lưu trú.

“Các trường đại học tinh hoa đưa người nước ngoài vào để làm giảm mức lương của người lao động Mỹ”, ông Vance phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng về tình trạng gian lận và lạm dụng trong các chương trình thị thực lao động. “Có 9 trường đại học cụ thể mà chúng tôi cho rằng cần phải điều tra”.

Phó Tổng thống Mỹ nêu đích danh Đại học Harvard, Đại học Yale, Đại học Stanford, Đại học Brown, Đại học Pittsburgh, Đại học bang Arizona, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Viện Công nghệ California (Caltech) và Đại học California tại Davis (UC Davis).

“Chúng tôi nhận thấy rằng khi tuyển dụng một người Mỹ làm nghiên cứu sinh hoặc nhà nghiên cứu, họ nhận được mức lương cao hơn khoảng 20.000 USD so với người được đưa đến Mỹ theo diện thị thực J-1. Đáng chú ý, tại các trường đại học này, người mang thị thực J-1 chiếm 61% lực lượng lao động trong các chương trình được tài trợ bằng ngân sách liên bang”, ông Vance nói.

“Tỷ lệ trung bình trên toàn quốc là 38%, cho thấy điều bất thường đang diễn ra tại các trường đại học này. Họ sử dụng loại thị thực này quá nhiều, nhằm làm giảm mức lương của các nghiên cứu sinh và nhà nghiên cứu Mỹ. Tình trạng này sẽ phải chấm dứt”, ông nói thêm.

Tổng thanh tra Bộ Lao động Mỹ Anthony D'Esposito phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: EPA

Trong cuộc họp báo, ông Anthony D’Esposito, Tổng thanh tra Bộ Lao động Mỹ cho biết đã gửi trát yêu cầu cung cấp tài liệu tới các trường và các cuộc điều tra đang được tiến hành. Ông D’Esposito tuyên bố: “Nếu một trường đại học Mỹ vi phạm pháp luật để tiết kiệm một khoản chi phí, đồng thời khiến hoạt động nghiên cứu của Mỹ phải đối mặt với rủi ro, thì đó không phải là sự xuất sắc trong học thuật mà là sự phản bội”.

Trong phản ứng đầu tiên, đại học bang Arizona, đại học Brown, MIT và đại học Yale đều nhấn mạnh việc tuân thủ pháp luật Mỹ hoặc cho biết sẽ xem xét các yêu cầu liên quan đến cuộc điều tra. Đại học bang Arizona bảo vệ quy trình tuyển dụng của mình, trong khi MIT cho biết những người mang thị thực J-1 tại trường đã được kiểm tra và được chính phủ cấp phép.

Cuộc điều tra 9 trường đại học là diễn biến mới trong nỗ lực tăng cường kiểm soát các chương trình cho phép công dân nước ngoài học tập và làm việc tại Mỹ dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Trước đó, Mỹ đã đề xuất thu khoản phí 70.000 USD đối với mỗi sinh viên quốc tế tham gia chương trình Đào tạo thực hành tùy chọn (Optional Practical Training - OPT). Chương trình này cho phép sinh viên nước ngoài làm việc trong các vị trí liên quan đến ngành học, theo những điều kiện và thời hạn được quy định.