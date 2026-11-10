Tự hào truyền thống, xây dựng Ngọc Chúc ngày càng phát triển

UBND xã Ngọc Chúc trao giấy khen cho các hộ gia đình, cá nhân có thành tích trong phong trào rà soát, thu thập tư liệu, xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị công nhận Ngọc Chúc là xã an toàn khu năm 2026.

Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, xã Ngọc Chúc giữ vị trí quan trọng trong thế trận cách mạng của địa phương. Nơi đây từng là địa bàn đứng chân, che chở và nuôi dưỡng cán bộ, bảo vệ an toàn các cơ sở cách mạng, góp phần duy trì sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Để giữ đất, giữ làng, quân và dân Ngọc Chúc kiên cường bám trụ, vượt qua nhiều gian khổ, hy sinh, một lòng hướng về cách mạng.

Truyền thống ấy được ghi dấu qua những chiến công tiêu biểu, trong đó có Chiến thắng Lộ Mới Ngọc Chúc. Đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của địa phương, thể hiện tinh thần chiến đấu mưu trí, kiên cường và sự đoàn kết của quân - dân, góp phần vào thắng lợi chung của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, sau ngày đất nước thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ngọc Chúc chung sức khắc phục khó khăn, xây dựng quê hương. Hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn từng bước được đầu tư, nâng cấp; sản xuất và các hoạt động kinh tế có nhiều chuyển biến, góp phần cải thiện đời sống người dân.

Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 75 triệu đồng/năm. Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,78%, hộ cận nghèo còn 3,43%. Những kết quả này góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tạo nền tảng để địa phương tiếp tục phát triển.

Ngày 29/9/2026, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4466/QĐ-UBND công nhận Ngọc Chúc là xã an toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đây không chỉ là sự ghi nhận những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước mà còn là niềm tự hào lớn lao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ngọc Chúc trong giai đoạn phát triển mới.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ngọc Chúc Lý Thành Luân, được công nhận xã an toàn khu là niềm vinh dự, tự hào của địa phương, đồng thời tạo thêm động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng.

Nếu trong chiến tranh lòng dân là chỗ dựa để nuôi dưỡng, che chở cách mạng thì trong thời bình niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển quê hương. Ông Lý Thành Luân cho rằng việc tri ân các thế hệ đi trước cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nhất là chăm lo đời sống và tạo điều kiện để người dân ngày càng có cuộc sống tốt hơn.

Từ dấu mốc được công nhận xã an toàn khu, Ngọc Chúc xác định tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách dành cho địa phương và người dân thuộc diện thụ hưởng. Xã quan tâm thực hiện chính sách miễn phí bảo hiểm y tế theo quy định; phối hợp huy động, bố trí nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục và đời sống nhân dân.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, địa phương chú trọng bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng. Khu di tích lịch sử cách mạng Chiến thắng Lộ Mới - Ngọc Chúc được xác định là địa chỉ quan trọng trong giáo dục truyền thống, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. Trên cơ sở đó, xã nghiên cứu khai thác tiềm năng du lịch lịch sử, du lịch về nguồn, góp phần giới thiệu truyền thống cách mạng của quê hương, tạo thêm hướng phát triển kinh tế gắn với bảo tồn di sản.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiếp tục được quan tâm thực hiện. Xã Ngọc Chúc tập trung khai thác các tiềm năng kinh tế, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, hướng đến xây dựng chính quyền thân thiện, gần dân, lắng nghe và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Ngọc Chúc xác định xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền. Xã tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để Ngọc Chúc vững bước vươn lên tầm cao mới.