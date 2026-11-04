Tự hào truyền thống, vững bước tương lai

Là vùng đất “phên giậu”, cửa ngõ phía Đông Bắc của Tổ quốc, tỉnh Lạng Sơn có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.

Cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn tỉnh nghe thuyết minh viên Bảo tàng tỉnh giới thiệu ý nghĩa các tư liệu, hiện vật tại gian trưng bày chuyên đề “Lạng Sơn - 195 năm hành trình lịch sử và đổi mới” (Ảnh: LA MAI)

Tự hào truyền thống

Trước khi chính thức trở thành một đơn vị hành chính cấp tỉnh, vùng đất Xứ Lạng đã trải qua nhiều thời kỳ lịch sử, gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Từ Lộ Lạng Châu thời Lý, Trấn Lạng Sơn năm 1397 đến Thừa tuyên Lạng Sơn thời Lê sơ, địa danh và đơn vị hành chính nơi đây nhiều lần thay đổi. Ngày 4/11/1831, năm Minh Mệnh thứ 12, tỉnh Lạng Sơn chính thức được thành lập, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của vùng đất biên cương phía Bắc.

Trải qua các thời kỳ, người dân xứ Lạng luôn phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, kiên cường đấu tranh bảo vệ quê hương. Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, nhiều phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp diễn ra, tiêu biểu là hoạt động của nghĩa quân Cai Kinh. Năm 1933, Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh được thành lập tại Thụy Hùng (Văn Uyên), mở ra bước phát triển mới cho phong trào cách mạng địa phương.

Ngày 27/9/1940, khởi nghĩa Bắc Sơn bùng nổ, trở thành dấu mốc quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Ngày 23/2/1941, Đội Du kích Bắc Sơn được thành lập, sau phát triển thành Cứu quốc quân Bắc Sơn, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, tạo tiền đề cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân Lạng Sơn đóng góp quan trọng vào thắng lợi của Chiến dịch Biên giới năm 1950, góp phần khai thông biên giới, mở rộng vùng giải phóng. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh vừa sản xuất, vừa chiến đấu, bảo vệ địa bàn và chi viện cho tiền tuyến. Đặc biệt, giai đoạn 1966–1972, Lạng Sơn phát huy vai trò của một “cảng nổi”, góp phần bảo đảm giao thông vận tải phục vụ kháng chiến.

Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới năm 1979, quân và dân Lạng Sơn kiên cường chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất biên cương, giữ vững chủ quyền lãnh thổ.

Đoàn kết vượt khó

Bước vào thời kỳ đổi mới, phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng, lợi thế, từng bước đưa kinh tế - xã hội phát triển. Từ một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, Lạng Sơn từng bước chuyển mình, diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống Nhân dân được cải thiện.

Giai đoạn 1986 - 2000, kinh tế tỉnh tăng trưởng bình quân 7,53%/năm. Đến năm 2000, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ trên 40% năm 1985 xuống còn 11%; độ che phủ rừng tăng từ 17% lên 33,88%; 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm. Giai đoạn 2001–2010, tỉnh tập trung khai thác lợi thế kinh tế cửa khẩu, đẩy mạnh thương mại, dịch vụ và phát triển nông, lâm nghiệp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,04% giai đoạn 2001–2005 và 10,45% giai đoạn 2006–2010. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư, công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc hoàn thành.

Giai đoạn 2011–2020, tỉnh tiếp tục phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và bảo đảm an sinh xã hội. Các chương trình, chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được triển khai, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân.

Đặc biệt, giai đoạn 2021–2025, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Lạng Sơn vẫn duy trì đà tăng trưởng, tốc độ tăng GRDP bình quân ước đạt 7,1%. GRDP bình quân đầu người tăng từ 44,2 triệu đồng năm 2020 lên 71,1 triệu đồng năm 2025. Công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện chính sách an sinh xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát tiếp tục được quan tâm.

Từ ngày 1/7/2025, tỉnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với 65 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 61 xã và 4 phường, mở ra không gian phát triển mới.

Nhìn lại chặng đường đã qua, đồng chí Vy Xuân Thanh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá: Từ một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, Lạng Sơn đã có những chuyển biến rõ nét về kết cấu hạ tầng, kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp, nông thôn và đời sống Nhân dân. Những thành quả đó là kết tinh của sự đoàn kết, nỗ lực và tinh thần tự lực, tự cường của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc. Đây cũng là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, vững bước trong giai đoạn phát triển mới.

Vững bước tương lai

Kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, thêm tự hào về truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường của các thế hệ đi trước. Từ những giá trị được hun đúc qua lịch sử, các thế hệ hôm nay càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm kế thừa, phát huy truyền thống, chung sức xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Học sinh trên địa bàn tỉnh nghe thuyết minh viên Bảo tàng tỉnh giới thiệu ý nghĩa các tư liệu, hiện vật tại gian trưng bày chuyên đề “Lạng Sơn - 195 năm hành trình lịch sử và đổi mới” (Ảnh: LA MAI)

Phát huy truyền thống vẻ vang, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang nỗ lực hiện thực hóa khát vọng phát triển bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Từ tỉnh đến cơ sở, các cấp ủy, chính quyền tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, khơi thông các nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển. Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc được triển khai đồng bộ, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Trong quá trình đó, mỗi tổ chức, cá nhân đều phát huy vai trò, trách nhiệm và đóng góp vào sự phát triển chung. Đội ngũ cán bộ, công chức không ngừng đổi mới tác phong, nâng cao chất lượng phục vụ; người dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng quê hương; cộng đồng doanh nghiệp chủ động đổi mới, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và đóng góp ngân sách.

Bà Nguyễn Thị My Hương, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương chia sẻ: Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, kinh doanh dịch vụ bến bãi và logistics, trong quá trình hoạt động, chúng tôi luôn nỗ lực nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ, cải tiến quy trình vận hành, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động xuất nhập khẩu. Hiện doanh nghiệp tạo việc làm cho khoảng 800 lao động, đóng góp chung vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, tuổi trẻ Lạng Sơn đang khẳng định vai trò, trách nhiệm bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Từ các phong trào thi đua, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng đến tham gia phát triển kinh tế, chuyển đổi số và bảo vệ chủ quyền biên giới, đoàn viên, thanh niên đã và đang đóng góp sức trẻ, trí tuệ vào sự phát triển chung của địa phương.

Chị Hoàng Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Bằng Mạc khẳng định: Phát huy nhiệt huyết và trách nhiệm của tuổi trẻ, chúng tôi quyết tâm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đoàn, tổ chức các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong đó, chú trọng triển khai các công trình, phần việc thanh niên thiết thực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phát huy vai trò tiên phong của đoàn viên trong chuyển đổi số, tham gia xây dựng nông thôn mới… Qua đó, biến niềm tự hào về truyền thống quê hương thành hành động cụ thể, góp sức xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xuyên suốt 195 năm xây dựng và phát triển, mỗi chặng đường lịch sử của tỉnh đều ghi dấu sự đoàn kết, nỗ lực và cống hiến của các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang ấy, bước vào giai đoạn phát triển mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn tiếp tục chung sức, đồng lòng, khơi dậy khát vọng vươn lên, quyết tâm thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân, giữ vững chủ quyền biên giới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.