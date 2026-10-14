Tự hào truyền thống - vững bước tương lai

Tự hào truyền thống

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Điện Biên tiền thân là Khu ký túc xá Mường Lay thành lập tháng 10/1956 tại Đồi Cao, thị xã Mường Lay, tỉnh Lai Châu (cũ). Khi mới thành lập, giữa bộn bề gian khó sau chiến tranh, nhà trường chỉ có 2 giáo viên, 2 cán bộ phục vụ và 29 học sinh lớp 1. Trong quá trình xây dựng và phát triển, do yêu cầu của từng giai đoạn lịch sử, nhà trường đã 6 lần đổi tên và 7 lần chuyển địa điểm, từ Mường Lay, Pa Ham, Mường Xo rồi đến Noong Hẹt, Tuần Giáo,….

Nhìn lại chặng đường ấy, Nhà giáo Ưu tú Đào Hoài Nam, nguyên Hiệu trưởng nhà trường, nhớ lại giai đoạn đảm nhiệm cương vị người đứng đầu từ đầu năm 2004, đúng thời điểm tỉnh Lai Châu chia tách thành tỉnh Điện Biên và Lai Châu. Ông chia sẻ: Đó là một giai đoạn đầy thử thách đối với ngành giáo dục tỉnh nhà nói chung và Trường PTDTNT tỉnh nói riêng. Bước vào thời kỳ mới, nhưng chúng tôi cũng phải đối mặt với muôn vàn khó khăn và thách thức. Với cá nhân tôi, đó là những năm tháng trọn vẹn cống hiến và trách nhiệm được trao gửi.

Từ những lớp học còn nhiều thiếu thốn, bằng nỗ lực bền bỉ của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh qua từng thời kỳ, nhà trường từng bước khẳng định vai trò trong đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương, đặc biệt là con em đồng bào các dân tộc thiểu số.

Theo kết quả rà soát của nhà trường, hiện có 200 đồng chí là cựu học sinh đang đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp tỉnh đến cơ sở; trên 100 đồng chí là bí thư, chủ tịch UBND và trưởng phòng cấp xã ở cả hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu; trên 50 đồng chí là trưởng, phó các sở, ban, ngành; hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, sĩ quan lực lượng vũ trang là cựu học sinh của nhà trường đang trực tiếp công tác tại các vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Đây là lực lượng trí thức người dân tộc thiểu số có trình độ, bản lĩnh chính trị và tinh thần cống hiến, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn quốc phòng, an ninh và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Hành trình 70 năm của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên là minh chứng sinh động cho hiệu quả của một chủ trương đúng đắn, mang tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước. Từ một điểm khởi đầu đầy khó khăn, nhà trường đã không ngừng vươn lên, trở thành biểu tượng của tri thức, ý chí và khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Vững bước tương lai

Tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Điện Biên không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp giảng dạy và chú trọng giáo dục toàn diện cho học sinh. Hiện nay, nhà trường có 98 nhà giáo, nhân viên và người lao động, trong đó 28 thạc sĩ, 51 cử nhân. Với quy mô 30 lớp, 1.050 học sinh thuộc 19 dân tộc anh em, nhà trường tạo dựng môi trường học tập đa dạng bản sắc văn hóa. Trong đó, có 29 học sinh thuộc các dân tộc rất ít người gồm Cống, Si La và Mảng.

Để nâng cao chất lượng giáo dục, đội ngũ giáo viên tích cực nghiên cứu, đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ vào giảng dạy. Giai đoạn 2021-2026, trường có 7 sáng kiến được công nhận có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh và 96 sáng kiến được công nhận cấp ngành. Hằng năm, toàn trường thực hiện trên 1.000 tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin.

Những nỗ lực từ đội ngũ nhà giáo và sự chủ động trong đổi mới phương pháp giảng dạy được thể hiện qua kết quả học tập, rèn luyện của học sinh. Hằng năm, tỷ lệ học sinh được xếp loại hạnh kiểm, rèn luyện Tốt và Khá đạt trên 98%; tốt nghiệp THPT đạt 100%; trên 80% học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các trường đại học, học viện. Đặc biệt, trong giai đoạn 2021-2026, học sinh nhà trường đạt tổng cộng 1.252 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, đứng thứ hai toàn tỉnh. Những kết quả này góp phần khẳng định chất lượng giáo dục, đồng thời tạo nền tảng để các thế hệ học sinh tiếp tục học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Điện Biên đạt nhiều danh hiệu, thành tích nổi bật trong giai đoạn 2020 đến nay.

Ông Vũ Trung Hoàn, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: Để bứt phá trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo, nhà trường xác định việc nâng cao năng lực đội ngũ và chuyển đổi số là giải pháp đột phá. Đến năm 2030, trường phấn đấu có trên 60% giáo viên đạt trình độ thạc sĩ trở lên; 100% cán bộ, giáo viên được đào tạo để làm chủ công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào giảng dạy, đồng bộ hóa học bạ số và hồ sơ điện tử, kết hợp khai thác hệ thống phòng học thông minh, phòng STEM hiện đại.

Song song với nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thông qua hoạt động giảng dạy, ngoại khóa và Câu lạc bộ Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Công tác giáo dục chính trị, phát triển đảng viên trong học sinh cũng được quan tâm, góp phần bồi dưỡng thế hệ trẻ có bản lĩnh, trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp xây dựng quê hương. Cùng với nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường chú trọng chăm lo đời sống, sinh hoạt của học sinh nội trú, tạo môi trường học tập và rèn luyện nền nếp, giúp các em yên tâm học tập, từng bước thích nghi với cuộc sống xa gia đình và trưởng thành hơn.

Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, với tâm thế chủ động, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Điện Biên tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục, giữ gìn những giá trị được các thế hệ đi trước vun đắp, từng bước xây dựng nhà trường phát triển vững chắc, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho quê hương Điện Biên.