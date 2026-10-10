Tự hào truyền thống, vững bước tương lai

Những thành tựu ấy được vun đắp bằng sự hy sinh, cống hiến của nhiều thế hệ và sức mạnh của nhân dân. Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, cán bộ cơ sở, cựu chiến binh và chuyên gia đã chia sẻ niềm tự hào, cùng kỳ vọng về một Hà Nội phát triển bền vững, hiện đại, giàu bản sắc và đáng sống.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Hà Đông Nguyễn Quang Hòa:

Xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước

Đi qua chiến tranh, cả đời gắn bó với quân đội, tôi càng thấm thía giá trị của hòa bình và trách nhiệm của người lính. Được trở về, sống giữa nhân dân, tiếp tục làm những việc có ích là niềm hạnh phúc lớn. Với tôi, cống hiến là cách tri ân đồng đội, những người đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc để chúng ta có cuộc sống hôm nay.

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), trong lòng tôi tràn đầy niềm tự hào, phấn khởi và tin tưởng. Nhìn lại chặng đường đã qua, càng hiểu những gian lao để giành lại độc lập, chúng tôi càng mong muốn Hà Nội phát triển xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Những vận hội mới đang mở ra cũng thôi thúc mỗi người sống trách nhiệm hơn với Thủ đô.

Điều củng cố niềm tin của tôi là quyết tâm phát triển đang được thể hiện bằng hành động cụ thể của thành phố. Trên khắp thành phố, những dự án giao thông, những cây cầu, tuyến đường đang được khẩn trương triển khai. Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án Trục không gian quốc lộ 1A..., cùng các công trình trọng điểm đang từng bước tạo dựng nền tảng để Hà Nội vươn xa. Nhịp lao động ngày đêm ấy khiến tôi cảm nhận rõ sức mạnh của ý chí và tinh thần vượt khó. Mỗi công trình hôm nay còn mang trách nhiệm với cuộc sống của con cháu mai sau.

Là cựu chiến binh, chúng tôi thấy mình có trách nhiệm góp sức vào công cuộc ấy. Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ cần được thể hiện trong từng việc ở cơ sở. Đó là việc gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách; vận động nhân dân đồng thuận; giữ gìn đoàn kết, xây dựng nếp sống văn minh...

Tôi tin rằng, khi quyết tâm của thành phố được tiếp sức bằng sự đồng lòng của nhân dân, Hà Nội sẽ tận dụng tốt những cơ hội mới.

Nguyên Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng, quận Long Biên (cũ) Âu Thị Thường:

Tự hào Thủ đô ngày càng phát triển

Điều đáng tự hào nhất sau 72 năm là sự đổi thay toàn diện của Hà Nội, nhưng vẫn giữ được cốt cách riêng. Từ một đô thị có quy mô còn khiêm tốn, thành phố đã vươn lên thành trung tâm lớn về giáo dục, khoa học, kinh tế của cả nước. Kết cấu hạ tầng, trường học, bệnh viện, không gian đô thị ngày càng khang trang; công nghệ hiện diện sâu hơn trong quản lý và đời sống. Quan trọng hơn, người dân có điều kiện sống tốt hơn, cơ hội học tập, việc làm và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu cũng rộng mở hơn.

Ở cấp phường, nơi trực tiếp gần dân, tôi cảm nhận rõ những thay đổi ấy qua từng gia đình. Trước đây, nhu cầu chủ yếu là ăn no, mặc ấm, có nhà ở, có việc làm. Hôm nay, người dân mong muốn nhiều hơn, đó là sống trong môi trường xanh, sạch, an toàn; được phục vụ hành chính thuận tiện, minh bạch; có không gian văn hóa, thể thao; được chăm sóc sức khỏe và có cơ hội phát triển cho con em. Sự thay đổi trong nhu cầu cũng đặt ra yêu cầu chính quyền cơ sở phải lắng nghe tốt hơn, phục vụ chuyên nghiệp hơn và ứng xử gần gũi, trách nhiệm hơn.

Với thế hệ trẻ sinh ra trong một Hà Nội hiện đại, tôi mong các cháu hiểu rằng, phía sau những con đường rộng mở, những tòa nhà mới là lịch sử, là sự hy sinh và công sức của nhiều thế hệ. Hãy gìn giữ lòng yêu nước, truyền thống thanh lịch, nghĩa tình, tinh thần cộng đồng, những di sản văn hóa và nếp sống văn minh của người Hà Nội. Hiện đại không có nghĩa là quên cội nguồn. Mỗi người hãy bắt đầu từ những việc nhỏ chính là góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.

TS Đỗ Thị Kim Anh (Viện Địa lý nhân văn và phát triển bền vững, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam):

Xây dựng Hà Nội thực sự là thành phố đáng sống

72 năm kể từ mốc son ngày 10-10-1954 lịch sử, Hà Nội đã có những bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực. Với tôi, điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất là tốc độ hiện đại hóa rất nhanh của Thủ đô trong những năm gần đây. Sự thay đổi ấy không chỉ thể hiện ở diện mạo của một đô thị đang phát triển và hội nhập mạnh mẽ, mà còn hiện rõ trong chính đời sống hằng ngày của người dân.

Để Thủ đô tiếp tục phát triển bền vững trong chặng đường sắp tới, theo tôi, trước hết Hà Nội cần có một quy hoạch tổng thể về không gian sống đô thị với tầm nhìn dài hạn, trong đó phát triển hạ tầng phải đi cùng bảo vệ môi trường sinh thái, không gian xanh, mặt nước và các không gian công cộng.

Đồng thời, thành phố cần nghiên cứu, gìn giữ, khai thác và phát huy tốt hơn bản sắc riêng của một Thủ đô nghìn năm văn hiến. Hà Nội phát triển hiện đại, nhưng không nên trở thành một đô thị giống với bất kỳ nơi nào khác. Những giá trị của Thăng Long - Hà Nội, từ di sản, cảnh quan, nếp sống đến cốt cách con người, phải tiếp tục được nuôi dưỡng và chuyển hóa thành nguồn lực cho phát triển.

Quan trọng nhất, mọi chính sách phát triển phải hướng đến con người, coi con người là trung tâm, là mục tiêu và là động lực của phát triển. Với Hà Nội, điều đó cần được thể hiện bằng một chính quyền gần dân hơn, dịch vụ công thuận tiện hơn, chuyển đổi số thực chất hơn và hệ thống phúc lợi xã hội ngày càng bao trùm. Người cao tuổi cần được chăm sóc, phụng dưỡng tốt hơn. Trẻ em cần được tạo điều kiện học tập và phát triển tốt nhất. Mỗi người dân, dù ở khu vực trung tâm hay vùng ven, đều phải có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng thành quả phát triển.

Một Hà Nội bền vững không chỉ là Hà Nội giàu hơn, hiện đại hơn, mà phải là một Hà Nội giàu bản sắc, xanh hơn, đáng sống hơn và tạo điều kiện tốt nhất để mỗi con người phát triển.

Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cầu Giấy Vũ Trung Kiên:

Mong muốn tạo bước đột phá mạnh mẽ hơn

72 năm là một chặng đường đủ dài để nhìn thấy sự đổi thay mạnh mẽ của Thủ đô. Từ những ngày đầu sau giải phóng với nhiều khó khăn, Hà Nội đã từng bước vươn lên, trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ lớn của cả nước. Những tuyến đường, cây cầu, khu đô thị mới, hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Đây là những minh chứng rõ nét cho sự phát triển đó. Ngay trong từng khu dân cư, sự thay đổi cũng có thể cảm nhận rõ qua những con đường được chỉnh trang, hệ thống chiếu sáng, cây xanh, không gian công cộng và các công trình phục vụ dân sinh ngày càng được quan tâm đầu tư.

Tôi mong muốn, Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới sẽ tiếp tục tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ hơn. Trước hết là phát triển kinh tế theo hướng hiện đại, xanh, bền vững, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng suất lao động.

Tôi cũng kỳ vọng, thành phố sẽ giải quyết tốt hơn bài toán hài hòa giữa phát triển đô thị hiện đại với bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa. Hà Nội có thể phát triển mạnh mẽ, có những khu đô thị mới, những công trình hiện đại nhưng vẫn phải giữ được nét đặc trưng, chiều sâu văn hóa và những không gian làm nên bản sắc của Thủ đô.