Tự hào truyền thống – Phát huy vai trò phụ nữ, nông dân trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Dự hội nghị có đồng chí Lò Văn Học – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Uyên; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân xã và hơn 200 cán bộ, hội viên phụ nữ, nông dân trên địa bàn.

Đại diện Hội Nông dân và Hội Phụ nữ xã Tân Uyên tham gia chương trình tọa đàm.

Tại chương trình, phần giao lưu, chia sẻ tập trung làm rõ vai trò của tổ chức hội trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Đại diện các chi hội phụ nữ, nông dân trao đổi kinh nghiệm tập hợp, vận động hội viên, triển khai phong trào thi đua và những hoạt động thiết thực tại địa phương. Các hộ gia đình tham gia mô hình do dự án triển khai chia sẻ cách làm, kết quả bước đầu trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Tân Uyên tặng hoa chúc mừng Hội Nông dân và Hội Phụ nữ xã Tân Uyên.

Trong khuôn khổ chương trình, còn có các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, là sản phẩm từ những mô hình được chương trình, Dự án care hỗ trợ. Đây là cơ hội để hội viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu thành quả lao động, sản xuất…

Điểm nhấn của chương trình là phần thi tìm hiểu kiến thức về biến đổi khí hậu với 8 đội tham gia. Các đội trả lời câu hỏi trắc nghiệm về bình đẳng giới, nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; thi ghép chữ và trình bày ý nghĩa thông điệp. Chương trình còn có phần giao lưu với khán giả, giúp người tham dự củng cố kiến thức thông qua những câu hỏi gần gũi với thực tiễn đời sống và sản xuất…

Đồng chí Lò Văn Học – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Uyên phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lò Văn Học – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Uyên đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gắn các phong trào thi đua với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng tiết kiệm nguồn nước, thu gom và xử lý rác thải, chủ động phòng ngừa thiên tai; phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia quyết định các vấn đề của gia đình và cộng đồng. Đồng thời, tăng cường phối hợp, hỗ trợ và nhân rộng những mô hình sản xuất hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại chương trình.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Đây là dịp khơi dậy niềm tự hào về truyền thống của tổ chức hội, tăng cường đoàn kết, phát huy trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ, nông dân trong thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương. Qua đó, khuyến khích mỗi gia đình chủ động bảo vệ môi trường, áp dụng phương thức sản xuất phù hợp, góp phần xây dựng xã Tân Uyên phát triển bền vững.