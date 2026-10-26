Tự hào truyền thống anh hùng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân

Tiết mục văn nghệ tại đảo Trường Sa chào mừng kỷ niệm 51 năm thành lập Vùng 4 Hải quân.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong toàn Lữ đoàn đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Vùng 4 Hải quân thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ; Tổ chức căng treo băng rôn, khẩu hiệu tại các khu vực làm việc, sinh hoạt, tạo không khí thi đua sôi nổi, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ học tập truyền thống Quân chủng và Vùng 4 Hải quân tại Nhà truyền thống.

Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị và trên các đảo. Cán bộ, chiến sĩ tích cực tham quan nhà truyền thống, tìm hiểu lịch sử, những chiến công và thành tích tiêu biểu của Vùng 4 Hải quân; duy trì nền nếp đọc sách, báo, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thượng tá Hoàng Văn Cường, Chính trị viên đảo Sinh Tồn, cho biết: "Thông qua các hoạt động chào mừng, chúng tôi mong muốn giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu sâu sắc hơn về truyền thống vẻ vang của Vùng 4 Hải quân, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo được giao".

Không chỉ có ý nghĩa giáo dục truyền thống, các hoạt động còn tạo sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường tình đoàn kết trong đơn vị. Hạ sĩ Trần Duy Tân, pháo thủ đảo Đá Nam, chia sẻ: "Được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và tìm hiểu lịch sử đơn vị, tôi càng thêm tự hào về truyền thống của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao".

Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đảo Sinh Tồn tìm hiểu truyền thống Vùng 4 Hải quân qua sách báo.

Cùng với các hoạt động dành cho bộ đội, các đơn vị còn tích cực củng cố cảnh quan môi trường, chỉnh trang doanh trại, chăm sóc cây xanh, xây dựng cảnh quan chính quy, xanh, sạch, đẹp. Những việc làm thiết thực góp phần tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng đời sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo.

Chị Lê thị Hương Trâm, người dân sinh sống trên đảo Trường Sa, bày tỏ: "Chúng tôi rất phấn khởi khi thấy cán bộ, chiến sĩ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày truyền thống của Vùng 4 Hải quân. Sự quan tâm, gắn bó của bộ đội không chỉ làm cho đời sống trên đảo thêm vui tươi mà còn giúp người dân thêm yên tâm sinh sống, lao động, góp phần cùng các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương".

Hoạt động thể thao chào mừng kỷ niệm Vùng 4 Hải quân.

Thông qua các hoạt động, Lữ đoàn 146 góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, tạo động lực để toàn đơn vị tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân", đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc./.