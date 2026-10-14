Tự hào truyền thống 80 năm lực lượng vũ trang Thủ đô

Dấu ấn từ cuộc thi

Sau hơn 4 tháng triển khai, Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô với chủ đề “80 năm - Vinh dự, tự hào Người chiến sĩ Thủ đô” đã thu hút 36.537 bài dự thi, gồm 35.473 bài thi trực tuyến và 1.064 bài thi viết. Đây là một trong những hoạt động nổi bật của đợt kỷ niệm, thu hút cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh, đoàn viên, học sinh và đông đảo người dân tham gia.

Các tiết mục văn nghệ ý nghĩa tại hội nghị. Ảnh: MT

Việc bổ sung hình thức thi trực tuyến tạo điều kiện để nhiều người tìm hiểu lịch sử ở những địa điểm, thời gian khác nhau. Ở hình thức thi viết, nhiều tác giả dành công sức sưu tầm tài liệu, hình ảnh, xây dựng mô hình, tái hiện các dấu mốc trong chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Thủ đô.

Một số bài dự thi ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần làm mới cách thể hiện nội dung giáo dục truyền thống. Nhiều tác phẩm được trình bày bằng tranh tư liệu, mô hình, thơ hoặc các tập sách biên soạn công phu.

Sức lan tỏa của cuộc thi còn thể hiện qua sự tham gia của nhiều thế hệ. Trong số người dự thi có các cựu chiến binh: Nguyễn Xuân Thi (93 tuổi), Nguyễn Thanh Nhàn (87 tuổi), Vũ Đình Dậu (83 tuổi) ở phường Tương Mai.

Ở lứa tuổi học sinh, nhiều em tham gia với những bài viết giản dị, giàu ý nghĩa. Những câu chuyện, tư liệu được người dự thi tìm hiểu và chia sẻ đã góp phần giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về truyền thống của LLVT Thủ đô.

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Thủ đô tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô. Ảnh: MT

Song song với cuộc thi, Cuộc vận động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Chiến thắng B-52 sau hơn 6 tháng triển khai đã tiếp nhận 96 hiện vật và một phim tài liệu từ 10 tổ chức, 26 cá nhân. Trong số hiện vật tiếp nhận có 7 hiện vật thuộc thời kỳ kháng chiến chống Pháp, 69 hiện vật thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và 20 hiện vật giai đoạn hiện nay.

Những hiện vật được hiến tặng phản ánh các giai đoạn lịch sử, đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Thủ đô trong các cuộc kháng chiến và thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Cùng với hoạt động sưu tầm hiện vật, phong trào đăng ký công trình, phần việc chào mừng được triển khai tại các cơ quan, đơn vị. Theo đó, có 119 trong tổng số 146 đầu mối cơ quan, đơn vị đăng ký công trình. Các hoạt động góp phần gắn việc ôn lại truyền thống với những nhiệm vụ, phần việc cụ thể, tạo không khí thi đua trong LLVT Thủ đô.

Gìn giữ giá trị lịch sử, tiếp nối truyền thống vẻ vang

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội biểu dương các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành và các tầng lớp nhân dân đã tích cực hưởng ứng cuộc thi, cuộc vận động và các công trình chào mừng.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MT

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu đề nghị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục truyền thống, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô; chú trọng ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để giới thiệu những câu chuyện, hình ảnh, tư liệu lịch sử, gương điển hình và cách làm sáng tạo. Qua đó, đưa công tác giáo dục truyền thống đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân.

Tặng Bằng khen, trao giải cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong cuộc thi và cuộc vận động. Ảnh: MT

Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu cũng đề nghị tiếp tục tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, hoạt động giao lưu, tọa đàm, sưu tầm, hiến tặng hiện vật lịch sử; triển khai các công trình, phần việc thanh niên gắn với những ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước, Quân đội và Thủ đô.

“Đặc biệt, cơ quan chính trị các cấp cần chủ động tham mưu, hướng dẫn, phối hợp triển khai các hoạt động giáo dục truyền thống; kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân có cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đồng thời, chú trọng tổng hợp, lưu giữ và khai thác các tư liệu, hiện vật, sản phẩm từ cuộc thi, cuộc vận động để phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày và giáo dục truyền thống lâu dài, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao thưởng, ghi nhận các tập thể, cá nhân có thành tích trong cuộc thi và cuộc vận động.