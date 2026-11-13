Tự hào Trường THPT Thủy Sơn- những trái ngọt từ hành trình chinh phục tri thức

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Thuỷ Sơn, năm học 2026-2027.

Thầy trò Trường THPT Thủy Sơn, phường Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng đón nhận niềm vui lớn với thành tích 14 giải thưởng trong Kỳ thi học sinh giỏi thành phố năm học 2026–2027.

Trong tổng số 14 giải thưởng, nhà trường vinh dự có: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 2 giải Ba và 8 giải Khuyến khích. Những con số đầy tự hào ấy chính là món quà ý nghĩa dành tặng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả thầy và trò nhà trường.

Đội tuyển Lịch sử vinh dự đạt 1 giải Nhất và 2 giải Nhì.

Đặc biệt, dưới sự dẫn dắt tận tâm của cô giáo Nguyễn Thị Loan, đội tuyển môn Lịch sử đã để lại dấu ấn thật đáng tự hào với 1 giải Nhất và 2 giải Nhì. Thành quả ấy không chỉ ghi nhận sự cố gắng, niềm say mê của các em học sinh mà còn là trái ngọt từ tình yêu nghề, sự kiên trì và tâm huyết của người giáo viên luôn hết lòng vì học trò.

Em Nguyễn Văn Kiên với giải Nhất bộ môn Lịch sử.

Học sinh có thành tích nổi bật là Nguyễn Văn Kiên với giải Nhất bộ môn Lịch sử. Trước đó, em đã xuất sắc giành giải Ba môn Lịch sử tại kỳ thi học sinh giỏi thành phố bảng A – bảng thi dành cho học sinh các trường chuyên. Tiếp nối thành công đó, Kiên tiếp tục chinh phục thành công giải Nhất trong kì thi học sinh giỏi bảng B. Thành tích liên tiếp ở hai bảng thi có tính cạnh tranh cao là minh chứng cho năng lực, bản lĩnh và tinh thần học tập bền bỉ của em, đồng thời ghi nhận hiệu quả trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của cô giáo Nguyễn Thị Loan và nhà trường.

Cán bộ, giáo viên Trường THPT Thuỷ Sơn và các đội tuyển học sinh giỏi của trường.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Hiệu trưởng Trường THPT Thuỷ Sơn chia sẻ, kết quả thi học sinh giỏi của nhà trường là minh chứng cho sự nỗ lực, tinh thần học tập nghiêm túc và ý chí vươn lên của các em học sinh trong quá trình học tập, ôn luyện và tham gia kỳ thi. Đây cũng là thành quả từ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu nhà trường, sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Thành tích tại kỳ thi năm nay không chỉ mang lại niềm vui, niềm tự hào cho các em học sinh, gia đình và thầy cô giáo mà còn góp phần khẳng định những nỗ lực của nhà trường trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Đặc biệt, kết quả đạt được là nguồn động viên để các thế hệ học sinh tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê học tập, chủ động khám phá tri thức và không ngừng chinh phục những mục tiêu cao hơn.

Cô giáo Nguyễn Thị Loan trong giờ ôn luyện với đội tuyển Lịch sử.

Với những kết quả đã đạt được, Trường THPT Thủy Sơn tiếp tục xác định nâng cao chất lượng giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng phát triển năng lực học sinh, đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Mỗi giải thưởng là một niềm vui, một câu chuyện đẹp về nghị lực và khát vọng. Tin tưởng rằng, những thành công hôm nay sẽ là động lực để thầy và trò Trường THPT Thủy Sơn tiếp tục nỗ lực, đổi mới và gặt hái thêm nhiều thành tựu trong hành trình chinh phục tri thức, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh.