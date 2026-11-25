Tự hào nguồn cội, vững bước hội nhập qua “Muôn sắc Việt Nam”
Giữ gìn hồn cốt dân tộc trong dòng chảy hội nhập không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào chung của mỗi người dân đất Việt. Chương trình “Muôn sắc Việt Nam” tiếp tục trở thành điểm hẹn kết nối những giá trị di sản truyền thống với nhịp sống đương đại, khơi dậy mạnh mẽ tình yêu quê hương và khát vọng vươn mình của thế hệ trẻ Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tu-hao-nguon-coi-vung-buoc-hoi-nhap-qua-muon-sac-viet-nam-246261125120814326.htm