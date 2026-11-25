Sau một giờ ngắn ngủi bên người vợ vừa sinh con trai đầu lòng, chàng lính trẻ Nguyễn Tất Lan lại lên đường ra trận rồi anh dũng hy sinh ở tuổi 20. Sau 52 năm, hài cốt người lính ấy mới được đưa trở về quê nhà Nghệ An trong sự đón đợi, tiễn đưa của hàng trăm người dân.