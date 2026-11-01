'Tự hào là người Việt Nam' – Bản hòa ca của tinh thần đại đoàn kết

Dự chương trình có các đồng chí: Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam” năm 2026 tại Sân vận động Thái Nguyên.

Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam” là sự kiện được tổ chức thường niên. Năm 2026, chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức. Mang chủ đề “Nối vòng tay lớn”, chương trình hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam, kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến; đồng thời gắn với các hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên và Festival Trà quốc tế.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu, khán giả trong đêm đại nhạc hội tối 1/11.

Được dàn dựng thành 3 chương, chương trình đưa khán giả đi qua hành trình lịch sử, từ cội nguồn dân tộc, những năm tháng đấu tranh giành độc lập đến công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và khát vọng vươn lên trong tương lai.

Mở đầu là chương I “Chung một nguồn cội – Chung một cơ đồ”, tái hiện hành trình dựng nước, giữ nước và sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Từ núi rừng Việt Bắc, dải Trường Sơn, đất đỏ miền Đông đến những hậu phương trên khắp mọi miền Tổ quốc, tất cả cùng hướng về một mục tiêu chung, làm nên sức mạnh Việt Nam. Những ca khúc “Làng tôi”, “Giai điệu Tổ quốc”, “Bài ca Hồ Chí Minh”, “Nhạc rừng”, “Lá đỏ”, “Hẹn ước Bắc Nam”… gợi nhắc những trang sử hào hùng, tình đồng bào và sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

Một trong những khoảnh khắc tưng bừng của đại nhạc hội.

Các tác phẩm quen thuộc được thể hiện qua giọng ca của Hương Ly, Hòa Minzy, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Viết Danh, Phạm Anh Khoa, Tố My cùng nhiều nghệ sĩ, tạo nên không gian âm nhạc vừa hào hùng, vừa sâu lắng, kết nối những ký ức lịch sử với tình cảm thiêng liêng dành cho Tổ quốc.

Tiếp nối mạch cảm xúc, chương II “Chung một đất nước – Chung một niềm tin” khắc họa hình ảnh Việt Nam trong hòa bình và trên hành trình phát triển. Những con người từng chung sức bảo vệ Tổ quốc hôm nay tiếp tục góp sức dựng xây đất nước, từ làng quê, đồng ruộng đến nhà máy, công trường, phòng thí nghiệm, từ biên giới đến biển đảo. Mỗi ngành nghề, mỗi vùng miền đều góp phần tạo nên diện mạo và sức sống của đất nước.

Biển người hội tụ tại Sân vận động Thái Nguyên xem chương trình "Tự hào là người Việt Nam".

Thông điệp về sự gắn bó giữa các thế hệ, tình cảm giữa đồng bào trên mọi miền Tổ quốc được chuyển tải qua những ca khúc đi cùng năm tháng như “Huế - Sài Gòn - Hà Nội”, “Em đi giữa biển vàng”, “Em ở nông trường, em ra biên giới”, “Tình đất đỏ miền Đông”… Những giai điệu thân thuộc không chỉ gợi nhắc một thời gian khó mà còn tôn vinh những đóng góp bình dị, bền bỉ của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ở chương III “Chung một khát vọng – Chung một tương lai”, chương trình hướng tới thế hệ trẻ và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tinh thần đoàn kết được khẳng định không chỉ là giá trị được hun đúc qua lịch sử mà còn là nguồn sức mạnh để các thế hệ hôm nay tiếp tục kế thừa, phát huy và hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường.

Đó là hình ảnh những người trẻ khởi nghiệp bằng ý tưởng sáng tạo, những kỹ sư, lập trình viên làm chủ công nghệ, các nhà khoa học, người lính nơi biên giới, hải đảo, những vận động viên, nghệ sĩ mang hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Và trên hành trình ấy, không ai đứng ngoài vòng tay đoàn kết. Sức mạnh tương lai được tạo nên từ sự tiếp nối giữa các thế hệ, giữa các vùng miền, giữa đồng bào trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Chương trình để lại nhiều ấn tượng khó quên với đông đảo người dân và du khách đến Thái Nguyên.

Một trong những khoảnh khắc xúc động của chương trình là nghi thức các cựu chiến binh trao ngọn lửa truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Ngọn lửa được lấy từ Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa, mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về sự tiếp nối truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong gìn giữ hòa bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khép lại phần truyền hình trực tiếp là những ca khúc “Khát vọng tuổi trẻ”, “Việt Nam tươi đẹp”, “Tôi yêu Việt Nam”, “Việt Nam trong tôi là” và “Âm vang Tổ quốc”, cùng màn pháo hoa rực rỡ, tạo nên cao trào cảm xúc cho chương trình. Sau đó, không khí đại nhạc hội tiếp tục được nối dài với 60 phút biểu diễn dành riêng cho khán giả có mặt tại sân vận động.

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật quy mô lớn, “Tự hào là người Việt Nam – Nối vòng tay lớn” còn gửi gắm thông điệp về sức mạnh của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm tiếp nối truyền thống dân tộc. Qua ngôn ngữ nghệ thuật, những giá trị lịch sử và văn hóa được đánh thức, lan tỏa, góp phần bồi đắp niềm tự hào, củng cố niềm tin và khơi dậy khát vọng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.