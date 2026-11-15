Tự hào khoác trên mình màu áo của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH | An toàn phòng cháy & chữa cháy | 15/11/2026

Theo kế hoạch, 14h ngày mai (16/11), HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội sẽ tuyên án đối với bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng 186 bị cáo khác trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.