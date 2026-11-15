Tự hào khoác trên mình màu áo của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH | An toàn phòng cháy & chữa cháy | 15/11/2026
Là chiến sĩ trẻ của tổ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Đội CC&CNCH khu vực số 14, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội, hạ sĩ Nguyễn Đức Toàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, không ngừng rèn luyện và trau dồi thêm cho mình nhiều kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao khả năng chiến đấu.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tu-hao-khoac-tren-minh-mau-ao-cua-luc-luong-canh-sat-pccccnch-an-toan-phong-chay-chua-chay-15-11-2026-246261115210003828.htm