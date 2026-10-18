Tự hào khi được khoác trên mình sắc phục Công an nhân dân

Bản lĩnh, trí tuệ trong môi trường công tác nhiều áp lực

Tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, Trung tá Đào Thị Thu Yến về nhận công tác tại Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất từ tháng 7/2008. Tính đến nay, chị đã gắn bó hơn 18 năm với công việc nơi đây và hiện là Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

Suốt hành trình ấy, có biết bao kỷ niệm đong đầy, gắn liền với chặng đường công tác của chị và đồng đội. Nhưng có lẽ, ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là những ngày tháng cả đơn vị chung tay cùng đất nước chống dịch COVID-19. Với chị, đó không chỉ là khoảng thời gian để lại những kỷ niệm đáng nhớ mà còn là sự thay đổi sâu sắc về nhận thức và phương pháp công tác.

Trung tá Đào Thị Thu Yến (ngoài cùng, bên trái) tham gia các hoạt động của đơn vị.

Nhớ lại những ngày tháng ấy, chị chia sẻ, khi đất nước căng mình chống dịch, cùng với nỗ lực của Chính phủ, các ban ngành và nhân dân, Công an cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất được xác định là một trong những lực lượng tuyến đầu. Trước yêu cầu công tác và chiến đấu trong một bối cảnh chưa từng có tiền lệ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp trên, chị cùng đồng đội vừa phải đảm bảo tuyệt đối công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý xuất nhập cảnh (XNC); vừa chủ động tự bảo vệ bản thân và gia đình.

Bám sát các phương án, kế hoạch giữa thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, chị cùng đồng đội đã quản lý tốt địa bàn XNC; đồng thời, tham gia trực “Ba tại chỗ” để kịp thời đáp ứng yêu cầu chống dịch cũng như triển khai công tác theo chỉ đạo. Những ngày tháng gian khó ấy đã khắc sâu trong chị tình đồng chí, nghĩa đồng đội, sự chia sẻ và tinh thần đoàn kết cao cả.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là một trong những cửa ngõ giao thông hàng không quốc tế quan trọng, có lưu lượng chuyến bay và hành khách lớn nhất Việt Nam. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với công tác kiểm soát XNC cùng việc đảm bảo an ninh, an toàn hàng không phải chặt chẽ, chính xác, đúng pháp luật, chuyên nghiệp và văn minh.

Trung tá Đào Thị Thu Yến cùng đồng đội tham gia các hoạt động thiện nguyện.

“Áp lực hằng ngày đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) là vừa phải giữ vững tuyệt đối an ninh, độ chính xác trong kiểm soát XNC và an toàn hàng không, vừa phải giải quyết thủ tục nhanh chóng, thông suốt trong điều kiện áp lực thời gian hạn chế và lượng khách kỷ lục”- Trung tá Yến chia sẻ.

Trung tá Đào Thị Thu Yến cho biết, bên cạnh kiến thức nghiệp vụ, ngoại ngữ và khả năng ứng dụng công nghệ, những phẩm chất cốt lõi giúp một nữ cán bộ Công an cửa khẩu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính là tinh thần trách nhiệm cao và sự cẩn trọng tỉ mỉ. Đi cùng với đó là sự khéo léo, uyển chuyển, linh hoạt trong xử lý tình huống; kết hợp với sự đồng cảm, tinh thần nhân văn, biết sẻ chia và sẵn sàng giúp đỡ hành khách, đặc biệt là những người yếu thế.

Có một câu chuyện mà đến giờ chị và đồng đội vẫn nhớ mãi. Thời điểm đó khoảng năm 2025, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất cảnh, một nữ kiểm soát viên (KSV) tiếp nhận hồ sơ của người phụ nữ trẻ bế cháu bé khoảng 1 tuổi đi cùng một nam hành khách. Qua kiểm tra hộ chiếu và các giấy tờ liên quan, KSV phát hiện nữ hành khách chưa đủ 17 tuổi nên đã yêu cầu xuất trình giấy khai sinh của em bé. Nhận thấy giấy khai sinh chỉ có tên mẹ (nữ hành khách) mà không có tên bố, KSV gạn hỏi về người nam đi cùng nhưng cả hai đều ngập ngừng, trả lời loanh quanh. Quan sát thấy nam hành khách đang xách túi đồ dùng dành cho trẻ em, KSV phán đoán người này có thể là bố của đứa trẻ. Từ độ tuổi của người mẹ và em bé, nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, KSV đã kịp thời báo cáo cấp trên đề nghị làm rõ.

Kết quả điều tra xác định nam hành khách đúng là bố đứa trẻ và đã có hành vi giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (tức người mẹ trẻ nói trên). Trong quá trình xử lý vụ việc và chờ người nhà đến tiếp nhận, do người mẹ còn quá nhỏ tuổi, thiếu kinh nghiệm chăm con, em bé lại mệt mỏi quấy khóc, các nữ cán bộ tại đây đã chủ động hỗ trợ chăm sóc, dỗ dành và vệ sinh cho bé. Đây là một trong những tình huống điển hình thể hiện rõ nét tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái; đồng thời minh chứng cho ý thức nghiệp vụ, tinh thần cảnh giác và khả năng phán đoán sắc bén của nữ CBCS Công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất.

Những việc làm nhân văn phía sau nhiệm vụ chuyên môn

Là cán bộ Công an cửa khẩu, yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh hàng không và chấp hành pháp luật luôn phải đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, mỗi hành khách đi qua cửa khẩu lại có những hoàn cảnh, tâm lý và nhu cầu rất riêng. Vì vậy, người cán bộ cần sự tinh tế, biết lắng nghe, giải thích rõ ràng và lựa chọn phương án hỗ trợ phù hợp.

Chẳng hạn, khi tiếp đón hành khách lớn tuổi, phụ nữ mang thai, người khuyết tật hay hành khách gặp bất đồng ngôn ngữ, các cán bộ sẽ chủ động hướng dẫn, hỗ trợ trong phạm vi thẩm quyền. Việc làm này giúp hành khách cảm nhận được sự tôn trọng và an tâm, nhưng vẫn đảm bảo đúng, đủ các quy trình kiểm soát theo quy định. Với Trung tá Đào Thị Thu Yến, sự nhân văn không có nghĩa là bỏ qua nguyên tắc, mà là thực hiện nguyên tắc bằng thái độ trách nhiệm, tận tâm và thấu hiểu. Nhờ đó, mỗi CBCS không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn, an ninh mà còn góp phần khắc họa hình ảnh người chiến sĩ CAND chuyên nghiệp, văn minh, thân thiện trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế.

Thực tế tại một cửa khẩu quốc tế sầm uất, các nữ cán bộ thường xuyên tiếp xúc với hành khách đa dạng về quốc tịch, văn hóa, ngôn ngữ và tâm lý. Những khi chuyến bay bị chậm, hành khách mệt mỏi, lo lắng hoặc chưa hiểu rõ quy định, sự kiên nhẫn lắng nghe và giải thích tận tình sẽ giúp xoa dịu căng thẳng, hạn chế mâu thuẫn và nâng cao hiệu quả công tác. Sự tinh tế, nhạy bén còn giúp các chị kịp thời nhận biết khó khăn của hành khách để hỗ trợ; đồng thời phát hiện những dấu hiệu bất thường cần kiểm tra, xác minh...

Đặc thù công tác cửa khẩu hàng không là làm việc theo ca kíp, không phân biệt ngày thường, ngày nghỉ hay lễ, Tết. Để cân bằng giữa công việc và gia đình, điều cốt lõi là biết sắp xếp thời gian hợp lý và trân trọng từng khoảnh khắc bên người thân. Dù không phải lúc nào cũng có thể dành cho gia đình nhiều thời gian như mong muốn, nhất là những dịp lễ, Tết khi mọi người đoàn tụ thì chị Yến luôn chủ động thu xếp việc cá nhân để dành trọn "thời gian chất lượng" cho gia đình mỗi khi có thể. Chị tâm sự: “Gia đình chính là điểm tựa tinh thần vững chắc để tôi yên tâm công tác, vượt qua áp lực và tiếp tục gắn bó với nghề”.

Trong quá trình công tác, chị luôn xác định mỗi nhiệm vụ đều phải thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm và sự nghiêm túc cao nhất. Những hình thức biểu dương, khen thưởng của cấp trên là niềm vinh dự, động viên chị không ngừng hoàn thiện bản thân. Nhưng điều chị trân trọng hơn cả chính là sự tin tưởng của lãnh đạo, sự hỗ trợ của đồng đội và những kết quả thiết thực mang lại.

Thành tích không phải là đích đến cuối cùng mà là động lực phấn đấu, vì mỗi ngày làm việc là một cơ hội để học hỏi và đóng góp. Phần thưởng ý nghĩa nhất đối với Trung tá Đào Thị Thu Yến là sự tin tưởng của đồng đội, sự ghi nhận của tổ chức và biết rằng những nỗ lực của mình đã đóng góp vào thành công chung của tập thể.