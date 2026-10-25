Tự hào hành trình 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà dự buổi lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trình bày diễn văn khai mạc. Ảnh: Văn Tuyến.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh: "Nửa thế kỷ đã đi qua, tình cảm giữa Hà Nội và Lâm Đồng không chỉ được lưu giữ trong tên gọi địa danh hay những trang sử, mà còn được bồi đắp bằng nghĩa tình, sự sẻ chia và trách nhiệm đối với nhau qua nhiều thế hệ. Đó chính là giá trị cần được trân trọng, gìn giữ và tiếp tục phát huy trong chặng đường phát triển mới của hai địa phương", Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khẳng định.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cùng với nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, Đảng và Nhà nước chủ trương phân bố lại lao động, dân cư, xây dựng các vùng kinh tế mới, phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Đó là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở giai đoạn mới.

Thực hiện chủ trương ấy, từ năm 1976, Hà Nội và Lâm Đồng đã phối hợp khảo sát, quy hoạch, chuẩn bị xây dựng vùng kinh tế mới tại Nam Ban, Lán Tranh, thuộc huyện Đức Trọng lúc bấy giờ. Ngày 18/4/1976, những đội viên tiền trạm Gia Lâm có mặt tại Nam Ban. Tiếp đó, các tổng đội Từ Liêm, Đông Anh, Thanh Trì, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng lần lượt vào nhận nhiệm vụ. Hơn 2.600 thanh niên tiền trạm trong những năm đầu đã đem sức trẻ và tinh thần "Ba sẵn sàng" đến với cao nguyên, mở đầu một hành trình dựng xây đầy thử thách.

Hà Nội luôn là địa phương đồng hành, hỗ trợ thiết thực đối với Lâm Đồng. Từ việc cử cán bộ và lực lượng chuyên môn trong những năm đầu đến đầu tư các công trình giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa, hỗ trợ an sinh xã hội trong các giai đoạn tiếp theo, sự quan tâm của Thủ đô đã góp phần giải quyết nhiều nhu cầu thiết yếu của địa phương", đồng chí Hồ Văn Mười nói.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Đoàn công tác thành phố Hà Nội tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Văn Tuyến.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Lâm Đồng đã bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không gian phát triển mở rộng từ cao nguyên đến biển, đảo, cùng với tiềm năng về nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, du lịch và kinh tế biển, tạo điều kiện để tỉnh tổ chức lại các nguồn lực, tăng cường liên kết và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Hà Nội trong xúc tiến đầu tư, thương mại; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến và tiêu thụ nông sản; văn hóa, thể thao, du lịch; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các nội dung hợp tác cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, xác định rõ trách nhiệm và kết quả, hướng đến lợi ích thiết thực của người dân và doanh nghiệp.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, các vị đại biểu, các thế hệ cán bộ, thanh niên xung phong cùng toàn thể đồng bào, nhân dân lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp và những tình cảm thân thiết nhất của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Văn Tuyến.

Nhìn lại chặng đường 50 năm, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội càng thêm vui mừng trước sự trưởng thành và những đổi thay của các địa phương thuộc Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng. Từ những vùng đất còn nhiều khó khăn, qua bao thế hệ lao động, xây dựng và phát triển, đến nay nhiều khu dân cư đã khang trang, các công trình giao thông, trường học, cơ sở y tế được quan tâm đầu tư; sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.

Đối với Hà Nội, Lâm Hà, Đạ Tẻh và những địa phương có đông người Hà Nội đến xây dựng vùng kinh tế mới luôn có một vị trí đặc biệt trong tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Dù cách xa về địa lý, Thủ đô vẫn luôn hướng về nơi đây bằng tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm. Trong những năm qua, thành phố Hà Nội cùng các quận, huyện trước đây đã duy trì nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, trao đổi kinh nghiệm; quan tâm hỗ trợ xây dựng các công trình giao thông, trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa và những công trình dân sinh thiết yếu, góp phần cải thiện điều kiện sống của nhân dân. Những việc làm ấy cũng là cách Hà Nội tiếp nối tình cảm và trách nhiệm đối với những vùng đất mà các thế hệ người Hà Nội, Hà Tây đã góp công xây dựng.

Trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng 22 nhà đại đoàn kết trị giá hơn 1,3 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Văn Tuyến.

Với tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước", thành phố Hà Nội mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác với tỉnh Lâm Đồng ngày càng sâu sắc, thiết thực và hiệu quả; đẩy mạnh hợp tác các lĩnh vực có thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội và chúng tôi rất mong muốn các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân hai địa phương tiếp tục duy trì những hoạt động giao lưu, thăm hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nhất là giữa các thế hệ trẻ, để tình cảm gắn bó được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể, gần gũi và thiết thực.

Chủ tịch HĐ Hà Nội cũng nhấn mạnh, từ dấu mốc 50 năm đầy ý nghĩa này, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau gìn giữ, vun đắp và phát huy những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã để lại, để mối quan hệ giữa Hà Nội và Lâm Đồng ngày càng bền chặt, được tiếp nối bằng sự hợp tác, sẻ chia và những thành quả phát triển trong tương lai.