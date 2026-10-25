Tự hào hành trình 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

Lãnh đạo thành phố Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng đã trồng cây lưu niệm và gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng. Ảnh: Văn Tuyến

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà dự buổi lễ.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tham quan không gian triển lãm tư liệu 50 năm và các gian hàng sản phẩm đặc trưng OCOP của các địa phương và của tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Văn Tuyến

Dự lễ kỷ niệm còn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành, xã, phường thành phố Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo và nhân dân 6 xã khu vực Lâm Hà (cũ).

Đoàn công tác thành phố Hà Nội tại hội trại gắn với không gian ẩm thực truyền thống tập trung giới thiệu nét tinh hoa ẩm thực Thăng Long hòa quyện cùng sản vật đặc trưng của vùng đất Lâm Đồng. Ảnh: Văn Tuyến

Trước khi bước vào buổi lễ, lãnh đạo thành phố Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng đã trồng cây lưu niệm và gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng; tham quan không gian triển lãm tư liệu 50 năm và các gian hàng sản phẩm đặc trưng OCOP của các địa phương và của tỉnh Lâm Đồng.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Đoàn công tác thành phố Hà Nội tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Văn Tuyến

Hà Nội - Lâm Đồng như ruột thịt

Trình bày diễn văn kỷ niệm tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, với chủ đề “50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng - Đoàn kết, nghĩa tình, phát triển”, Lễ kỷ niệm hôm nay là dịp để cùng nhìn lại quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của một vùng đất gắn với chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước sau ngày thống nhất; ghi nhận, tri ân công lao của các thế hệ cán bộ, thanh niên xung phong tiền trạm và nhân dân.

“Nửa thế kỷ đã đi qua, tình cảm giữa Hà Nội và Lâm Đồng không chỉ được lưu giữ trong tên gọi địa danh hay những trang sử, mà còn được bồi đắp bằng nghĩa tình, sự sẻ chia và trách nhiệm đối với nhau qua nhiều thế hệ. Đó chính là giá trị cần được trân trọng, gìn giữ và tiếp tục phát huy trong chặng đường phát triển mới của hai địa phương”, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trình bày diễn văn khai mạc. Ảnh: Văn Tuyến

Sau ngày miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, cùng với nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, Đảng và Nhà nước chủ trương phân bố lại lao động, dân cư, xây dựng các vùng kinh tế mới, phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Đó là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở giai đoạn mới.

Thực hiện chủ trương ấy, từ năm 1976, Hà Nội và Lâm Đồng đã phối hợp khảo sát, quy hoạch, chuẩn bị xây dựng vùng kinh tế mới tại Nam Ban, Lán Tranh, thuộc huyện Đức Trọng lúc bấy giờ. Ngày 18-4-1976, những đội viên tiền trạm Gia Lâm có mặt tại Nam Ban. Tiếp đó, các tổng đội Từ Liêm, Đông Anh, Thanh Trì, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng lần lượt vào nhận nhiệm vụ. Hơn 2.600 thanh niên tiền trạm trong những năm đầu đã đem sức trẻ và tinh thần “Ba sẵn sàng” đến với cao nguyên, mở đầu một hành trình dựng xây đầy thử thách.

Sắc màu Thăng Long Hà Nội hòa quyện cùng bản sắc văn hóa Tây Nguyên tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Văn Tuyến

Những ngày đầu ấy, giữa gian khó, thanh niên tiền trạm mở đường, dựng nhà; cán bộ kỹ thuật hướng dẫn sản xuất; thầy cô giáo gây dựng lớp học; y, bác sĩ chăm sóc người bệnh. Mỗi người một nhiệm vụ, mỗi người một phần việc, tất cả cùng chung ý chí biến vùng đất còn nhiều gian khó thành nơi có thể an cư, lập nghiệp và dựng xây tương lai. Hào khí Thăng Long được tiếp nối bằng ý chí vượt khó, tinh thần lao động sáng tạo và khát vọng dựng xây; còn nghĩa tình của đồng bào các dân tộc tại chỗ đã làm cho vùng đất mới thêm ấm áp, bền chặt và giàu bản sắc.

Mang theo kinh nghiệm lao động, nếp sống quê nhà và khát vọng lập nghiệp, các gia đình đã cùng đồng bào các dân tộc tại chỗ và người dân từ nhiều miền quê chung sức khai hoang, phát triển sản xuất, xây dựng xóm làng và vun đắp cuộc sống. Những tên gọi Hà Đông, Mỹ Đức, Quốc Oai trên đất Đạ Tẻh hay Mê Linh, Gia Lâm, Phúc Thọ, Ba Đình, Đống Đa trên đất Lâm Hà gợi nhắc sâu sắc tình cảm với quê hương nguồn cội.

Đông đảo nhân dân khu vực Lâm Hà đến tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Văn Tuyến

Ngày 28-10-1987, huyện Lâm Hà được thành lập, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của vùng kinh tế mới. Hai tiếng “Lâm Hà”, kết hợp tên gọi Lâm Đồng và Hà Nội, đã trở thành biểu tượng gần gũi của tình cảm giữa hai địa phương. Việc huyện Đạ Tẻh trước đây được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, cùng với huyện Lâm Hà trước đây được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 là những dấu mốc, thành quả đáng tự hào của quá trình phấn đấu lâu dài, có sự chung sức, đồng lòng và nghĩa tình Hà Nội - Lâm Đồng.

“Trong những thành tựu chung đó, thành phố Hà Nội luôn là địa phương đồng hành, hỗ trợ thiết thực đối với Lâm Đồng. Từ việc cử cán bộ và lực lượng chuyên môn trong những năm đầu đến đầu tư các công trình giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa, hỗ trợ an sinh xã hội trong các giai đoạn tiếp theo, sự quan tâm của Thủ đô đã góp phần giải quyết nhiều nhu cầu thiết yếu của địa phương”, đồng chí Hồ Văn Mười nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Lâm Đồng đã bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không gian phát triển mở rộng từ cao nguyên đến biển, đảo, cùng với tiềm năng về nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, du lịch và kinh tế biển, tạo điều kiện để tỉnh tổ chức lại các nguồn lực, tăng cường liên kết và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Hà Nội trong xúc tiến đầu tư, thương mại; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến và tiêu thụ nông sản; văn hóa, thể thao, du lịch; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các nội dung hợp tác cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, xác định rõ trách nhiệm và kết quả, hướng đến lợi ích thiết thực của người dân và doanh nghiệp.

Cùng với hợp tác cấp tỉnh, đồng chí Hồ Văn Mười nhấn mạnh cần tiếp tục gìn giữ, làm sâu sắc các mối quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương của Hà Nội với các xã được hình thành từ địa bàn Lâm Hà, Đạ Tẻh trước đây và những nơi có đông người Hà Nội sinh sống, lập nghiệp. Những giá trị lịch sử của vùng kinh tế mới cũng cần được phát huy trong giao lưu, du lịch về nguồn, để nghĩa tình giữa hai quê hương tiếp tục được vun đắp trong đời sống.

Phát huy những giá trị tốt đẹp để mối quan hệ Hà Nội - Lâm Đồng ngày càng bền chặt

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Văn Tuyến

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, các vị đại biểu, các thế hệ cán bộ, thanh niên xung phong cùng toàn thể đồng bào, nhân dân lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp và những tình cảm thân thiết nhất của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.

“Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ, thanh niên xung phong và nhân dân Hà Nội, Hà Tây, Mê Linh (nay là Hà Nội) đã dành những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời để đến với vùng đất này, góp sức mình cùng đồng bào các dân tộc Lâm Đồng xây dựng cuộc sống mới. Những đóng góp ấy luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trân trọng, ghi nhớ”, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

Nhìn lại chặng đường 50 năm, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội càng thêm vui mừng trước sự trưởng thành và những đổi thay của các địa phương thuộc Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng. Từ những vùng đất còn nhiều khó khăn, qua bao thế hệ lao động, xây dựng và phát triển, đến nay nhiều khu dân cư đã khang trang, các công trình giao thông, trường học, cơ sở y tế được quan tâm đầu tư; sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.

Đối với Hà Nội, Lâm Hà, Đạ Tẻh và những địa phương có đông người Hà Nội đến xây dựng vùng kinh tế mới luôn có một vị trí đặc biệt trong tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Dù cách xa về địa lý, Thủ đô vẫn luôn hướng về nơi đây bằng tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm. Trong những năm qua, thành phố Hà Nội cùng các quận, huyện trước đây đã duy trì nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, trao đổi kinh nghiệm; quan tâm hỗ trợ xây dựng các công trình giao thông, trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa và những công trình dân sinh thiết yếu, góp phần cải thiện điều kiện sống của nhân dân. Những việc làm ấy cũng là cách Hà Nội tiếp nối tình cảm và trách nhiệm đối với những vùng đất mà các thế hệ người Hà Nội, Hà Tây đã góp công xây dựng.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Văn Tuyến

"Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, thành phố Hà Nội mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác với tỉnh Lâm Đồng ngày càng sâu sắc, thiết thực và hiệu quả; đẩy mạnh hợp tác các lĩnh vực có thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội và chúng tôi rất mong muốn các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân hai địa phương tiếp tục duy trì những hoạt động giao lưu, thăm hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nhất là giữa các thế hệ trẻ, để tình cảm gắn bó được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể, gần gũi và thiết thực", đồng chí Phùng Thị Hồng Hà nói.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà mong muốn tỉnh Lâm Đồng và thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục quan tâm, sưu tầm, lưu giữ những tư liệu, hình ảnh và câu chuyện về hành trình xây dựng vùng kinh tế mới, nhất là những ký ức, chia sẻ của nhân chứng lịch sử, những người đã trực tiếp sống, lao động và cống hiến trong những năm tháng đầu tiên.

“Mỗi câu chuyện, mỗi kỷ niệm được gìn giữ hôm nay đều là một phần quý giá của hành trình 50 năm, giúp các thế hệ mai sau hiểu hơn về những gian khó, những đóng góp của cha ông và tình nghĩa đã gắn bó hai vùng đất. Qua đó không chỉ tiếp nối niềm tự hào về quá khứ mà còn bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của Hà Nội và Lâm Đồng trong tương lai”, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

Các thiếu nữ trong trang phục truyền thống các dân tộc trình diễn các tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Văn Tuyến

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cùng sự hợp tác, đồng hành của thành phố Hà Nội, các địa phương thuộc vùng kinh tế mới sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

“50 năm trước, những người con Hà Nội, Hà Tây, Mê Linh đã mang theo tình yêu quê hương, nhiệt huyết của tuổi trẻ và khát vọng dựng xây để đến với vùng đất cao nguyên Lâm Đồng. 50 năm sau, chính họ và các thế hệ tiếp nối đã góp phần làm nên một quê hương mới ngày càng phát triển, giàu đẹp. Với những người con ấy, Hà Nội mãi là quê hương nguồn cội, nơi lưu giữ những ký ức thân thương; còn Lâm Đồng đã trở thành quê hương gắn bó máu thịt, nơi họ gửi gắm tâm huyết, tình yêu và cả cuộc đời mình. Hai vùng đất, hai quê hương, cùng được gắn kết bằng nghĩa tình sâu nặng, thủy chung, được vun đắp qua năm tháng và tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác”, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà khẳng định.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội cũng nhấn mạnh, từ dấu mốc 50 năm đầy ý nghĩa này, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau gìn giữ, vun đắp và phát huy những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã để lại, để mối quan hệ giữa Hà Nội và Lâm Đồng ngày càng bền chặt, được tiếp nối bằng sự hợp tác, sẻ chia và những thành quả phát triển trong tương lai.

Mở ra cơ hội xây dựng, phát triển quê hương

Bà Nguyễn Thị Mão, Trưởng ban Liên lạc Thanh niên xung phong tiền trạm xây dựng Vùng Kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng phát biểu ôn lại chặng đường 50 năm xây dựng vùng kinh tế mới. Ảnh: Văn Tuyến

Tại buổi lễ, ôn lại chặng đường 50 năm xây dựng vùng kinh tế mới tại Lâm Đồng, bà Nguyễn Thị Mão, Trưởng ban Liên lạc Thanh niên xung phong tiền trạm xây dựng Vùng Kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng cho rằng, xây dựng vùng kinh tế mới không đơn thuần là khai phá đất đai hay dựng lên những công trình vật chất. Điều quan trọng hơn là đặt những viên gạch đầu tiên cho một cộng đồng dân cư mới, tạo dựng niềm tin, khơi dậy ý chí vươn lên và mở ra cơ hội để các thế hệ tiếp theo tiếp tục xây dựng, phát triển quê hương.

“Đối với thế hệ thanh niên tiền trạm chúng tôi, niềm vui và niềm tự hào lớn nhất là được chứng kiến những thành quả ban đầu mà mình cùng đồng đội góp sức tạo dựng đã trở thành nền tảng cho các thế hệ sau tiếp tục xây dựng quê hương. Chúng tôi mong tuổi trẻ hôm nay tiếp tục kế thừa tinh thần xung kích của cha anh, nuôi dưỡng khát vọng phát triển, chủ động tiếp cận tri thức, khoa học và công nghệ, tích cực lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp, chung sức xây dựng vùng kinh tế mới Lâm Hà ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững; gắn với gìn giữ những giá trị văn hóa, vun đắp tình đoàn kết và phát huy truyền thống nghĩa tình giữa Hà Nội với Lâm Đồng”, bà Nguyễn Thị Mão nói.

Trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng 22 nhà đại đoàn kết trị giá hơn 1,3 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Văn Tuyến

Đại diện cho thế hệ trẻ các xã vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng khẳng định, sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, đạo đức, tri thức và kỹ năng; đoàn kết, tiên phong, sáng tạo, nói đi đôi với làm; chủ động đảm nhận những việc mới, việc khó, những vấn đề thiết thực mà địa phương và nhân dân đang cần; quyết tâm góp sức xây dựng khu vực Lâm Hà, Đạ Tẻh và tỉnh Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững.

Thế hệ trẻ các xã vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng cũng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, định hướng của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị và sự chỉ bảo của các thế hệ đi trước; đồng thời mong được tạo điều kiện để thanh niên phát huy sáng kiến, tham gia giải quyết các vấn đề của địa phương, khởi nghiệp, lập nghiệp và trưởng thành qua thực tiễn. Chúng tôi hiểu rằng niềm tin được trao gửi phải được đáp lại bằng kết quả cụ thể, bằng những đóng góp có thể nhìn thấy trong đời sống Nhân dân và sự đổi thay của quê hương.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng. Ảnh: Văn Tuyến

Thay mặt 9 xã vùng kinh tế mới, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Ban Lâm Hà Nguyễn Văn Châu cho biết, từng địa phương sẽ cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch sát với thực tiễn, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động đổi mới, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống nhân dân và đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng.

“Dù địa giới hành chính và mô hình tổ chức có thay đổi, nhưng giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ vẫn là nền tảng quý báu để các địa phương tăng cường kết nối, mở rộng giao lưu và làm sâu sắc hơn mối quan hệ trong thời gian tới”, đồng chí Nguyễn Văn Châu nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng. Ảnh: Văn Tuyến

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Ban Lâm Hà cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng qua các thời kỳ; sự đồng hành của các thế hệ lãnh đạo huyện Lâm Hà, huyện Đạ Tẻh trước đây. Trân trọng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã luôn dành tình cảm, sự quan tâm và nhiều sự hỗ trợ thiết thực đối với các địa phương trong suốt 50 năm qua.

“Chúng tôi cũng luôn trân trọng công lao của các thế hệ cán bộ, thanh niên xung phong tiền trạm và nhân dân đã đóng góp công sức, tâm huyết, góp phần tạo dựng nền tảng cho sự phát triển của các địa phương như hôm nay”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Ban Lâm Hà nói.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Văn Tuyến

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn đã trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng 22 nhà đại đoàn kết trị giá hơn 1,3 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng.