Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đỗ Hùng Đức, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Lam Sơn, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Sở qua các thời kỳ.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống, nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển và tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ đối với sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh nhà.

Đồng chí Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhân Ngày Văn hoá Việt Nam.

Trải qua các giai đoạn, ngành đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Toàn tỉnh hiện có 308 di tích cấp tỉnh, 215 di tích quốc gia và 53 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lan tỏa sâu rộng với trên 84% gia đình và 85% thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa. Lĩnh vực thể thao ghi dấu ấn với tỷ lệ dân số tập luyện thường xuyên đạt 31,5%, giành 593 huy chương tại các giải khu vực và toàn quốc, đóng góp nhiều huy chương vàng tại các kỳ SEA Games.

Đặc biệt, du lịch Tuyên Quang bứt phá mạnh mẽ, 11 tháng năm 2026 đón trên 4,2 triệu lượt khách, vượt 10% kế hoạch năm, khẳng định thương hiệu qua nhiều giải thưởng uy tín của ASEAN và thế giới. Với những thành tích đó, ngành đã vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng chí Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo và nguyễn lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhân Ngày Văn hoá Việt Nam.

Bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian mở rộng sau sắp xếp đơn vị hành chính, lãnh đạo Sở kêu gọi toàn thể đội ngũ cán bộ, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy và phương thức quản lý. Sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm của các thế hệ đi trước với sức trẻ, sự sáng tạo của đội ngũ hôm nay sẽ là động lực để ngành phát triển bền vững, đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần và trụ cột vững chắc thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh.